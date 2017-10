Sechestrele de lux din dosarul „Microsoft III”

Declaraţiile de martori denunţători date de oamenii de afaceri Claudiu Florică (49 de ani) şi Dinu Pescariu (43 de ani) în celebrul dosar „Microsoft I”, în care au recunoscut că au dat şpagă 16 milioane de euro unor milionari influenţi şi politicieni, au cântărit decisiv în cazul „Microsoft III”. Cei doi au fost trimişi în judecată pentru instigare la abuz în serviciu şi spălare a banilor. În „Microsoft III”, procurorii DNA au investigat modul în care ar fi fost trucate procedurile de achiziţie publică privind un contract de 90,1 milioane de euro de achiziţii de licenţe Microsoft. Statul ar fi fost păgubit cu 51,3 milioane de euro în această afacere.

Detaliile apar în dosarul care a ajuns pe masa judecătorilor Curţii Supreme în care au mai fost trimişi în judecată fostul ministru al Comunicaţiilor, Gabriel Sandu şi fostul şef al Microsoft România, Călin Tatomir. În timpul anchetei, Florică, Pescariu şi Sandu şi-au rezervat dreptul de a nu da declaraţii la DNA, iar Tatomir a negat acuzaţiile.

Conturile din Elveţia

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe conturi bancare, maşini de lux, acţiuni şi imobile situate în centrul Capitalei. În cazul fostului jucător de tenis, Dinu Pescariu, este vorba de aproximativ 30 de conturi bancare în România şi Elveţia, un apartament de 4 camere în suprafaţă de 150 mp, în centrul Capitalei, lângă parcul Kiseleff şi un autoturism de lux, Mercedes-Benz S550. Potrivit anchetei, o parte din banii din această afacere au fost plimbaţi prin mai multe conturi, o tranşă de 9.620.000 euro au fost plimbaţi prin contul lui Pescariu deschis la Banca Clariden Leu din Elveţia.

DNA a mai pus sechestru pe 15 părţi sociale, deţinute de fostul jucător de tenis la Pescariu Sports&Science, reprezentând 50% din capitalul social. Firma are ca obiect activităţi „în domeniul ştiinţelor naturale” şi are sediul în Baza Cutezătorii din Capitală. Modul în care această bază sportivă a ajuns în administrarea fundaţiei „Dinu Pescariu” este investigat în acest moment într-un alt dosar la DNA, Pescariu fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu.

„Îmi aparţine mie”

În cazul lui Claudiu Florică (foto), procurorii DNA au pus sechestru pe aproximativ 10 conturi bancare, o vilă în Capitală, pe Şoseaua Panduri şi 4 ATV-uri Yamaha. În cazul milionarului, esenţială a fost o declaraţie dată de acesta în dosarul „Microsoft I” în care a recunoscut că se află în spatele unui offshore cipriot, care controlează două societăţi în România. Aşa că anchetatorii au mers pe urmele banilor şi au observat că aceste firme deţineau mai multe bunuri în România.

„Cunosc faptul că firma Lisaos Ventures LTD deţine firmele Synotech Global Services SRL şi Luxoffice Center SRL aceasta din urmă având în proprietate un imobil situat în Bucureşti, strada Ştirbei Vodă, nr. 104 – 106, sector. Această firmă Lisaos Ventures LTD a preluat o parte din bunurile şi banii D.Con.Net.Ag (societate folosită în afacerile cu statul în cazul achiziţiilor de licenţe Microsoft- n.r) şi îmi aparţine mie”, declara Claudiu Florică, pe 10 octombrie 2014, în faţa magistraţilor.

Anchetatorii au pus sechestrul asigurator şi cer confiscarea specială a imobilului „Ştirbey Center”, situat chiar vis-a-vis de sediul DNA, dar şi a altor bunuri ale firmei Luxoffice Center SRL: un autoturism de lux, BMW X5 Xdrive 30D şi o casă în Năvodari (Constanţa).

Toate drumurile duc la Florică

La dosarul de la Curtea Supremă a fost depusă o infomare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) care arăta că firmele care s-au intersectat cu Lisaos Ventures LTD îl aveau ca numitor comun pe Claudiu Florică. Afaceristul ar fi fost şi beneficiarul bunurilor mobile şi imobile ale societăţii, chiar dacă nu apărea în actele oficiale. „Asociatul majoritar al Lisaos Ventures LTD Cipru este societatea offshore Rotuma Ventures LTD din Insulele Virgine Britanice, al cărei beneficiar real este sora lui Florică Claudiu Ionuţ”, dezvăluiau inspectorii iţele firmei cipriote.

Poprire pe datorii

În cazul fostului şef al Microsoft, Călin Tatomir, DNA a pus sechestru asigurator pe câteva terenuri arabile, conturi bancare şi părţile sociale ale unor firme: CD Software Consult (92%), CCT SRL (100%) şi Alexander Heel Group (70%). În plus, au fost poprite conturile unor firme sau persoane care aveau datorii la Tatomir în valoare de aproximativ 85.000 de euro. În cazul lui Gabriel Sandu, anchetatorii au pus sechetru asigurator pe jumătate din proprietatea de 32.442 mp de teren arabil situată în extravilanul oraşului Mizil (Prahova).