VIRAL Un român explică de ce diaspora nu vine să apere candidatura lui Georgescu: Am mai văzut asta când a murit Bobby din Dallas

Înregistrarea unui român din diaspora, care îi răspunde unei susținătoare a lui Călin Georgescu, explicând-i de ce nu vor veni românii din străinătate să protesteze față de excluderea suveranului de la alegerile prezidențiale, a devenit virală.

Susținătorii candidatului independent Călin Georgescu s-au arătat deosebit de afectați după ce Curtea Constituțională a tăiat orice speranță de candidatură pentru suveranist. În fața instituției, printre sutele de susținători, s-a viralizat apelul unei doamne care, cu lacrimi în ochi, întreba unde sunt milioanele de susținători ai lui Georgescu și îi îndemna pe românii din diaspora, care au votat masiv pro-Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, să vină și să ceară în stradă ca preferatul lor să se regăsească pe buletinul de vot. Acele imagini au stârnit reacții de tot felul, de la aprobare, până la critici și ironii.

Un român din diaspora i-a răspuns, printr-un mesaj video, doamnei care a făcut apelul, motivând de ce aceștia nu vor veni. Răspunsul său a devenit în scurt timp viral, având mii de distribuiri și comentarii.

„Nu vrem, doamnă, pentru un ticălos care trăiește în casă de 600.000 euro și care e păzit de luptători ”

Cel care i-a răspuns susținătoarei lui Călin Georgescu, explicând de ce românii din diaspora nu vor lupta pentru candidatura suveranistului este din Craiova și trăiește în străinătate.

„Pentru doamna care plângea în piață: <Să vină diaspora, unde e diaspora...!> Nu venim, doamnă! Și eu sunt diaspora. Și eu nu vin. Pentru că eu vreau să trăiesc într-o țară liberă și democrată și, da, vrem și noi să luptăm împotriva nedreptății și să luptăm împotriva corupției, dar nu vrem, doamnă, să mergem în Rusia!

Nu vrem, doamnă, pentru un ticălos care trăiește în casă de 600.000 euro și care e păzit de luptători din legiunea franceză și care are legături cu Potra care avea arme și milion de euro în casă, cash, și cerea 25 de milioane de euro să dea o lovitură de stat în România. Nu vrem, doamnă! Nu vrem! Pentru că eu, eu sunt diaspora. Eu, ăla care am plecat, cum spune domnul Georgescu, afară slugă. Slugă, slugă! Și mai am și doi băieți care or să vină să semneze la ambasadă cu degetul, că sunt analfabeți.

„Un ticălos care își duce copiii la clinici private și ție îți spune să scoți copiii la soare”

Nu venim, doamnă! Un ticălos care își duce copiii la clinici private și ție îți spune să scoți copiii la soare. Vezi, să te duci cu ei la urgență dacă ai copiii bolnavi! Și care spune că se rupe firul sfânt între Dumnezeu și între mamă și între copil dacă-l naști prin cezariană.

Noi nu venim, doamnă! Noi vrem să fim o țară liberă și democrată, nu vrem în Rusia.

Și apropo de isteria asta. Vezi că am mai văzut așa: am mai văzut odată la Petre Roman: <Nu vrem bani, nu vrem valută, vrem Petrică....>. Și știți unde am mai văzut, doamnă? Când a murit Bobby din Dallas, au ajuns femei la spital. N-au mai gătit, au rămas porcii pe masă. Nu au mai făcut cârnați, n-au mai gătit nimic de sărbători, a murit Bobby. Și acum, să spun, eu cred că am pierdut și doi-trei prieteni când le-am spus: 1 – că ticălosul ăsta n-o să fie pe buletinele de vot; 2 – pentru ceea ce face, va face și puțină pușcărie. Nu, doamnă, noi, oamenii normali, nu venim!”, a încheiat românul.

Reacțiile internauților

„Fabulos românul, sănătos la cap!”, este unul dintre cele peste 1.000 de comentarii care s-au adunat la postare.

Foarte mulți dintre comentatori îi împărtășesc olteanului opinia, însă s-au adunat de asemenea și numeroase comentarii în dezacord. „Sunt Diaspora, dar călinopitecul are locul la pușcărie, nu ca și președinte. E un ticălos”; „Acolo să stai, mă, acolo, acolo să te îngroape, că nu te-a obligat nimeni și nici nu te obligă”; „Un spălat pe creier de Antena 3! O mulțime de creduli ca tine au menținut acest sistem eșuat și înrobesc România!”; „Și eu sunt diaspora, dar pentru un șarlatan nu merg.”; „Sunt mândru și plin de speranță când văd că există și astfel de oameni în Diaspora; împreună ne facem bine!”; „Cine drac te-a trimis în Rusia? Și ia spune cum lupți tu împotriva corupției, trecând cu tirul marfă la negru, poate ceva droguri sau arme sau poate niscai copii!?! Cum dracu puteți promova pe ăsta cu o înșiruire de nimicuri !?!”; „Vrem să fie o țară cu oameni sănătoși la cap!” etc..