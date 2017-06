Stenograme. Un fost director al Universităţii de Medicină „Carol Davila”, condamnat la 7 ani şi 8 luni de închisoare pentru mită şi conflict de interese

Tribunalul Bucureşti l-a condamnat pe fostul director administrativ al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Dan Pahoni, la 7 ani şi 8 luni pentru fapte de corupţie. El a fost găsit vinovat de luare de mită şi conflict de interese, într-o anchetă privind modul în care erau date contractele de la unitatea de învăţământ superior. După executarea sentinţei, Pahoni nu mai are dreptul, timp de 4 ani, să mai ocupe funcţia de director al Universităţii.

În acelaşi dosar, Corina-Antoaneta Angheluţa, fost director tehnic la UMF „Carol Davila”, a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Afaceristul Cristian Dumitroiu a fost condmnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru dare de mită.

Sentinţa a fost contestată la Curtea de Apel Bucureşti, iar următorul termen în proces este pe 15 iunie. Într-un proces separat de acesta, afacerista Elena Bărbulete a recunoscut acuzaţiile şi a fost condamnată la 1 an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită.

Pahoni şi Angheluţă au fost acuzaţi că au dat, în schimbul unor atenţii, contracte unor societăţi comerciale deţinute sau controlate de oameni de afaceri aflaţi în cercul lor relaţional. Este vorba de Bărbulete şi Dumitroiu, care au primit condamnări cu suspendare

„Comision” uriaş: 40%

Totul a început anul trecut, când procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică (SUPC) din Parchetul General au primit informaţia că Pahoni ajunsese să ceară un comision care ajungea chiar la 40% din valoarea contractului, mai mare ca în ministere sau primării. Probele relevante ale procurorilor au fost surprinse de camerele video montate în biroul lui Dan Pahoni (foto) din clădirea UMF.

Un pas esenţial făcut de Pahoni şi Angheluţă a fost divizarea achiziţiilor publice în mai multe contracte distincte, astfel încât să poată fi aplicată, fie procedura de achiziţie directă, fie cea a cererii de ofertă, iar contractele să fie direcţionate către firmele agreate. „Deci, din punctul meu de vedere, al meu personal, nu e nicio problemă, dar la mine este, să zic un 40 %, 60%, depinde de altcineva”, arăta Pahoni unui afacerist, care este preţul comisionului său. Firmele mituitorului obţinuseră, în 2014, două contracte, atribuite direct, cu UMF: „Servicii reparaţii şi întreţinere bazin înot” şi „Servicii reparaţii şi întreţinere centrale termice”. Potrivit procurorilor şi martorilor, lucrările au fost făcute de mântuială.

Banii, băgaţi în buzunar

Potrivit procurorilor, Dan Pahoni a fost filmat când primea sume de bani de la Cristian Dumitroiu, procente obţinute de firma Megastore Impex. Un astfel de caz a fost pe 16 decembrie 2014.

[La ora 12:26:44, pe uşa de acces intră Cristian Dumitroiu, un bărbat corpolent, cu părul alb, ce poartă ochelari, îmbrăcat cu o geacă, cămaşă albă şi blugi.]

Pahoni: Da.

Dumitroiu: Să trăiţi! Ce faci, măi?

Pahoni: Crezi că eu mai ştiu ce fac?!

Dumitroiu: Am mai fost într-o zi, vineri pare-mi-se, dar nu erai.

Pahoni: Nu eram?

Dumitroiu: Zicea că treci pe la mine, pe la…

Pahoni: La ce oră ai fost?

Dumitroiu: Pe la prânz, aşa. Plecase- i cu ăsta, cu… pe la cămine, pe la nu ştiu, pe la lucrări... aici, da, cu Gică.

[Potrivit înregistrării, Dumitroiu se deplasează până în partea stângă a camerei şi cu mâna stângă scoate din buzunarul de la spate al pantalonilor mai multe bancnote rulate sub formă de sul, bani pe care îi mută în mâna dreaptă.

Ora 12:27:07. Se observă cum Dumitroiu îi înmânează lui Pahoni bancnotele rulate sub formă de sul, după care Pahoni ia banii şi îi introduce cu mâna dreaptă în buzunarul stâng al pantalonilor. În continuare, Pahoni se aşează pe scaunul de la biroul său, iar Dumitroiu se aşează pe scaunul din partea stângă a biroului alăturat. Cei doi stau aşezaţi pe scaune şi continuă discuţia]

Pahoni: A! Da, am fost la Splai. Tu ce faci?

Dumitroiu: Am fost, am venit să… aşa, am plătit chiria să scap de ea, mă duc puţin pe la „Medicină“ şi pe urmă mă retrag în… Tu ce faci?

Pahoni: Am de toate şi nimic....

Mita, ascunsă în plic

În data de 14 ianuarie 2015, în cadrul unei întâlniri avute în biroul lui Pahoni, Elena Bărbulete, director al Tom NC Service SRL şi administrator/asociat la SCBE Prima Construct, a fost filmată când i-a înmânat Corinei Antoaneta Angheluţă un plic cu bani pe care acesta din urmă l-a introdus în geanta proprietate personală după ce şi-a exprimat mulţumirea.

Bărbulete: Că domnul director ai văzut ce îmi zicea? Erai sau te-ai dus la toaletă când îmi zicea: E, lăsaţi, lăsaţi, că, zice, aveţi şi de câştigat.Zic: Ce domnu’ director?

