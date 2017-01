Cazul Coldea. Eduard Hellvig va fi audiat în Comisia SRI pe 25 ianuarie. Divergenţe între parlamentari

Am formulat o adresă prin care am solicitat conducerii SRI să fie prezentă pe data de 25 ianuarie, la ora 11.00, la sala Comisiei de control cu două subiecte: subiectul numărul unu este legat de ce se întâmplă acum în spaţiul public, de cazul Coldea şi subiectul numărul doi legat de bugetul Serviciului pentru anul 2017. Am convenit cu directorul Serviciului ca să vină cu toate documentele care privesc cele două subiecte pe data de 25 ianuarie, ora 11.00”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Senatorul PSD a mai spus că la Comisia de control al SRI se vor primi “toate datele, toate informaţiile, inclusiv raportul Comisiei de anchetă internă de la SRI”.

Întrebat dacă Florian Coldea mai poate fi chemat la Comisie, Adrian Ţuţuianu a spus: “Am invitat conducerea SRI, va fi prezent directorul, directorii adjuncţi şi cu siguranţă va fi prezent şeful comisiei de anchetă internă. De asemenea, vor fi prezenţi cei care gestionează problema bugetului”.

Membrii Comisiei SRI au avut păreri împărţite în scandalul Coldea-Ghiţă.

”Nu este prima dată când această comisie are aceste preocupări şi cred că nici ultima dată. Din păcate, situaţia impune implicarea comisiei pentru a elucida care sunt aspectele reale care au zguduit un pic sistemul nostru de securitate”, a declarat senatorul UDMR Verestoy Attila întrebat dacă această comisie de control al SRI poate face ceva în privinţa lui Florian Coldea.

De asemenea, Verestoy a declarat că, potrivit surselor sale, Florian Coldea este în rezervă. ”Domnul Coldea este în rezervă. Decretul de trecere în rezervă este la preşedintele republicii. Nu este o informaţie oficială, este o informaţie pe surse”, a mai spus Verestoy.

La rândul său, deputatul PNL Cezar Preda a spus că nu ştie ce poate face comisia de control: ”Nu ştiu ce poate nici acum această comisie vizavi de anchetă. Dacă există o anchetă internă a SRI, trebuie să facem analiza după ancheta SRI. Dacă există vreun denunţ din partea domnului Ghiţă, va trebui să vedem dacă există deja un dosar început, pentru că, dacă există o anchetă penală, iarăşi nu putem face comisie de anchetă”.

Cezar Preda a contestat, totodată, modul de constituire a comisiei. ”Această comisie s-a făcut cu încălcările prevederilor parlamentare. S-a încălcat principiul reprezentativităţii. Domnul Dragnea a zis că nu face comisie parlamentară, dânsul vrea comisia PSD-ALDE de control al SRI. Deci, aceasta nu este comisia Parlamentului României, este comisia PSD-ALDE”, a mai spus Cezar Preda.

Comisia parlamentară de control al SRI a fost convocată marţi în prima şedinţă de după constituire, principalul punct pe ordinea de zi fiind stabilirea datei la care directorul SRI, Eduard Hellvig, va fi chemat la audieri în cazul scandalului din cadrul serviciului.

Deşi ancheta internă demarată de SRI nu a relevat că generalul Florian Coldea ar fi încălcat legea sau normele interne în vigoare, propunându-se repunerea lui pe funcţie, acesta va fi trecut în rezervă. Aşa anunţă Serviciul Român de Informaţii într-un comunicat în care precizează că generalul „a cerut eliberarea din funcţie şi punerea la dispoziţia şi nevoile instituţiei”.