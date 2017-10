Deputat PMP: Voi iniţia un proiect de lege privind obligarea mass-media să promoveze mesaje cu caracter patriotic

„Voi promova, în cursul săptămânii viitoare, un proiect de act legislativ privind obligarea mass-media să promoveze mesaje cu caracter patriotic, naţional, de susţinere a produselor româneşti. Nu ne poate obliga nimeni să nu facem acest lucru. În acest fel am putea materializa pragmatic ceea ce se numeşte patriotism şi naţionalism, naţionalism în sensul de iubire de naţiune, nu cum vor alţii sa îl ducă in derizoriu, în extrem. Avem, zi de zi, pe canalele media mesaje gen: «Consumaţi zilnic peste 2 litri de apă!», «Nu consumaţi sare şi zahăr în exces!». De ce să nu promovam şi mesaje de genul «Consumaţi produse româneşti!», fără să facem reclamă nimănui, să le branduim, să le promovăm ca atare, iar acele firme sa se dezvolte si sa genereze venituri la bugetul de stat, care sa ramana in Romania. Acest lucru ma preocupa si il voi promova ca act normativ. (...) sper sa solidarizez o majoritate de oameni responsabili, de parlamentari, ca acest proiect sa treaca“, a arătat Marius Pascan, citat de Agerpres.

Parlamentarul PMP a subliniat că, aşa cum se vorbeşte despre sănătate şi se promovează mesaje pentru sănătate, pot fi promovate si mesaje pentru „sănătatea economică a ţării, pentru viitorul ei sănătos din punct de vedere economic“.

Paşcan a spus că iniţiativa sa vine după ce a constatat că peste 70% din existenţa zilnică a românilor este asigurată cu produse din import. Initiaţiva lui Paşcan vine dupa ce în august ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, şi-a exprimat, în august, dorinţa ca televiziunile să difuzeze mai multe ştiri pozitive în schimbul unor facilităţi fiscale.