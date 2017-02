Eduard Hellvig şi Carmen Dan, audiaţi de Comisia SRI. Ce a spus directorul SRI înainte de a intra la audieri

UPDATE 11.50 La şedinţa Comisiei de control a activităţii SRI a ajuns şi ministrul de Interne, Carmen Dan. Aceasta a refuzat să facă declaraţii.

Şedinţa Comisiei a fost convocată de preşedintele ei, Adrian Ţuţuianu. El i-a trimis vineri o scrisoare cu patru întrebări directorului SRI, Eduard Hellvig, în legătură cu protestele de stradă. Una dintre întrebări vizează dacă s-a urmărit slăbirea puterii de stat sau înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului.Ţuţuianu a precizat că a primit un material din partea SRI pe acest subiect, la scurt timp după transmiterea scrisorii, material pe care a anunţat că membrii comisiei îl vor studia.

„Colaborarea instituţională între SRI şi MAI e făcută pe bază de protocol“, a precizat duard Hellvig la înainte de începere şedinţei. Întrebat dacă are vreun reproş şa adresa propriei persoane, Hellvig a răspuns tranşant: „Nu!“.

De asemenea, directorul SRI a subliniat: „Niciodată SRI nu va fi implicat politic în mandatul meu“.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat că SRI a informat un secretar de stat şi pe şeful Poliţiei cu privire la violenţele din stradă de săptămâna trecută, dar a spus ca informatiile transmise "prin SMS" nu semnalau riscuri privind violente iar mesajul nu a fost semnat.

„Acel SMS insemna un schimb operativ de informatii si nu era decat cu caracter generic. Aceasta situatie o putea analiza oricine care cunostea ca in apropierea Pietei Victoriei se desfasurau doua activitati sportive. Este un aspect pe care l-am luat si noi in calcul in cadrul sedintei operative pe care am desfasurat-o dimineata la sediul ministerului. Atat continea acest mesaj”, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan.