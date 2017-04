Debandada din interiorul partidelor parlamentare. Taberele în conflict şi interesele care le „mână în luptă“

Lipsa de consens în interiorul partidelor pare o constantă în această primă sesiune parlamentară. De altfel, două dintre formaţiunile din legislativ sunt în pragul de a se scinda în viitorul apropiat, în urma disputelor între lideri. Poate cel mai vizibil şi mediatizat scandal este cel din ALDE, unde copreşedintele Daniel Constantina a fost remaniat din Guvern la insistenţele celuilalt lider al formaţiunii, Călin Popescu Tăriceanu. În urma retragerii sprijinului politic de către ALDE, partid dominat de aripa Tăriceanu, Constantin a rămas fără portofoliul de ministru al Mediului şi funcţia de vicepremier.

Constantin a denunţat modul în care Tăriceanu conduce partidul şi a contestat decizia convocăriii Congresului ALDE pe 21-22 aprilie, considerând că şedinţa în care a fost stabilit congresul a fost nestatutară. „Congresul convocat de Călin Popescu Tăriceanu este, aşa cum am mai spus, unul abuziv. Am luat la cunoştinţă de prima decizie a instanţei şi am contestat-o cu recurs. În continuare există un proces pe rolul instanţei, un proces pe fond, care trebuie judecat şi care va spune în final dacă comportamentul lui Tăriceanu şi deciziile acestuia sunt democratice sau abuzive, aşa cum am susţinut şi susţin în continuare”, a precizat Daniel Constantin.

Anularea fuziunii PC-PLR

Copreşedintele partidului a ţinut să sublinieze faptul că „fuziunea care a dus la formarea ALDE a fost un eşec din cauza lui Tăriceanu, care a pus pe primul loc interesul său şi al apropiaţilor săi, în defavoarea unei construcţii politice serioase“. De asemenea, Daniel Constantin a subliniat că va merge mai departe cu procesul pentru anularea fuziunii dintre PC şi PLR, ceea ce înseamnă, practic, scindarea ALDE şi că fiecare tabără îşi va vedea de propriul drum.

Un partid aflat în plin scandal e şi Uniunea Salvaţi România (USR), condus de Nicuşor Dan. Liderul formaţiunii e criticat din ce în ce mai des de un grup de deputaţi, însă şi de vicepreşedintele Clotilde Armand, pentru faptul că nu ar fi de acord cu primirea fostului premier Dacian Cioloş în partid şi că nu permite realizarea de dezbateri reale în interiorul formaţiunii.

Nicuşor Dan versus tehnocraţii

„Am spus eu şi alţii că vrem să facem un USR mare, deschis, în care să fie mai mulţi lideri, inclusiv Dacian Cioloş ar fi prima achiziţie importantă pe care acest partid trebuie să o facă. Nu se întâmplă nimic cu Dacian Cioloş până la Congres“, a afirmat deputatul Cristian Ghinea, fost ministrul în Guvernul Cioloş. Acesta a punctat şi faptul că dacian Cioloş ar trebui să foe „preşedintele Guvernului USR“ , ceea ce înseamnă că Nicuşor Dan ar trebui să facă un pas în spate. În plus, Ghinea l-a criticat pe Nicuşor Dan pentru că şi-a atacat mai mulţi colegi din Parlament prin unele mesaje publicate pe Facebook.

Pe de altă parte, Nicuşor Dan a fost mai rezervat în a răspunde criticilor, însă joi i-a acuzat pe deputaţii Tudorel Benga şi Cristian Ghinea că propagă informaţii false legate de situaţia USR, semn că „apropierea Congresului USR începe să ne ia uşor minţile“.

Congresul PNL încinge spiritele în grupările liberale

Răfuieli interne sunt şi în PNL, cu toate că acestea sunt mai discrete. Apropierea Congresului din 17 iunie îi face pe mai mulţi lideri ai partidului să se atace prin interpuşi şi să-şi critice adversarii plecând de la rezultatele slabe obţinute de PNL la parlamentare, însă şi la locale, dacă luăm în considerare eşecul liberalilor din organizaţia Bucureşti. Ultima „ciocnire“ de idei a fost declanşată de alegerile pentru şefia PNL Bucureşti, unde conducerea de la organizaţia liberală din Capitală nu a acceptat dezbaterea şi adoptatarea unei moţiuni asumate de PNL Sector 2 şi prezentată de Viorel Cataramă. Motivul invocat de Cristian Buşoi, preşedinte al PNL Bucureşti, a fost faptul că propunerile ar fi „cam extreme“, ceea ce a adus la numeroase critici din partea celor care se află în apropierea lui Cătălin Predoiu, candidat pentru şefia PNL. Schimburi de replici au fost i între cei care l-au susţinut pe Buşoi pentru preluarea funcţiei de secretar general interimar şi cei care l-au susţinut pe senatorul Iulian Dumitrescu, aşa cum s-a întâmplat în cazul disputei de pe facebook între deputaţii Florin Roman şi Mihai Voicu.

Opozanţii lui Dragnea

Nici cel mai mare partid al Parlamentului, PSD, nu e ocolit de probleme. Cel mai mare critic al conducerii PSD este fostul premier Victor Ponta, cel care în mod constant îl ironizează pe Liviu Dragnea, actualul lider al social-democraţiilor. Un discurs anti-Dragnea e utilizat şi la primarului municipiului Iaşi, Mihai Chirica, social-democratul care a cerut un alt lider, precum şi la fostul ministru al Energiei Constantin Niţă. Până acum, doar Chirica a simţit ce înseamnă să iei la rost conducerea partidului. Mai exaxt, primarului Iaşiului a rămas fără funcţii politice la nivel naţional, dar şi la nivel de judeţ.