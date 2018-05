Cîţu: Ce mai freamăt, ce mai zbucium. S-a inflamat tot PSD-ul pentru că cetăţeanul Ludovic Orban a uzat de un drept al său şi a făcut plângere împotriva premierului

"Ce mai freamăt, ce mai zbucium... S-a inflamat tot PSD-ul pentru că cetăţeanul Ludovic Orban a uzat de un drept al său şi a făcut plângere penală împotriva lui Liviu Dragnea şi a premierului său. Da, PSD este supărat foc. Zic ei că s-a mers prea departe. Ţipă prin toate studiourile de televiziune, <<aşa ceva nu se face>> sau <<este lovitură de stat>> sau şi mai rău iau la mişto o tragedie din octombrie 2015. Pe bune?”, spune Florin Cîţu.

Senatorul PNL comentează măsurile luate de PSD de când este la guvernare, precum OUG 13 sau faptul că şi-a dat derogări de la legile responsabilităţii ministeriale şi a celor fiscale „pentru a putea fura banul public liniştit”. De asemenea, spune Cîţu, PSD a făcut „praf” economia trecât legi prin Parlament fără să le dezbată, referindu-se aici la transferul contribuţiei, impozitarea cifrei de afaceri, TVA defalcat, impozitarea contractelor part-time sau a dividentelor.

"A făcut praf justiţia schimbând regulamentele din Parlament, băgând pumnul în gură opoziţiei doar pentru a vota legi care să-i protejeze tot pe ei. Vine cu intervenţii directe în economie (plafonarea dobânzilor) şi atacuri directe asupra sectorului privat (folosindu-se de dulăul fidel ANAF) şi pe urmă plânge că nu vin investitorii şi le promite ajutoare de stat. A făcut plângeri penale împotriva jurnaliştilor şi mai nou cere anchete împotriva acestora. A preluat toată instituţiile publice şi acum acestea răspund la comandă liderului suprem al acestui partid”, continuă Cîţu.

El aminteşte şi de scrisoarea deschisă adresată departementului de stat al SUA în noiembrie anul trecut şi modificarea codurilor penale fără opinia Comisiei de la Veneţia. De asemenea, mai spune Cîţu, PSD a intervenit direct şi cu ameninţări împotriva politcii monetare şi arată că ar dori să scoată România din Uniunea Europeană pentru „a face parte dintr-un grup unde dictatura bolşevică este la ea acasă”.

"Se plânge acest PSD? Să fim serioşi. Este doar o strategie ieftină de victimizare. O gaşcă de minicinosi care nu ştiu cum să mai ascundă dezastrul în care ne-au aruncat doar pentru a scapă de puşcărie”, conchide Florin Cîţu.

Senatorul PNL precizează că nu ştia de ideea lui Ludovic Orban de a face plângere penală împtoriva lui Liviu Dragnea şi a primierului Viorica Dăncilă, însă a tot spus că social-democraţii trebuie să plătească personal pentru ce au făcut României.

"Trebuie să spun că nu ştiam de demersul cetăţeanului Ludovic Orban. Dar în acelaşi timp spun de un an de zile că PSD-iştii trebuie să plătească personal pentru ce au făcut României, nu doar electoral. Să înţeleg că <<wishes do come true>>?”, spune Cîţu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o, printre altele, de înaltă trădare şi uzurparea funcţiei publice, în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Orban a spus că a depus o sesizare şi împotriva lui Liviu Dragnea, considerând că este o obligaţie morală a sa: "Nu am putut să mă fac că nu văd cum România este făcută praf de un clan de pigmei obişnuiţi să se joace în nisip cu lopăţica pe malul lacului Belina. Am depus această sesizare pentru că am considerat necesar ca cineva să sesizeze aceste fapte".