Adevărul Live. Ecaterina Andronescu, mesaj pentru Dragnea: Nimeni nu este veşnic în funcţie. Nu exclud un Guvern mai suplu. Avem soluţii mai bune în PSD

Adevărul: De ce atâta tenisune în PSD?

Ecaterina Andronescu: Nu aş spune că e tensiune în PSD. PSD e un partid mare. Sigur, sunt personalităţi, fiecare persoanlitate are caracteristicile ei şi câteodată se mai şi ciocnesc.

Aţi citit scrisoarea domnului Bădălău în care vorbeşte de o conducere colectivă?

Andronescu: Nu o conducere coelctivă, care să fie adunată după nu ştiu ce criterii. Noi avem un statut. Avem structuri de conducere care sunt legitimate prin votul congresmanilor. Trebuie să respectăm aceste structuri. Mă refer la BPN, care ar trebui să aibă şedinţe săptămânale. Aşa este corect. Şi eu am cerut ieri, în CEX, să se reia şedinţele BPN pentru că sunt necesare.

Bădălău vorbea despre suspendarea democraţiei în partid.

E foarte bine că se exprimă colegii. Atunci când îţi exprimi opinia, te aud şi alţi colegi. Nu-i critic pe cei care au opinii, dar trebuie să avem acţiuni unitare, pentru că PSD şi-a asumat responsabilitatea guvernării.

Aţi fi dispusă să preluaţi şefia intermiară a PSD?

Într-o asemenea situaţie nu putea să ajungem. În şedinţa de la Iaşi, premierul va prezenta modul în care gândeşte sau regândeşte Guvernul. Guvernul este susţinut de Parlament, de majoiritatea PSD-ALDE. Deci dacă această majoritate va întruni un punct de vedere comun faţă de punctul de vedere expimat de premier, nu văd de ce n-am ieşi mai întăriţi de acolo şi de a găsi soluţii pentru aduce oameni care sunt capabili de performanţă maximă. Şi eu i-am spus premierului că sunt soluţii mai bune în PSD pentru a avea perfromanţă mai mare în guvernare.

Sunteţi pentru reamaniere sau pentru restructurare?

Voi judeca în funcţie de ce opţiuni va avea premierul. Poate şi un Guvern mai suplu nu l-aş exclude din această ecuaţie. Dacă premierul va veni cu soluţii care să ne facă pe noi să fim convinşi că ne vor duce într-o direcţie mai bună, de ce nu le-am accepta?

Şi-a mai pierdut Dragnea din autoritate în partid?

Dacă aş judeca după şedinţa de ieri, cei mai mulţi care au vorbit în şedinţă l-au susţinut pe Liviu Drganea, deci n-aş putea să fac o asemenea afirmaţie că şi-a pierdut încrederea sau autoritatea cu care a fost învrednicit, dar nimeni nu este veşnic pe nicio funcţie. Pentru mine e clar că ocupi o poziţie publică pe o perioadă determinată. Înainte de oameni, cred că trebuie să învăţăm să aşezăm interesele acestei ţări. Dacă vom face aşa, oamenii nu trebuie să se cramponeze de poziţia lor dintr-un moment sau altul.

Mai multe persoane din conducerea PSD l-au criticat ieri pe Dragnea pentru că şi-a pus mulţi secretari de stat.

Cred că poate fi redus numărul secretarilor de stat, cred că putem avea o structură mai suplă.

Nu ar trebui să demisioneze Carmen Dan?

Nu cred că doamna Carmen Dan l-a angajat ( pe poliţistul acuzat de pedofilie -n.r.). Aştept un raport al celor care fac ancheta . Cine i-au fost şefi, cine i-au fost colegi, cum de nu a fost posibil să se vadă un comportament atât de deviant? Era lucrul la care mă aşteptam cel mai puţin: un om pus să respecte legea să aibă o asemenea oribilă problemă. Trebuie să vedem cine l-a angajat. Este problema colectivului în care a lucrat. Ce au făcut cei care au lucrat cu domnia sa? Cum a fost posibil ca timp de trei zile, cei care îl cunoşteau n-au ieşit să spună: „da, e colegul nostru“. Un asemenea accident de parcurs ne îndeamnă să tragem un semnal de alarmă. Să-şi dea demisia cei care l-au iertat atunci, în 2012, şi cei care nu au putut să spună despre el ce fel de om este. Cum de nu a fost pedepsit în 2012? Cine a ascuns faptele lui odioase?

Aţi vorbit cu ALDE despre restrcturarea Guvernului?

Mi-e greu să spun câte minsitere vor rămâne. Cred că unele ministere pot fi comasate. Dar mi-e greu să vorbesc fără un document. Sunt sigur că premierul o să vină cu o prezentare în CEX-ul viitor. S-a vorbit despre restructurarea Guvernului, dar întâi ar fi trebuit să se vorbească în coaliţie.

În următorul CEX se va propune şi viitorul candidat la prezidenţiale?

Ieri n-am discutat despre acest subiect, dar desemnarea unui candidat presupune un Congres.

Liviu Dragnea ar putea fi candidatul PSD la prezidenţiale?

N-am discutat acest subiect. Liviu Drganea nu a vorbit niciodată despre acest subiect. Dacă va vorbi, sunt sigur că va primi susţinerea.

Ar putea candida o femeie din PSD pentru Cotroceni?

Femeia este învăţată să aibă grijă de casa ei, iar dacă ar ajunge la conducere, casa ei este ţara. Nu ne putem judeca de-a „uite candidatul, nu e candidatul“.

Nu vă place Orwell? De ce aţi aruncat „Ferma animalelor“?

Mai am încă trei exemplare din carte şi asta încercam să-i spun doamnei Presadă, care venea să-mi dea această carte. Înainte domniei sale au venit şi profesorul Alexandrescu, şi domnul Goţiu. Le-am spus acelaşi lucru: mai am trei exemplare acasă. Am cumpărat de disperare la momentul de dinainte de 89, când a apărut această carte. Am rugat-o să nu mi-o lase şi să o dea la alt coleg care nu o are. Cum vă imaginaţi dvs că eu aş fi aruncat o carte, când toată viaţa mea a fost legată de cărţi? Modalitatea aceasta - vrei sau nu vrei, îţi arunc o carte - nu mi se parea cea mai potrivită.