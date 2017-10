Dragnea, despre afirmaţia lui Vosganian că un ou consumat în gospodărie văduveşte bugetul: Cu asta nu sunt de acord, cu toate riscurile

”Nu, cu asta nu sunt de acord, cu toate riscurile”, a răspuns Liviu Dragnea întrebat cum vede afirmaţia colegului său din ALDE, Varujan Vosganian, potrivit căreia fiecare ou consumat în gospodărie păguveşte bugetul statului cu 50 de bani.

Chestionat în continuare dacă este de acord cu impozitarea autoconsumului, liderul PSD a evitat să se pronunţe.

”Nu ştiu asta, trebuie să vedem ce ne propune Guvernul sau Ministerul Finanţelor. N-am văzut postarea domnului Vosganian şi trebuie să explice dumnealui. Eu îl ştiu un economist bun”, a precizat Dragnea.

Deputatul ALDE Varujan Vosganian, fost ministru al Economiei, a stârnit controverse după ce în urmă cu câteva zile a scris pe Facebook că statul pierde "multe miliarde de lei" din cauza gospodăriilor mici, orientate spre autoconsum.

"Fiecare ou mâncat de la găina din curte văduveşte bugetul de cincizeci de bani! Să presupunem că folosim, în demonstraţia noastră, două găini ouătoare. Una dintre ele aparţine unei ferme, cealaltă unui coteţ. Oul fermierului va lua calea pieţei şi va fi vândut, în medie, cu 1 leu (pentru ouăle ecologice ceva mai mult, pentru celelalte ceva mai puţin). Oul gospodarului va trece direct din coteţ în tigaie. Oul vândut va aduce bugetului TVA, impozit pe profit şi pe dividende, impozit pe salarii şi contribuţii la asigurările sociale. La asta se adaugă faptul că, la rândul lor, salariile şi profiturile obţinute din producţia fermierului, din prestaţiile angrosistului şi din serviciile supermarketurilor reintră în circuit şi generează iarăşi impozite şi taxe. În schimb, oul din coteţ, în drumul său spre tigaie, nu produce niciun ban", a scris Vosganian, care are aceeaşi teorie şi în ceea ce priveşte roşiile din curte, magiunul din prunii din grădină, săpunul din grăsimile adunate peste an sau puloverele tricotate din lâna oilor de la stână.

În urma reacţiilor strârnite, fostul ministru al Economiei a revenit cu o nouă postare în care a susţinut că ideea "impozitării coteţelor” nu îi aparţine şi că există mai mulţi autori şi economişti care au vorbit despre "avantajele economiei de piaţă faţă de economia naturală”.

Declaraţiile lui Vosganian au provocat şi reacţia ministrului Agriculturii, Petre Daea, care crede că deputatul ALDE "a zburat prea departe cu imaginaţia".

"O analiză din punctul meu de vedere nefericită, eu îl cunosc pe domnul Varujan Vosganian, am lucrat împreună în Parlamentul României, e un om care este aplecat spre scris, are un condei bun, are şi o imaginaţie bună dar cred că acum a zburat prea departe cu imaginaţia", a spus Daea.