Angheluţă: Aoleu!

Bărbulete: Da. Aşa mi-a zis.

Angheluţă: Tâmplăria echipată cu feronerie, sticlă aşa. Ce?

[Ora 14:25:53. Angheluţă începe să răsfoiască nişte înscrisuri dintr-un dosar aflat în dreptul său, pe birou, şi îi indică interlocutoarei partea centrală a unui înscris din acel dosar. observă cum Bărbulete, ce stă pe scaunul din partea stângă biroului, îi face semn directoarei cu mâna stângă, indicând cu degetul spre înscrisul din care citea acesta din urmă.

Ora 14:26:33. În continuare, se observă cum Bărbulete îi arată cu mâna dreaptă directoarei geanta personală ce era aşezată pe scaunul din partea dreaptă, după care aceasta deschide fermoarul de la buzunarul exterior al genţii şi cu ambele mâini scoate un plic alb de formă dreptunghiulară. În acest timp, Angheluţă ridică de pe un scaun geanta personală, o deschide şi o aşează pe birou. Bărbulete îi înmânează acesteia, cu mâna dreaptă, plicul de formă dreptunghiulară.

Ora 14:26:42. Angheluţă ia plicul de formă dreptunghiulară de la Bărbulete şi îl introduce în geanta personală. Se observă cum ambele femei îşi închid fermoarul de la genţi.

Ora 14:26:54. Bărbulete începe să răsfoiască mai multe înscrisuri din dosarul ce se afla deschis pe birou, în timp ce Angheluţă continuă să citească cu voce tare dintr- un înscris, dintr-un alt dosar aflat pe birou, în dreptul său.]

Bărbulete: Să ai (?) şi tu ceva.

Angheluţă: În preţ, mânere incluse. Termen de garanţie.

Bărbulete: Pot să iau ceva?

Angheluţă: Da. Cică 60 de zile lucrătoare. Da. Comanda se consideră plasată … la data livrării în contul nostru… Reprezintă 50% din valoarea comenzii.

Bărbulete: Vezi? Ţi-am spus.

Angheluţă: Citim: Şi la finalizare înainte de eliberare.

„Zidul a căzut, l-am reparat noi!”

Cei doi directori, Dan Pahoni şi Corina Antoaneta Angheluţă, nu au recunoscut acuzaţiile procurorilor. Dintre afacerişti, Elena Bărbulete a recunoscut că ar fi dat bani, iar Cristian Dumitroiu a negat- susţinând că este vorba de o recompensă pentru că l-a ajutat într-o problemă familială. În plus, procurorii au observat că fata lui Pahoni era angajată la una din firmele controlate de ginerele lui Dumitroiu.

Firmele favorizate de Pahoni au făcut, în unele cazuri, lucrări de mântuială, sau deloc, aşa că profesorii din UMF veneau şi se plângeau la acesta. „70 de lămpi s-au ruginit. Când le-a desfăcut astea din plastic s-a făcut… s-au… nisip s-au făcut, s-au casat”, „Poate cade vreo lampă din aia, ferească Dumnezeu!”, „Pragurile alea s-au mâncat şi zidul de la băieţi a căzut. L-am reparat noi, l-am făcut noi, vă dau cuvântul!”, se plângeau profesorii.

Afacerea cu maşinile de spălat

În timpul monitorizării, procurorii SUPC au observat că Pahoni controla, prin intermediul societăţii Europlast SRL, o spălătorie de articole textile în căminul UMF din Complexul Studenţesc Grozăveşti. Directorul se întâlnea, săptămânal, cu Diana Ivănuş, administrator al căminelor UMF, care îi dădea diverse sume de bani încasate din afaceri.

Pahoni instalase mai multe maşini de spălat rufe, la etajul unui cămin, care funcţionau cu fise ce erau achiziţionate de studenţi de la una dintre îngrijitoarele căminului, contra sumei de 6 lei/ fisa. Pentru suma aferentă vânzării de fise, societatea Europlast SRL nu emitea bonuri fiscale, astfel că nu există o evidenţă certă. Banii erau strânşi de Ivănuş care îi aducea la două săptămâni în biroul directorului din UMF. Atunci când echipamentele se defectau, Pahoni era cel care-l suna pe meseriaş: „Nu ai făcut maşinile alea de spălat şi nu-ţi mai zic, e ultima dată când îţi spun, data viitoare, deci dacă mâine, poimâine nu sunt gata, nu mai apelez la tine”.

Contracte de 9,7 milioane de lei

Procuroarea Denisa Cristodor (SUPC), cea care a coordonat ancheta în acest caz, arată că societăţile agreate de cei doi directori au beneficiat, în perioada 2009-2015, de plăţi în sumă de 9.749.828 de lei. „Trebuie remarcat şi modul defectuos de atribuire a unor astfel de contracte de achiziţie, acestea fiind refăcute astfel încât societatea preferată să îndeplinească condiţiile pentru a primi astfel de contracte pe bani publici sumele fiind destul de apreciabile”, susţine Cristodor. Procuroarea atrage atenţia asupra numărului mare de fapte săvârşite într-un interval relativ scurt de timp şi caracterul continuu, regulat al săvârşirii lor, iar nu doar sporadic, întâmplător.