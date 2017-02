Demisia lui Iordache sparge unitatea din PSD

Demisia lui Florin Iordache din funcţia de ministru al Justiţiei nu a fost una de onoare, ci produsă ca urmare a presiunilor făcute de premierul Sorin Grindeanu, care a trecut peste voinţa partidului, potrivit unor surse din PSD. Liviu Dragnea a convocat chiar o şedinţă cu aleşii locali ai PSD care au cerut păstrarea lui Iordache în funcţie.



În ciuda sprijinului majorităţii colegilor din partid şi a lui Liviu Dragnea pentru Florin Iordache, Grindeanu a trecut peste autoritatea liderului PSD şi s-a împotrivit rămânerii lui Iordache în Guvern, decizie care a iritat o parte din PSD. „Noi nu voiam ca domnul Iordache să demisioneze din funcţia de ministru. Dacă domnul Grindeanu a făcut presiuni, vreau să-i spun că presiunile sunt făcute peste capul partidului şi ce credem noi la nivel naţional”, a declarat Codrin Ştefănescu, secretarul general-adjunct al PSD, un apropiat al lui Liviu Dragnea.



Potrivit surselor din PSD, decizia ca Ana Birchall să preia interimar portofoliul Justiţiei i-a aparţinut tot lui Sorin Grindeanu, care nu a aşteptat aprobare din partea partidului, în ciuda protocolului semnat între PSD şi ALDE, care obligă la consultarea coaliţiei de guvernare pentru orice decizie luată de Guvern. Grindeanu a spus deja public că înclină să numească un ministru al Justiţiei cu mandat plin, care să provină din sistemul judiciar, intenţie ce i-a deranjat pe social-democraţi, care îşi doresc un om de partid în locul lui Iordache.



Schimbarea lui Grindeanu faţă de şeful său politic a intervenit în momentul în care premierul ar fi dorit retragerea ordonanţei din ziua şedinţei PSD, care a avut loc cu trei zile înainte de anunţul abrogării sale, însă Dragnea s-a opus. Potrivit surselor citate, Grindeanu nu se simte deloc confortabil cu faptul că şi-a pus semnătura pe un act normativ atât de contestat, în timp ce Liviu Dragnea a încercat să arunce răspunderea doar în braţele Guvernului.



Cine s-ar putea răscula împotriva lui Dragnea



Un alt moment de tensiune în interiorul partidului a fost în timpul discursului preşedintelui Klaus Iohannis, când social-democraţii, în semn de protest şi la semnalul lui Marcel Ciolacu, un om fidel lui Dragnea, s-au ridicat din bănci. Câţiva parlamentari PSD nu au urmat gestul colegilor şi au rămas în sală. Printre aceştia, foştii miniştri ai Guvernului Ponta, Ecaterina Andronescu, Mihnea Costoiu, Eugen Teodorovici şi Nicolae Bănicioiu, dar şi liderul senatorilor PSD Şerban Nicolae.



Toţi cei rămaşi în sală au avut o discuţie cu preşedintele PSD Liviu Dragnea, în urma căreia au dat asigurări că nu sunt trădători. „Să nu interpretaţi pentru că nu am fost trădătoare niciodată şi nici nu am să fiu. Credeam că fiecare a luat decizia pe care a considerat-o. Şi aşa am făcut şi eu. Eu voiam să ascult discursul preşedintelui pentru că merg şi la televiziuni şi trebuia să ştiu“, a explicat Ecaterina Andronescu, pentru „Adevărul“.



Cu toate astea, surse din partid spun că mai mulţi social-democraţi, în frunte cu Ecaterina Andronescu, sunt nemulţumiţi pentru cum a gestionat Liviu Dragnea criza politică în care s-a afundat PSD, la nici două luni de la alegeri. Sursele citate spun că Ecaterina Andronescu chiar vorbeşte despre o demisie din PSD, gest prin care ar urmări să atragă câţi mai mulţi social-democraţi în jurul său. De asemenea, tăcerea fostului premier Victor Ponta, în această perioadă tulbure, este suspectă pentru mulţi social-democraţi, adversitatea dintre el şi Liviu Dragnea fiind de notorietate. „Aşteaptă la pândă, să vadă ce se întâmplă cu Dragnea“, trage concluzia un apropiat al său.



„E nevoie de un alt leadership“



Vicepreşedintele PSD şi primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, i-a cerut lui Dragnea să facă un pas în spate pentru că a adus prejudicii de imagine partidului, prin acţiunile sale din ultima vreme. Întrebat dacă este mulţumit de felul cum Liviu Dragnea conduce partidul, primarul din Iaşi a răspuns negativ. „Sincer? Nu. Dacă aş fi fost mulţumit, aş fi tăcut şi aş fi înghiţit lucrurile astea ca atare. E nevoie de un alt leadership şi e nevoie de o schimbare în managementul politic. Politica conducerii cu pumnul de fier nu mai este valabilă sau cel puţin nu mai e valabilă în această fază a democraţiei româneşti“, a precizat Mihai Chirica, la Digi 24.



Pe lângă vocile critice care s-au exprimat deja public şi foştii miniştri ai Guvernului Ponta care nu au părăsit sala de plen, gest interpretat de Dragnea ca unul potrivnic, sunt şi social-democraţi nemulţumiţi că nu au prins loc în Guvern. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, al treilea om în funcţie de ierarhia din partid, vicepreşedinţii PSD Mihai Tudose, Georgian Pop, Gabriel Vlase sunt social-democraţii care au rămas pe dinafară, deşi Dragnea le-a promis locuri în Guvern.



Totodată, surse din PSD mai spun că şi Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD şi primar general al Capitalei, a fost izolată în partid de către Dragnea din cauza ascensiunii sale în sondajele de opinie, ceea ce i-ar putea ameninţa poziţia de lider, dar şi de prezidenţiabil al PSD la alegerile din 2019. Surse din PSD vorbesc şi despre preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, un lider cu greutate în partid, care este nemulţumit de acţiunile lui Dragnea din ultima perioadă.