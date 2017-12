Spargeri de lux cu ponturi de la poliţişti. Cum funcţiona cârdăşia şi ce i-a dat de gol

Trei dintre cei mai versaţi spărgători de locuinţe de lux au ajuns după gratii zilele trecute acestora venindu-le de hac procurorii anti-mafia de la DIICOT. Ioan Pinter, Alin Müller şi Gabriel Buta, cei trei membri ai grupului infracţional organizat care acţiona la pont în Timişoara, sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, furt calificat, dare de mită, instigare la divulgare de informaţii nepublice şi şantaj. Liderul grupului, Ioan Pinter (41 de ani), a reuşit să-şi „fidelizeze” mai mulţi poliţişti din Timiş, de la care obţinea informaţii pe care grupul le utiliza apoi în activitatea infracţională. Practic, poliţiştii erau „unşi” cu bani şi alte bunuri pentru a verifica în bazele de date informatizate, detalii legate de identitatea şi domiciliul persoanei care urma să fie jefuită, sau date referitoare la posibile anchete penale care să îi vizeze.

Printre ţintele grupării s-au numărat şi imobilele unor contrabandişti, vilele unor directori de instituţii de stat, bănuiţi de hoţi că primeau mită, dar şi ale unor conaţionali care lucrau în străinătate.

Stenogramele

„Cică ia două - trei mii, şpagă pe zi. Mi-o zis 2000, 3.000 ia pe zi şpagă. Dă-l în morţii mă-sii că nu îi bagă în bancă. Nu?”, îi spunea la un moment dat Pinter, unui amic, care urma să fie viitoarea sa ţintă. „Numai să fie prea şmecher să nu-i ţină în casă... Trebuie încercat. Nu? Poate să zică: mi-a spart cineva casa pentru 100.000, eu merg pe încercate”, explica hoţul. Procurorii DIICOT au intrat pe fir şi înainte ca hoţii să apuce să dea spargerea au montat camere video şi microfoane în imobilul vizat. Müller şi Buta au fost filmaţi când au forţat mai întâi uşa de acces din spatele blocului cu un levier. Aceştia erau complet mascaţi, purtau cagule şi hanorace cu glugă, precum şi mănuşi.

După forţarea uşii de la imobil, hoţii au revenit la autoturismul Volvo cu care se deplasau, unde au lăsat levierul şi au luat alte scule folosite la pătrunderea prin efracţie. Pinter asigura locul, păstrând legătura cu cei doi prin intermediul unor staţii de emisie-recepţie. Muller şi Buta au revenit apoi la imobil, unde au forţat uşa de acces în apartament ţintei. Mascaţii au intervenit după ce cei doi au intrat în imobil şi i-au prins în flagrant.

Spargerile cu ghinion

Pinter era foarte atent atunci când dădea loviturile, folosea autoturisme închiriate sau cu numere de înmatriculare schimbate, cagule, mănuşi şi alte mijloace de disimulare, potrivit procurorilor DIICOT. El fila mai multe zile locaţia stabilită, pentru a identifica vulnerabilităţile şi a stabili care ar fi modalităţile cele mai eficiente de pătrundere. Nu toate spargerile erau norocoase. „Ştii care e problema măi? Nici zece lei. Înţelegi? Nici 10 lei nu o găsit. Eu mă gândesc sută la sută are cutie de valori sau ceva. Că ea e administratoare la cinci blocuri din alea mari... Un inel de două grame. Înţelegi? Un inel de două grame. Atât. Şi atunci am stat şi m-am gândit. Bă imposibil, imposibil... administrator la cinci blocuri să n-ai...”, se plângea spărgătorul.

Atunci când nu găsea bani, Pinter lua şi marfă: „Ce morţii mă-sii că vrei să faci ceva şi faci un rahat. Am zis că fac bani, am făcut 1.500 de euro. Îmi bag p.... Am fost la blugii ăia frate...”. „De abia am luat pe 2.000 de perechi, de abia am luat 10.000 de euro. Eşti nebun?”, se plângea acesta.

Potrivit interceptărilor DIICOT, spargerile cu ghinion erau însă rare. De exemplu, într-o altă discuţie, Pinter explica că a găsi 1.700 de lire sterline. „Am auzit că o mai spart la una, tot la o curvă, dar nu ştiu, nu ştiu cine e acolo. La asta nu mă aşteptam 1.700 lire. Trei curve venite din Anglia, după trei luni”, se dădea mare hoţul. „1700 lire şi un telefon Vertu (marcă de lux - n.r.), dar e ştift”, explica Pinter.

Lovitura

Pentru spargerile mai grele, hoţul folosea şi scule de ultimă generaţie. De exemplu, când a fost capturată de anchetatori, gruparea avea în pregătire o spargere de proporţii, iar ţinta era un imobil în care un contrabandist din Timişoara depozita ţigările. Pentru această operaţiune membrii grupării montaseră GPS-uri pe maşinile contrabandiştilor, pentru a nu fi luaţi prin suprindere când dădeau lovitura. „Îi full de ţigări, tigări fără timbru ... de contrabandă. 3-400 de baxuri, sută la sută!”, se arăta încântat de pradă liderul grupării. „Întelegi, l-am urmărit pe ăla ce aduce.

I-am pus GPS. Eu ştiam de locul ăsta de vreo şase luni, dar nu am crezut. Exact de acolo a adus”, a dat detalii Pinter.

Contrabandistul ar fi fost un fost vameş, care ştia cum merge treaba cu traficul de frontieră. „Ăsta care aduce ţigări, care a adus la prietenul meu ... ăsta o fost vameş. Şi când o fost arestările alea, o fost dat afară. Înţelegi? Şi acuma el merge şi cumpără de la ăla şi vinde la alţii. Înţelegi? Deci e clar că ei lucră demult. De când o fost ăsta vameş ... Ştii? Şi acuma s-o-ntors roata ...”, arăta Pinter. „Bă! Orice, orice vrei, are. Orice vrei, are.Toate felurile, zice. Cu tiru’, aduce. Clar, într-un tir intră 500 de baxuri. Poate, mai bine.Dacă-l prinzi când îi full, are marfă de jumate de milion”, era încântat de lovitură hoţul.