Cîţu: Economia României trăieşte de pe o zi pe alta. Fără a se împrumuta lunar, România ar intra în colaps. Singurul rezultat al populismului şi incompetenţei

Senatorul PNL Florin Cîţu critică, printr-o postare pe Facebook, deciziile guvernării PSD şi cataloghează hotărârile legate de fiscalitate drept caracteristici de bază ale „iresponsabilităţii şi incompetenţei”. Acesta anunţă că „economia României trăieşte de pe o zi pe alta” şi îl acuză pe liderul PSD Liviu Dragnea că ar fi dus economia „la mâna finanţatorilor străini”.

Iresponsabilitea şi incompetenţa sunt caracteristici de bază ale ultimului an de guvernare PSD. Administrarea resurselor financiare ale economiei se face având în vedere posibile riscuri la care ar putea fi supusă economia în viitor. Nu prespunând că “totul va fi bine”, asa cum ne spune PSD.

„Cei care trăiesc în sectorul privat şi iau decizii zilnic ştiu să nu asculte ce spun politicienii. Se uită la ce fac politicienii şi pe urmă acţionează în consecinţă. Au invatat cu mult timp in urma acest lucru. Retorica PSD-istă arată o imagine idilică a acestei economii. Poezia pe care o recită toata ziua este simplă: totul creşte şi viaţă este bună în România. Această retorică ascunde un adevăr îngrozitor. Cei din sectorul privat îl simt de un an de zile. Angajaţii sectorului bugetar acum l-au descoperit. Economia României trăieşte de pe o zi pe alta. Într-un an de zile Liviu Dragnea a adus economia României la mâna finanţatorilor străini. Fără a se împrumuta lunar, economia României intră în colaps”, a precizat Cîţu.

Liberalul a mai spus că „plata pensiilor şi a salariilor este la mâna investitorilor străini”, dar şi că „ticăloşia lui Dragnea constă în faptul că se împrumută cu dobândă din ce în ce mai mare pentru a plăti salarii şi pensii astăzi”.

„Începând cu 2016 veniturile la buget au început să scadă (cu aceeaşi viteză pe care am văzut-o când economia a intrat în recesiune). În 2015 veniturile la buget erau de 34.9% din PIB iar în 2017 de 30.5% din PIB (în 2007 erau la 35% din PIB iar în 2009 de 31%). Scăderea veniturilor a impus scăderea cheltuielilor pentru a menţine deficitul la limită de 3% din PIB. Scăderea cheltuielilor publice este un lucru bun din punctul meu de vedere şi ar trebui continuată.

DAR, guvernele care au venit la putere din 2016 şi până acum au luat bani de la investiţii şi i-au transferat către cheltuieli neproductive. Cheltuielile cu investiţiile au ajuns în 2017 la 10% din total cheltuieli faţă de 18% în 2015. Această tendinţa arată clar dispreţul acestor guverne faţă de viitorul României şi folosirea bugetului de stat în interes pur electoral. De aceea aceşti oameni trebuie să răspundă personal. Toţi. Intenţionat au distrus şansa de dezvoltare pe termen lung a României pentru a beneficia personal pe termen scurt. Sfârşitul lui 2017 şi bugetul pentru 2018 arată că economia României este cea mai vulnerabilă în cazul unei situaţii în care dobânzile cresc rapid şi economiile la nivel global încetinesc sau intră în recesiune”, a explicat Florin Cîţu.

Senatorul PNL a încheiat postarea avertizând că, din punctul său de vedere, România nu mai poate evita o criză financiară, acesta fiind „rezultat populismului şi al incompetenţei”.

„Peste tot acest scenariu trebuie suprapusă o rată a şomajului care va creste rapid. Mai poate Romania evita o criza economica de proporţii? Nu. Din punctul meu de vedere se îndreaptă rapid spre o economie cu dobânzi mari, depreciere, inflaţie. Acesta este singurul rezultat al populismului si incompetenţei, oricând si oriunde”, a conchis liberalul.