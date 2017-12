Tânăra ridicată de jandarmi din Piaţa Victoriei povesteşte prin ce a trecut: „Am fost înconjuraţi, ne-au împins, tras, lovit, ne-au sucit mâinile“

Angelica Şerban este tânăra care a fost ridicată de jandarmi din Piaţa Victoriei, unde încerca să împiedice amplasarea târgului de sărbători în locul tradiţional de întâlnire a celor care protestează faţă de legile justiţiei şi cer demisia Guvernului.

Angi Şerban, care la bază este jurist, dar în prezent este managerul unui IMM, a fost amendată cu 3.000 de lei pentru că a provocat tulburări ale ordinii publice.

Tânăra, care este prezentă aproape la fiecare protest, a povestit pe Facebook cum de această dată „s-a ales cu o îndubare, 3.000 de lei amendă, un deget umflat, nişte păr smuls şi nişte dureri de spate.“

La primele ore ale zilei de sâmbătă, Angi a fost alertată de prieteni că în Piaţa Victoriei s-a început montarea Târgului de Crăciun, aşa că nu a stat prea mult pe gânduri şi s-a grăbit să ajungă în faţa Guvernului pentru a vedea ce este de făcut.

„Când am ajuns, am văzut gardurile, schelele, toaletele şi macaraua care monta balizele de beton şi mi-am spus în gând «Cum naibii ieşim din asta?»“, scrie Angi. Tânăra vorbeşte şi despre incidentul care a provocat ambuscada, după ce unul dintre protestatari l-a lovit pe un bărbat în vârstă care îl agresase la rândul lui.

„Seniorul a discutat cu Jandarmeria, Sandy (Sandy Matei, protestatarul care l-a lovit pe bătrând – n.r.) l-a chestionat, seniorul a început să-l înjure ca la uşa cortului atât pe Sandy, cât şi pe noi, Sandy i-a spus că este nesimţit şi ca aşa se comportă comuniştii PSD-işti, replică pentru care seniorul l-a altoit cu un ghiozdan în cap. Din nefericire, instinctul de bărbat s-a activat şi i-a plasat un pumn. De aici şi imaginile cu faţa lovită a seniorului. Jandarmeria nu a intervenit în momentul în care Sandy a fost agresat, ba mai mult, s-au amuzat pe subiect, în schimb, când a ripostat, l-au pus la pământ. Lipsă totală de imparţialitate. Bineînţeles că nu sunt de acord cu reacţia lui, dar nici cu reacţia seniorului şi a Jandarmeriei. Ceea ce s-a întâmplat este culpă comună, deşi există circumstanţă atenuantă: autoapărarea. Sandy s-a apărat.. că n-a fost cea mai bună reacţie, pot sa înţeleg, dar a fost consecinţă, nu cauză!“, se arată în postarea tinerei.

Angi subliniază că la mai bine de o oră după incident aproximativ 20 de jandarmi au sosit în Piaţa Victoriei. Aceştia i-au comunicat lui Sany Matei că este invitat la secţie, iar dacă nu acceptă îl vor ridica. Angi susţine că oamenii prezenţi au încercat să le explice jandarmilor ce s-a întâmplat de fapt, că Sandy fusese provocat, însă tânăra susţine că autorităţile nu au ţinut cont: „Am fost înconjuraţi de către cei de la intervenţii care ne-au împins, tras, lovit, ne-au sucit mâinile. Ne-au strâns atât de tare încât nu mai puteam respira. Am început să strigăm de durere pentru că ne contorsionau mâinile, dar nu le-a păsat, aveau ordin să-l extragă cu tot cu noi.“

Mai mult, Angi susţine că unul dintre jandarmi i s-a adresat cu apelativul „fă“. „Forţa aplicată de către Jandarmerie a fost total nejustificată. Ori asta li se ordonă, ori este exces de zel. În ambele situaţii este foarte grav. După ce l-au extras, oamenii le-au urat celebrul «Jandarmeria apără hoţia». Ştiţi cum a răspuns Jandarmeria? Au tras de foile gardului care erau lângă balize, i-au închis ca pe animale şi au lovit cu bocancii în gard. I-am văzut striviţi de balize, iar pe unii căzuţi din picioare. Am pus mâna pe gard să-l împing cât să le fac loc să iasă. (...) Individul de la Jandarmerie care mă ţine de mâna stângă în fotografie, a vrut să mă oprească şi l-am împins cu mâna dreaptă. A considerat că l-am lovit şi a început să tragă de mine ca de un infractor. Nu ştiu exact câţi au venit, dar le-am simţit forţa. M-au tras, m-au împins, m-au strâns de gât cu eşarfa, m-au tras de păr şi, deşi m-am opus şi le-am cerut să fiu legitimată, m-au luat pe sus şi m-au băgat în dubă. Punctez: i-am spus de trei ori că mă sugrumă cu eşarfa până m-a eliberat“, a povestit Angi Şerban.

Tânăra spune că ea şi un alt protestatar, Alexandru Socol, care ar fi încercat doar să o protejeze, au fost ţinuţi în dubă vreme de 15 minute, după care au fost duşi la Secţia 1, unde au petrecut peste două ore şi au fost amendaţi cu câte 3.000 de lei pentru obstrucţionarea justiţiei. „Toţi primeau indicaţii prin telefon despre ce ar trebui să apară în procesele verbale“, subliniază Angi, care spune că vor contesta în instanţă decizia.

„Am ajuns în punctul în care cetăţeanul nu mai are dreptul la replica. Dialogul este inexistent, iar singura metoda aplicată este forţa. Jandarmeria a refuzat sa dialogheze, a venit să aplice forţa pentru că aveau la bază comunicatele mincinoase lansate în spaţiul public. Acesta-i motivul pentru care le-a luat o oră şi ceva să vină şi să ridice persoana în cauza din Piaţă. Eu nu i-am împiedicat să restabilească ordinea, ci să comită un abuz. Am acest drept ca cetăţean! Să refuz un abuz! Felul agresiv şi violent în care au acţionat îi descalifică. Nu consider ca îşi făceau datoria“, încheie Angi Şerban.

