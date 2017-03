Cum vede Liviu Dragnea scandalul din ALDE

Liviu Dragnea a precizat că nu înţelege de ce copreşedintele ALDE Daniel Constantin „este atât de supărat“ şi a susţinut că, dacă acesta ar vrea să iasă din guvern, este doar o opţiune personală

„Azi nu am discutat cu domnul Tăriceanu. Am înţeles că au o întâlnire şi nu l-am sunat nici pe el, nici pe Daniel Constantin. Noi am fost tot timpul deschişi la discuţii şi întâlniri în coaliţie, suntem în continuare deschişi. Eu nu cred că, cel puţin de la PSD, sau nu mai sunt sigur dacă cineva de la PSD sau din altă parte a luat vreo decizie pentru ALDE. Cel puţin în ceea ce mă priveşte nu e adevărat, nici nu are cum să fie adevărat (n.r. că el ia decizii în ALDE). Eu ştiu că deciziile le iau împreună, în forul lor de conducere. Alte motive, care mână pe unul sau pe altul să genereze discuţiile astea, poate le ştiu dumnealor. Dar nici pe Daniel Constantin nu-l înţeleg de ce este atât de supărat şi de nervos chiar în perioada asta. Noi ne dorim în continuare să avem alianţa cu ALDE şi sperăm să avem alianţa cu ALDE în întregime, cu toţi parlamentarii ALDE, pentru că sunt colegii noştri, am colaborat bine înainte de alegeri şi după alegeri. Acuma, dacă domnul Daniel Constantin vrea să iasă din guvern, este o opţiune personală. Nu ştiu! Vrea, nu vrea, până la urmă este decizia dumnealui", a afirmat Dragnea, la România TV.

Liderul PSD spune despre copreşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu că este un om foarte stabil, cu experienţă politică. „Şi sper ca aceste discuţii să se finalizeze bine Dar până la urmă, eu nu am stat să urmăresc foarte atent acolo, dar din ce am văzut astăzi, noi despre ce vorbim? De părăsirea unor posturi din guvern din cauza unui congres? Adică n-am văzut nişte chestiuni profunde, de doctrină, chestiuni foarte grave. Înţeleg că un partid vrea să organizeze un congres, dar asta nu poate să fie decât de bine, dacă majoritatea membrilor doresc asta. (...) Dacă cineva vrea să facă un partid, mult succes, e foarte bine", a mai spus Dragnea.