Codrin Ştefănescu, noi detalii despre oamenii care l-au flancat pe Dragnea la Înalta Curte: Toţi erau premiaţi, medaliaţi şi au adus onoare ţării

Prezent în studioul Adevărul Live, Codrin Ştefănescu, secretarul general-adjunct al PSD, a vorbit despre persoanele care l-au flancat pe Liviu Dragnea în urmă cu o lună, când liderul social-democrat a fost primit la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de un grup de protestari care i-au agitat în faţă o pereche de căţuse. La ieşirea de la ICCJ, după patru ore în care a dat declaraţii în dosarul privind instigare a la abuz în serviciu şi instigarea la fals intelectual, alături de fosta sa soţie şi de foşti angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, liderul PSD a fost protejat de mai mulţi bărbaţi, despre care s-au spus fie că sunt interpoli, fie gărzi de corp sau membri şi apropiaţi ai PSD.

Campioni europeni, vicecampioni, eroi

Codrin Ştefănescu a „lămurit” însă situaţia, spunând, la Adevărul Live, că cei prezenţi la ICCJ sunt persoane cu care România ar trebui să se mândrească, fiind vorba de campioni la diverse sporturi, care au venit din proprie iniţiativă să-l protejeze pe Liviu Dragnea, după ce au văzut modul în care a fost primit la Înaltea Curte.

„Oamenii erau aşa: unul de cinci ori campion european, vicecampion mondial, un erou pe care şi cei de la Antenă l-au prezentat că a intrat în cursa finală la campionatul de la Sofia cu ligamentul rupt şi a ieşit pe locul 5. Altul, campion balcanic, campion european. Deci toţi oamenii ăia erau premiaţi, medaliaţi, oameni care ne-au adus onoare şi care au şi spus, când au fost intervievaţi, chiar şi la televizor, că ei au văzut la televizor ce se întâmpla la Înalta Curte, cum vin băieţii ăia cu ouă, cu cătuşe, să-l violenteze pe al treilea om în stat, preşedintele Camerei Deputaţilor”, a declarat Ştefănescu la Adevărul Live.

Mai mult, secretarul general-adjunct al PSD a criticat modul în care jandarmeria a reacţionat când liderul PSD a fost întâmpinat la ICCJ de grupul de protestari, spunând că nu au intervenit în niciun fel când preşedintele Camerei Deputaţilor aproape a fost linşat.

„În ce ţără trăim? Toată jandarmeria se uita nemişcată, că e democraţie. Când erau ei la putere şi am ieşit să-l apărăm pe Arafat, când încercam să-l scot pe bătrânul ăla din dubă, eu, secretarul general-adjunct al partidului de guvernământ am primit numeroase bastoane peste spate, împreună cu femei , cu tineri, cu studente de la medicină. Deci, jandarmii în epoca Băsescu erau fiare, jandarmii în epoca Dragnea-Tăriceanu sunt cuminiţi, dar atât de cuminţi, încât atunci când aproape a fost linşat preşedintele Camerei Deputaţilor aproape nu au intervenit”, a subliniat acesta.

Revoluţionar cu trei gloanţe în el

Codrin Ştefănescu a dat detalii şi despre persoanele care au venit direct cu el la ICCJ, pe lângă „campionii” veniţi din proprie iniţiativă, nu la chemarea PSD, atacându-l în acelaşi timp şi pe jurnalistul Mălin Bot, cel care susţine că a fost rănit de persoanele aduse de Ştefănescu la ICCJ pentru a-l proteja pe Dragnea.

„Oamenii ăştia au văzut la televizor, în direct, şi au venit acolo. Eu am fost acolo cu câţiva revoluţionari. Cu Dorin Maxim, împuşcat, are trei gloanţe în el, preşedintele răniţilor din Bucureşti. Am fost cu Iulia Ştar, preşedinta Fundaţiei Carom, fundaţie care de 28 de ani, în fiecare zi, dă de mâncare la oameni săraci. Mălin Bot face chestia asta? Sau alţi aşa zişi jurnalişti, lătrăi din ăştia? Ei au fost interlopii care au fost lângă mine, iar restul oamenilor au fost cei care au văzut la televizor”, a declarat Codrin Ştefănescu prezent în studioul Adevărul Live.

Avertisment viitor

Codrin Ştefănescu a subliniat că persoanele prezente la ICCJ nu au venit acolo la chemarea PSD, ci din proprie iniţiativă. Potrivit acestuia, alta ar fi fost situţia dacă partidul i-ar fi chemat pe „fraţii români” acolo, căci în doar o oră s-ar fi strâns 5.000 de oameni.

„Oamenii vin fără să facem o chemare. Dacă am face o chemare, dacă am spune „fraţi români, chiar avem nevoie de sprijinul vostru, uite în chestiunea asta”, păi nu vă spun ce ar fi. Dacă voiam să fac organizare, 5.000 de oameni veneau într-o oră în faţă la ICCJ. Dar nu am făcut manifestaţie. Ne-a dus să-l scoatem din mizeria asta pe preşedintele nostru de partid”, a conchis secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu.