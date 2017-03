Victor Ponta şi Dan Şova, aşteptaţi la Curtea Supremă. Fostul premier ar trebui să dea declaraţii în faţa instanţei

Fostul premier a spus că va răspunde acuzării abia după ce judecătorii Instanţei Supreme vor fi epuizat audierea tuturor martorilor. Tot azi va fi audiat în dosar Gruia Stoica, patronul Grup Feroviar Român.



Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul “Rovinari - Turceni” pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea banilor, fapte săvârşite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat “Ponta Victor-Viorel“.

În dosar mai sunt trimişi în judecată senatorul Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi ““Şova şi Asociaţii”“, Laurenţiu Ciurel, la dată faptelor director general al Complexului Energetic Rovinari, Dumitru Cristea, la dată faptelor director general al Complexului Energetic Turceni, şi Octavian Laurenţiu Graure, la dată faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.

Înscrisurile falsificate







Procurorii DNA arată că în data de 18 iulie 2011, în timpul desfăşurării unui control fiscal, Ponta Victor-Viorel a răspuns în scris în cadrul unei note explicative la trei întrebări adresate de inspectorii ANAF, în cuprinsul căreia a prezentat o stare de fapt inexistentă în sensul că a acordat „Consultanţă în dosare penale aflate pe rolul Parchetelor”.





Ulterior, pe fondul aceluiaşi control fiscal, Ponta Victor-Viorel s-a înţeles cu Şova Dan-Coman ca acesta să întocmească în cadrul societăţii de avocaţi rapoarte de activitate juridică, pretins a fi prestată de Ponta Victor-Viorel, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenţia.





Întrucât specializarea juridică lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal, s-a stabilit ca activităţile să vizeze asistenţa juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienţii societăţii de avocaţi.





În cursul lunii august 2011, în vederea depunerii la organele fiscale, inculpaţii Şova Dan Coman şi Ponta Victor-Viorel au întocmit în fals 16 înscrisuri corespunzătoare câte unei luni din intervalul septembrie 2007 - decembrie 2008, prin care atestau că Ponta Victor-Viorel ar fi desfăşurat diferite activităţi juridice în mai multe cauze ale SCA „Şova şi asociaţii” aflate pe rolul instanţelor de judecată.





Cele 16 înscrisuri falsificate au fost tehnoredactate prin metoda „copy paste” după modelul înscrisurilor privind activitatea juridică desfăşurată de mai mulţi avocaţi din cadrul SCA „Şova şi Asociaţii”, avocaţi care au declarat că nu au conlucrat niciodată cu Ponta Victor-Viorel. În realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activităţile respective, nici măcar în parte.





Infracţiunea de spălarea banilor







Cu privire la infracţiunile de spălare de bani, procurorii au reţinut că, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, Victor Ponta şi Dan Şova ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei banilor (181.439,98 lei) obţinuţi de inculpatul Ponta Victor-Viorel, justificaţi aparent în baza convenţiei de conlucrare profesională încheiată între SCA „Şova şi Asociaţii” şi cabinetul de avocat „Ponta Victor-Viorel”.





„În realitate, banii reprezentau bonificarea inculpatului Ponta Victor-Viorel în considerarea facilitării, de către acesta, a încheierii şi derulării contractelor de asistenţă juridică a SCA „Şova şi Asociaţii” cu cele două complexuri energetice, cunoscând că banii provin din săvârşirea de infracţiuni”, subliniază procurorii.





O parte din aceste sume a fost folosită în perioada octombrie 2007 – 2009, inclusiv pentru achiziţionarea în anul 2008 a două apartamente situate în Bucureşti, care ulterior în anul 2013 au revenit în mod gratuit în proprietatea lui Ponta Victor-Viorel, în urma lichidării patrimoniului Cabinetului de Avocat „Ponta Victor-Viorel”.





Totodată, cabinetul de Avocat „Ponta Victor-Viorel” a folosit sumele provenite de la SCA „Şova şi Asociaţii” pentru achitarea unor obligaţii contractuale şi a unor obligaţii fiscale, iar o parte din aceste sume au revenit direct inculpatului Ponta Victor-Viorel.





Alte foloase din partea casei de avocatură





Potrivit DNA, în perioada 11.11.2008 - iunie 2009, Victor Ponta ar mai fi beneficiat de foloase din partea societăţii de avocaţi, constând în transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. În tot acest timp, societatea de avocaţi a plătit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/lună) şi alte obligaţii către firma de leasing, în total, 79.641,11 lei. În luna iunie 2009, Ponta a preluat leasingul autoturismului fără să mai achite vreo sumă de bani societăţii de avocaţi.





Autoturismul a fost achiziţionat de societatea de avocaţi SCA „Şova şi Asociaţii”, la solicitarea expresă a lui Ponta Victor-Viorel, care a participat la alegerea acestuia şi l-a preluat personal.





