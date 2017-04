Dragnea demarează programul prima Casă Regală. „Le-am propus Alteţelor lor Regale să iniţiem noi proiectul de lege în Parlament“

”Am discutat cu Alteţele lor Regale şi am constatat cu amărăciune că după întâlnirea pe care am avut-o şi eu şi domnul Tăriceanu separat anul trecut, când stabilisem să iniţiem o lege în Parlament la propunerea dumnealor, atunci Guvernul Cioloş s-a grăbit şi a spus că vor dânşii să iniţieze acel proiect de lege. Am zis să nu ne grăbim pe aşa ceva, am zis să aşteptăm să vină proiectul în Parlament, dar nici până în ziua de azi proiectul nu a plecat de la Guvern. Împreună cu domnul Tăriceanu le-am propus Alteţelor lor Regale să iniţiem noi proiectul de lege în Parlament pentru a putea totuşi finaliza ce am promis”, a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat de ce Cabinetul Grindeanu nu a făcut nimic în acest sens de când a preluat guvernarea, Dragnea a dat vina pe funcţionari care refuză să avizeze proiectul de lege.

”Funcţionarii din minister au rămas aceiaşi, cei care n-au vrut să avizeze din nu ştiu ce motive, în continuare nu vor să avizeze şi eu zic că totuşi nu putem să ne împiedicăm de această birocraţie”, a adăugat liderul PSD.

Liviu Dragnea a mai spus că într-un termen foarte scurt, ”dacă nu săptămâna viitoare, atunci cealaltă”, proiectul de lege privind statutul Casei Regale va fi depus la Parlament.

Casa Regală a României va primi în folosinţă gratuită, pentru 99 de ani, Palatul Elisabeta, iar cheltuielile de funcţionare curentă a Casei vor fi suportate din fonduri publice, dar cu obligaţia ca şeful Casei Regale, astăzi Regele Mihai, să prezinte anual Parlamentului, în scris sau în persoană, un raport. Astăzi, cheltuielile de întreţinere a Palatului Elisabeta scot din buzunarul Casei Regale aproximativ 5.000 euro lunar, scria Profit.ro în iunie 2016 din proiectul privind Statutul Casei Regale la care lucra Guvernul.

Casa Regală va avea la dispoziţie un serviciu administrativ, finanţat tot din bugetul de stat, dar cu posibilitate de atragere de bani şi din surse private, cu 20 de angajaţi.

Regulile vor fi stabilite de Guvern prin proiect de lege pentru care va fi necesar şi avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

Casei Regale îi este acordată personalitate juridică, poziţia de Şef al Casei Regale este recunoscută ca fiind una de demnitate publică, iar şeful Casei va primi în continuare o indemnizaţie lunară similară celei acordate unui fost şef de stat (circa 5.000 de lei). Palatul Elisabeta va fi în domeniul public al statului şi în folosinţa gratuită a Casei Regale, pentru 99 de ani.