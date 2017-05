Comisia „Alegeri 2009“ a ajuns la prima concluzie: suntem penibili

Se anunţa o zi mare pentru Comisia care anchetează alegerile prezidenţiale din 2009. Urmau să fie audiaţi politicienii pomeniţi de Dan Andronic în dezvăluirile despre celebra noapte în care Traian Băsescu a fost reales la mustaţă preşedinte: Gabriel Oprea, Anghel Iordănescu şi Neculai Onţanu. Însă audierea n-a adus niciun fir de lumină în noapte, ci s-a transformat într-o comedie penibilă.

Încă de dimineaţă, Gabriel Oprea, gazda ospăţului din urmă cu 8 ani, la care ar fi participat capii „instituţiilor de forţă“, a preferat să trimită o scrisoare în loc să vină la audieri. Oprea le-a transmis parlamentarilor că, dacă vor să-i pună întrebări, să ceară voie mai întâi de la procurori, pentru că el a fost deja audiat la Parchet pe acest subiect şi, dacă ar repeta informaţiile povestite în faţa anchetatorilor, ar putea fi acuzat apoi că sabotează ancheta în curs. „Vom transmite o scrisoare procurorului general al României prin care să arătăm din nou obiectivele Comisiei de anchetă şi, totodată, o să trimitem o nouă invitaţie domnului Gabriel Oprea pentru a veni în faţa Comisiei”, explica Mihai Fifor, preşedintele Comisiei de anchetă. „Nu ne jucăm de-a comisia“, a dat asigurări Fifor. Avea să fie contrazis de situaţie câteva minute mai târziu.

„Suntem într-o situaţie penibilă“

Pe ordinea de zi era programat Anghel Iordănescu, unul dintre apropiaţii lui Gabriel Oprea. Fostul antrenaror al echipei naţionale de fotbal a recunoscut din start că a fost acasă la fostul lider al UNPR în acea seară. „Nu a fost nimic ilegal. A fost o cină. Unii dintre noi am mâncat, am băut un pahar de vin, nimic mai mult“, a spus Iordănescu. Miza audierilor de ieri a fost alta: parlamentarii ar fi vrut să afle de la Oprea, Iordănescu sau Onţanu dacă, într-adevăr, în acea seară, şefii SRI George Maior şi Florian Coldea, precum şi procurorul general Laura Kövesi au fost invitaţi la chermeză. Întrebat pe cine a mai văzut în casă la Oprea, Iordănescu a răspuns: „Sunt subiect într-o cauză penală pe acest subiect, deci îmi este foarte greu să dau explicaţii mai ample. Având această calitate de martor în acest dosar penal, n-aş vrea să obstrucţionez ancheta şi am să mă abţin de la comentarii. Cereţi declaraţia mea scrisă de la Parchetul General şi veţi avea acolo toate informaţiile pe care le-am dat“.

În acel moment, membrii Comisiei de anchetă şi-au dat seama că sunt prinşi într-o capcană şi au ripostat. „Suntem într-o situaţie penibilă. Vă propun suspendarea activităţii comisiei până când veţi lămuri cu Parchetul această problemă. Domnul Iordănescu ne spune, aşa cum ne-a spus şi domnul Oprea, că cele două planuri se suprapun. Eu, unul, mă voi retrage din această mascaradă“, a spus deputatul PMP Robert Turcescu.

Au mai urmat câteva întrebări, însă Iordănescu a invocat din nou dreptul la tăcere. Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a răbufnit: „Îi cer public domnulului procuror general Augustin Lazăr să soluţioneze această problemă azi. Această situaţie nu poate fi tolerată. Este oribil“. Senatorul USR Mihai Goţiu l-a acompaniat: „Răspunsurile domnului Iordănescu şi scrisoarea domnului Oprea sunt o sfidare la adresa democraţiei“.

De trei ori sfidare

A urmat Neculai Onţanu. Fostul primar al Sectorului 2 a spus, nonşalant, că el a fost acasă la Gabriel Oprea în acea seară, dar că nu i-a văzut nici pe Maior, nici pe Coldea, nici pe Kövesi, „nici pe Moş Crăciun”. „Această comisie este sfidată pentru a treia oară pe ziua de azi. Am pimit răspunsuri în bătaie de joc. Cei care au venit la audieri pur şi simplu ne sfidează”, s-a plâns din nou Mihai Goţiu, care tocmai îl întrebase pe Onţanu pe unde a intrat în casa lui Oprea, iar Onţanu îi răspunsese: „Pe uşă”. Fostul primar al Sectorului 2 s-a enervat. „Aş dori să mi se pună întrebări fireşti, nu pe unde am intrat în casa domnului Oprea. Ce să spun, că am intrat pe acoperiş?“, a spus Onţanu.

În final, deputatul PSD Liviu Pleşoianu l-a întrebat pe Onţanu în ce interval orar a fost acasă la Oprea acasă. „Am dat acest răspuns la Parchet. Dar dacă vă asumaţi răspunderea, eu vă răspund”, a spus Onţanu. „Da, îmi asum eu răspunderea”, a marşat Pleşoianu. Imediat a intervenit şi deputatul ALDE Steluţa Cătăniciu care a spus că, prin votul Parlamentului, Comisia de anchetă are dreptul să întrebe orice pentru aflarea adevărului. „Vreau să aud de la domnul preşedinte al Comisiei că îşi aumă răspunderea”, a insistat Onţanu. În acel moment, senatorul PSD Mihai Fifor, preşedintele Comisiei de anchetă, s-a albit puţin la faţă şi a curmat audierea: „Domnule Onţanu, vă mulţumesc pentru prezenţă”.

Discuţii aprofundate despre sufragerie lui Oprea

Cu scopul de a afla dacă Onţanu şi Iordănescu au stat separat de Maior şi Kovesi, aşa cum susţine Dan Andronic, parlamentarii din Comisia de anchetă au insistat cu întrebări despre casa lui Gabriel Oprea. Dialogul a fost aproape suprarealist.

Mihai Goţiu: Cum arăta încăperea?Câteva elemente: mai mare, mai mic, un televizor…

Neculai Onţanu, ironic: Haideţi să vă dau câteva elemente mai importante: sigur că avea o lustră, nu ştiu cum arăta, dar avea.

Steluţa Cătăniciu: Camera era goală sau mobilată?

Onţanu: Era o cameră mobilată din casa unui om. Credeţi că eu mă uitam atunci special ca să mă întrebaţi dvs. după 8-9 ani ce era în camera domnului Oprea? Era camera unui om, cum aveţi şi dvs.

Cătăniciu: Dumneavoastră nu aveţi de unde să ştiţi cum am eu în cameră. Era sufragerie?

Onţanu: Credeţi că eu m-am uitat dacă era sufragerie sau nu? Duceţi discuţia în derizoriu.

Mihai Fifor: Bănuiesc că toată lumea are reprezentarea termenului de sufragerie. Cred că nu e un cuvânt nou pentru dumneavoastră, sufragerie.

Onţanu: Sufrageria poate să arate într-un fel sau în altul

Fifor: Domnul Onţanu, haideţi să nu facem tipologia sufrageriilor din România.