Potrivit DNA, în perioada aprilie 2010 – 2011, în condiţiile în care în mass media au apărut o serie de articole cu privire la contractele de asistenţă juridică semnate cu complexurile energetice Rovinari şi Turceni, Dan Şova ar fi conceput şi semnat 11 înscrisuri denumite procese-verbale ale Adunării Generale a Asociaţilor SCA „Şova şi Asociaţii” înscrisuri antedate şi care prezintă în cuprinsul lor o stare de fapt inexistentă, astfel încât să corespundă interesului actual al inculpatului Şova Dan-Coman.





Concret, arată procurorii, înscrisurile au fost întocmite pentru a susţine ideea că Şova nu s-ar fi implicat în negocierea contractelor cu cele două complexuri energetice.





„Respectivele înscrisuri au fost folosite în datele de 1 octombrie 2014 şi 20 februarie 2015 în faţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar unul dintre acestea (procesul-verbal datat 15.01.2007) a fost folosit la data de 27.04.2010 în faţa Tribunalului Bucureşti, în cadrul unui dosar având ca obiect acţiune în răspundere delictuală”, arată DNA.





Câţi bani cere ANAF-ul de la Şova şi Ponta







ANAF s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 126.979,73 lei faţă de Dan Şova şi cu suma de 51.321,80 lei faţă de Victor Ponta.





În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin inculpaţilor.





Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.





Onorariu suplimentat





Prin procesul-verbal din data de 29 octombrie 2007, cei doi ar fi hotărât suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit lui Victor Pontapentru luna octombrie 2007 (lună în care Dan Şova s-a înţeles cu Dumitru Cristea, să încheie un contract de asistenţă juridică prevăzut cu comision de succes).





În data de 27 martie 2008, Şova şi Ponta ar fi încheiat un act adiţional la convenţia de conlucrare profesională, în sensul că s-a modificat onorariul cuvenit lui Victor Ponta la suma de 3.000 euro (cu o lună înainte, cele două complexe energetice încheiaseră cu SCA „Şova şi Asociaţii” alte contracte de asistenţă juridică prevăzute cu comision de succes). Convenţia de conlucrare s-a încheiat în luna decembrie 2008, moment în care Ponta Victor-Viorel a devenit ministru.





Cât a fost facturată prestaţia avocaţială







Pentru presupusele activităţi efectuate în conlucrare, avocatul Victor Ponta a emis în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei.





Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societăţii de avocaţi SCA „Şova şi Asociaţii” care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenţiei de conlucrare. Şova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziţie în privinţa oricăror acţiuni de orice natură care implicau societatea de avocaţi.





Din probele administrate a rezultat că, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele încheiate de SCA „Şova şi Asociaţii” cu complexurile energetice, având în vedere că a rezultat că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percepţia că Şova Dan Coman beneficiază de susţinerea inculpatului Ponta Victor Viorel”, notează DNA.





Faptele reţinute în sarcina lui Dan Şova







În legătură cu faptele reţinute în sarcina lui Dan Şova, privind contractele încheiate cu complexurile Turceni şi Rovinari, procurorii arată că avocaţii SCA „Şova şi Asociaţii”, inclusiv Dan Şova, acordau asistenţă juridică în diverse litigii, în cazul de faţă (CE Rovinari vs. ICM, CE Turceni vs. Electrica sau CE Turceni vs. ICM) în baza contractelor deja încheiate cu cele două complexuri. În două dintre litigii, complexurile energetice au avut calitatea de pârât CER vs. ICM şi CET vs. ICM şi în unul de reclamant (CET vs. Electrica).





La un moment dat, în cursul judecăţii cauzelor, în funcţie de poziţia procesuală a părţii pe care o reprezenta, în sensul că aceasta ar fi dispusă să încheie o tranzacţie, Dan Şova întreprindea demersuri pe lângă directori pentru a încheia contracte de asistenţă juridică separat pentru aceste litigii, de fiecare dată prevăzute cu comisioane de succes, deşi activitatea juridică menţionată în cuprinsul lor fusese deja derulată în baza contractelor existente, iar la momentul actelor adiţionale, soluţia era practic cunoscută.





Potrivt rechizitoriului, în această modalitate, Dan Şova a contribuit la prejudicierea complexurilor energetice cu sumele de 1.071.336,80 lei, 1.142.400 lei şi 1.242.018 lei (în total 3.455.754,8 lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro la cursul de schimb al acelei perioade) prin încheierea contractelor de asistenţă juridică în care se prevedea plata comisionului de succes (complicitate la infracţiunile de abuz în serviciu săvârşite de Ciurel Laurenţiu – descrisă la punctul 2 şi de Cristea Dumitru – descrise la punctele 2 şi 4).





„În perioada decembrie 2007 – iunie 2008, Şova Dan-Coman a dobândit, deţinut şi folosit atât în interes personal cât şi în interesul SCA „Şova şi Asociaţii” suma sus menţionată, cunoscând că provine din săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu comise de inculpaţii Ciurel Laurenţiu-Dan (o faptă) şi Cristea Dumitru (două fapte)”, arată anchetatorii.





Potrivit acestora, o parte însemnată din sumele obţinute de către SCA „Şova şi Asociaţii” de la cele două complexuri energetice (Turceni şi Rovinari) „a fost destinată exclusiv interesului personal al lui Şova Dan-Coman şi a persoanelor din sfera sa relaţională”.