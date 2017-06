Cătălin Ivan, despre Dragnea: Presiunea publică pusă de preşedintele partidului şi alţi doi-trei lideri loiali acestuia este o greşeala catastrofală

Redăm integral postarea lui Cătălin Ivan:

"Pentru ca se discuta foarte mult despre tensiunile dintre Dragnea si Grindeanu, cred ca sunt cateva lucruri de luat in calcul:

1. O evaluare permanenta a actului de guvernare din partea partidului care a castigat alegerile este obligatorie. Tine de responsabilitatea partidului fata de cei care l-au votat. Aceasta evaluare se face in toata lumea civilizata, in spatele usilor inchise, in cadrul departamentelor de specialitate, iar schimbarile necesare se fac fara focuri de artificii.

2. Presiunea publica permanenta pusa de presedintele partidului si alti doi-trei lideri mai vocali si loiali acestuia este o greseala catastrofala. Conteaza mai putin cine are dreptate. Important este ca semnalele pe care partidul le trimite in tara si in strainatate sunt ca guvernul sta sa pice, ca nu are sustinere, ca predictibilitatea actiunilor viitoare ale acestui guvern sau a unui nou guvern nu mai exista. Costurile sociale si economice sunt imense si le vom dezvolta cu alta ocazie. Performanta in sine a actualului cabinet este compromisa tocmai de partidul care depinde de o buna guvernare a lui Grindeanu (putea fi foarte bine oricine altcineva, nu numele este important ci cazul in sine).

3. Nu am nicio preferinta in acest razboi inutil aparut intre asa-zisii centri de putere din interiorul PSD. Ca unul dintre cei care am militat cel mai mult pe la televiziuni pentru sustinerea programului de guvernare, constient fiind ca dupa momentul "ordonanta 13" nu mai era fezabil, sper totusi ca macar o buna parte din cele promise sa se realizeze. Pentru asta, guvernul acesta, asa cum este, trebuie sustinut.

4. Oricat de buna si necesara ar fi legea salarizarii unice, ma ingrijoreaza relatia proasta pe care Olguta Vasilescu pare sa o aiba cu unele sindicate. Ca politician de stanga, cred cu toata convingerea ca o astfel de lege nu poate fi impusa ci gandita si elaborata cu implicarea profunda, pana la nivel de detaliu, a sindicatelor. Sindicatele trebuie repuse in drepturi. Voi reveni asupra acestui subiect".