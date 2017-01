Dragnea: Dacă Iohannis va întârzia promulgarea legilor, Guvernul va utiliza ordonanţe. Convocăm Parlamentul luni ca Guvernul să dea ordonanţe de urgenţă

Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că luni va convoca Parlamentul în sesiune extraordinară pentru ca Guvernul să poată da ordonanţe, potrivit News.ro.

”Dacă o să ajungem la concluzia că asta se intenţionează (blocarea legilor adoptate de Parlament – n.r.) atunci, poate, Guvernul va utiliza Ordonanţe de urgenţă, pentru că România nu poate rămâne blocată din cauza unor orgolii sau unor supărări. România are nevoie de legi. Dacă se intenţionează, şi încep să văd că se intenţionează să se bloccheze aplicarea legilor sau promulgarea lor, întârzierea lor, atunci Guvernul poate să adopte ordonanţe. Pentru că oamenii au nevoie de măsurile pe care noi le-am promis şi noi vrem să le facem. Noi nu dăm la o parte măsurile, uităm de nevoile oamenilor, dorinţele lor, dorinţa noasttră de a creşte România, lăsăm totul la o parte ca să ne ciondănim şi să ne batem în proceduri. Aşa ceva nu facem”, a avertizat Liviu Dragnea la România TV.

Întrebat dacă are în vedere inclusiv suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, liderul PSD a negat. ”Nu, am spus mereu că trebuie avută în vedere ca ultima soluţie, ultima soluţie pe care nici măcar n-o văd în zare. Nu asta este preocuparea noastră. Categoric nu”, a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea, care ocupă şi funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a anunţat că luni Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinară pentru ca Guvernul să poată da ordonanţe, lucru pe care nu îl poate face în prezent deoarece PNL a atacat la Curtea Cosntituţională legea de abilitare a Executivului de a da ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare.

”Mâine convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară. De ce? Pentru ca Guvernul să poată să emită ordonanţe. Parlamentul fiind convocat în sesiune extraordinară, Guvernul poate emite ordonanţe. Noi nu ne pierdem în detalii. Am văzut că acest Guvern se doreşte să fie blocat, foarte bine, folosim toate pârghiile legale şi constituţionale pe care le avem pentru a asigura Guvernului condiţiile să guverneze”, a declarat Dragnea la România TV.

Liderul PSD a criticat PNl pentru atacarea la CCR a legii de abilitare a Guvernului şi a promis că va analiza în perioada următoare cu atenţie gesturile şi acţiunile opoziţiei.

”În următoarele zile şi noi şi Guvernul o să analizăm cu atenţie toate gesturile, acţiunile, inclusiv ale Opoziţiei. Pentru că suntem primul caz când se atacă la Curtea Constituţională o lege de abilitare a Guvernului de a administra ţara în timpul vacanţei parlamentare, adică de a putea emite ordonanţe. Este un singur scop aici, acela de a bloca activitatea Guvernului, adică de a bloca activitatea statului”, a mai spus Liviu Dragnea.

PNL şi USR au sesizat vineri Curtea Constituţională cu privire la legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare, argumentând că actul normativ permite Executivului să se substituie Legislativului şi că, totodată, legea ar permite cabinetului Grindeanu să modifice legi organice prin ordonanţe simple, ceea ce este contrar Constituţiei.