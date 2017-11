Şedinţă de urgenţă la PSD după mesajul SUA. Şerban Nicolae: Comunicatul este ofensator. România nu are angajamente de slugărnicie. Nu dăm extemporale

UPDATE Şerban Nicolae, senator PSD: „Este un comunicat extrem de bizar, care încalcă toate uzanţele diplomatice dintre state. Nu are niciun fel de utilitate de interes public, este ilogic sub aspectul construcţiei, este incoerent şi profund ofensator pentru România. Faptul că Departamentul de Stat îşi permite să ceară ceva, orice, României, este ofensator. Cred că preşedintele României ar trebui să transmită urgent instrucţiuni amabsadorului României la Washington. Cine îşi asuma acest comunicat din partea Guvernului SUA? Nu cred că este vreun român întreg la cap care să spună că e încântat de americani după acest comunicat. Mai întâi s-a pronunţat Klemm, apoi Cabinetul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. Lucrurile sunt bizare şi trebuie tratate ca atare. România nu are angajamente de slugărnicie. Nu avem de dat extemporale“.

Departamentul de Stat al SUA îşi exprimă îngrijorarea faţă de faptul că Parlamentul României ia în calcul o legislaţie care ar putea submina lupta anticorupţie şi ar putea afecta independenţa sistemului judiciar şi îndeamnă Parlamentul să respingă propunerile care slăbesc statul de drept.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că Parlamentul nu poate fi împiedicat să legifereze. „Departamentul de Stat se exprimă cum şi cât i se permite“, a mai spus Toader.