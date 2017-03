Directorul Asociaţiei România 100: Intrarea lui Cioloş în USR nu mai este luată în calcul. Nu mai suntem în nicio formă de tatonare

„Numele lui Dacian Cioloş e vehiculat (din nou) fără voia lui în această afacere în care nu are nimic de-a face. Situaţia e foarte clară: USR era una din opţiunile de implicare pe care el şi echipă lui le luau în considerare, aşa cum a declarat şi public. În urmă discuţiilor, preşedintele USR a spus foarte clar că Dacian Ciolos nu este binevenit în partid. Prin urmare, intrarea în USR nu mai este de actualitate şi nu mai este luată în calcul. Nu mai suntem în nicio formă de tatonare, aşa cum spunea Nicuşor Dan, cazul este închis“, a comentat Alin Mituţă la o postare a Victoriei Stoiciu, coordonator programe la Friedrich-Ebert-Stiftung România, pe tema intrării lui Dacian Cioloş în USR.

Liderul USR Nicuşor Dan a spus, marţi, la Adevărul Live, că negocierile cu Dacian Cioloş pentru intrarea în USR sunt în plină desfăşurare. Nicuşor Dan spune că Dacian Cioloş e indecis: trebuie să aleagă între dorinţa de a fi liderul care uneşte dreapta la alegerile din 2020, ceea ce ar presupune să-şi facă propriul partid, sau să se înscrie într-un partid de profilul său- USR- dar care are deja un lider.

Aseară, deputatul USR Cristian Ghinea, fost ministru în Guvernul Cioloş, a trimis o scrisoare către membrii USR în care sugerează că Nicuşor Dan n-a fost de acord ca Dacian Cioloş să intre în partid.

"Acum două săptămâni Dacian mi-a spus că are două opţiuni: un partid nou sau o apropiere de USR. Nu vrea să fragmenteze susţinerea publică pentru reforma. Dacian e un om care se gândeşte mult, ardelean cum ştiţi, dar, decizia odată luată, e ferm. Fiind în perioadă de cântărire a opţiunilor, am crezut că venirea lui e şansa ideală pentru a continuă etapă următoare: marele USR. Am zis să întreb conducerea USR despre posibilitatea unei apropieri. Am făcut-o. Răspunsul a fost complicat, dar în esenţa negativ. Nu am înţeles nici atunci nici acum resorturile acestei decizii. Laş amănuntele acestui răspuns la latitudinea celor care au luat decizia, îi puteţi întreba direct“, susţine Ghinea, în scrisoarea publicată de stiripesurse.ro.

„Mi s-a spus explicit: Cioloş e un elefant prea mare pentru USR. O decizie trebuie luată. Dacă băgam capul în nisip, elefantul e tot acolo. Şi de fapt este exact ce ne trebuie că să creştem. Nicuşor are nevoie lângă el de o echipă puternică. Dacian poate fi în această echipă. Această este una dintre ideile mele poate fixe, că Nicuşor şi Dacian să lucreze împreună pentru USR şi pentru România“, mai scrie Cristian Ghinea.