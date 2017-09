Adrian Ţuţuianu, mesaj pentru Dragnea: Nimeni nu s-a născut preşedinte de partid. Nimeni nu stă pe veci. Tudose mi-a spus că Dragnea îmi cere să plec

„Am plecat pentru că mi s-a făcut un reproş pe care, în sinea mea, îl consider insuficient fundamentat, dar nu am ţinut să mă leg nici de scaun, nici de funcţie. În momentul când premierul Tudose mi-a spus că am greşit şi că am adus un prejudiciu de imagine grav, a spus dânsul, şi că preşedintele partidului îmi cere să plec, am cerut o coală de hârtie, mi-am scris demisia, vă repet sunt un om cu multă demnitate şi nu accept ca cineva să mă calce în picioare”, a spus Adrian Ţuţuianu.

Întrebat dacă s-a simţit călcat în picioare în momentul acela, el răspuns că s-a simţit „neîndreptăţit”.

„Am avut o discuţie telefonică a doua zi (cu Liviu Dragnea, n.red.), m-a invitat să ne lămurim pe câteva lucruri, i-am spus că nu doresc să port o discuţie cu nimeni la momentul acesta”, a precizat Adrian Ţuţuianu.

El a susţinut că exista "o anumită fierbere în sistem", "o anumită presiune internă" care a impus emiterea counicatului referitor la plata salariilor şi a drepturilor de hrană care reprezintă aproximativ jumătate din veniturile lunare.

Întrebat dacă şi-ar fi dorit să beneficieze de acelaşi tratament în partid precum cel aplicat miniştrilor Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb, Ţuţuianu a răspuns: "Aş fi vrut să beneficiez de o discuţie mai consistentă pe subiect. Dacă toată lumea era lămurită, vă puteam lămuri şi pe dvs., presa. Nimeni nu s-a născut ministru şi nimeni nu stă pe viaţă".

În ceea ce priveşte aplicarea aceluiaşi principiu şi în cazul preşedintelui de partid, Adrian Ţuţuianu a comentat: "Nimeni (nu s-a născut preşedinte de partid - n.r.) şi nimeni nu stă pe veci. Un politician trebuie să cunoască puţină istorie. Mie îmi place istoria şi vă spun tuturor că nimic nu e veşnic".