Plângere penală depusă pe numele lui Tăriceanu, trimisă de DNA la Parchetul General

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au declinat competenţa soluţionării dosarului 616/P/2017 în favoarea PÎCCJ, lucrare care se referă la infracţiunea de fals în declaraţii comisă în anul 2010 de actualul preşedinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.







„Mă bucur că trăiesc într-o ţară a delaţiunilor şi a dosarelor, după cum se dovedeşte. Alt comentariu nu am să fac. Nu am fost anunţat şi nu am alt comentariu de făcut”, a declarat Tăriceanu atunci când jurnaliştii l-au întrebat cum comentează informaţia cu privire la acest nou dosar.