VIDEO Prima declaraţia a lui Tibi Uşeriu după ce a câştigat Maratonul Arctic Ultra 6633. „E mult, mult mai grea decât ce-a fost în anii trecuţi”

La finalul cursei de aproximativ 610 kilometri (380 de mile) pe care a terminat-o în mai puţin de 173 de ore, Tibi a transmis primele gânduri într-o intervenţie telefonică pentru Tăşuleasa Social.

„Am terminat! Măi am intrat într-o furtună, patru ore, ai de capu’ meu! O fost cât pe ce să mă scoată ăştia! Deci o fost ceva... ai de capu’ meu! La mişto... o fost cireaşa de pe tort! Mă bucur c-am terminat-o. Îi mult, mult mai grea decât ce-o fost înainte. Dec ultima parte, asta de 160 de kilometrim îi numai urcări şi coborâri, exact ca prima, după aia aproape 300 de kilometri de ice-road, ceea ce m-o mâncat. Dar aşa, per total, e mult, mult mai grea decât ce-o fost în anii trecuţi. Dar na, de asta am venit: să o termin, şi mă bucur şi că am câştigat-o.

Mulţumesc celor care m-or urmărit, vouă că mă suportaţi, sponsorilor care m-au ajutat şi mă ajută în continuare, şi să ne vedem cu bine, acasă! Cu drag!

Mă pun, că îs praf. Deci, de fiecare data cred că-s mai praf decât am fost ultima dată”, a relatat Tibi în convorbirea telefonică.