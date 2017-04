Cîţu (PNL): Ce rol are Vâlcov în Ministerul de Finanţe? În ultima perioadă este prezent la şedinţele tehnice

”Ce rol are Darius Vâlcov în această instituţie, pentru că, pentru că în ultima perioadă este mult mai prezent în Ministerul de Finanţe, este prezet la şedinţele tehnice şi, din câte ştiu, sunt acolo şi informaţii secrete de serviciu, care nu ar trebui să fie date aşa, peste tot. Mi s-a confirmat prezenţa lui fizică în Ministerul de Finanţe. Nu ştiu cine i-a aprobat. Asta era o întrebare pentru domnul ministru. Dacă cei de la PSD cred că acolo este cheia şi dumnealui poate să facă programul de guvernare, este fantastic, dar una este programul de guvernare şi alta este să fie acolo să pună presiune politică”, a declarat, miercuri, Florin Câţu, în cadrul comisiilor economică şi de buget ale Senatului, la care fuese invitat Viorel Ştefan pentru a da detalii legată de execuţia bugetară pe primul trimestru.

Ministrul de Finanţe nu a mai venit, astfel încât audierea sa a fost amânată pentru săptămâna viitoare.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Antena 3, că a lucrat la programul de guvernare cu fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, pentru că este un bun profesionist, şi îşi "asumă" faptul că a colaborat cu o persoană care are probleme în justiţie.

"Pentru prima dată o spun public, pentru că mi se pare că e datoria mea să fac lucrul ăsta. Darius a fost unul din oamenii de bază cu care am lucrat la programul de guvernare, Darius Vâlcov. (...) A venit de la PDL, dar este un om cu o foarte bună pregătire. Pe lângă alţi specialişti cu care am lucrat la programul de guvernare, cu Darius am lucrat şi la acest program de guvernare", a spus Dragnea.

Întrebat despre problemele în justiţie ale fostului ministru, liderul PSD a spus că "îşi asumă asta", pentru că Vâlcov este un profesionist.

"Are probleme în justiţie, dar Darius Vâlcov este unul din oamenii care, prin contribuţia lui, prin munca lui, la programul nostru de guvernare (...) a adus o contribuţie serioasă pentru ca românii să o ducă mai bine. Şi eu îmi asum lucrul ăsta", a spus el.

În mai 2015, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată de procurorii DNA, care îl acuză de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupată de acesta, de primar, senator şi ministru.