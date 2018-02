Mircea Morariu a absolvit Facultatea de filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea Limba şi literatura franceză-limba şi literatura română.

Doctor în filologie din octombrie 1994 cu teza L’effet de spectacle de Diderot à Ionesco (conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Maria Vodă Căpuşan). Profesor universitar de Literatură franceză la Departamenul de limba şi literatura franceză şi germană a Facultăţii de Litere -Universitatea din Oradea.

Membru al UNITER şi al A.I.C.T. -Secţia română. Redactor asociat la revista Familia. Titularul rubricilor de cronică teatrală şi de carte de teatru ale revistei Familia din Oradea, colaborator permanent al revistei bucureştene Teatrul azi,colaborator permanent al revistei Cronica veche (Iaşi).

Nominalizat în două rânduri la premiul de critică teatrală la Gala premiilor UNITER. Premiul UNITER pentru critică teatrală în anul 2009. Diplomă de onoare acordată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural (2010). Premii acordate de revistele Tribuna şi Familia.

Membru în jurii UNITER şi ale unor festivaluri şi concursuri de artă teatrală.

Este autorul următoarelor cărţi: Sur l’effet de spectacle (2002); L’effet de spectacle de Diderot à Ionesco (2003); Le discours littéraire dans la France du XVII-e siècle (2003); Signe visuel chez Mallarmé (2005); Le théâtre français au XVII- e siècle (2005); Mihai Măniuţiu- ipostaze esenţiale (2008); Carte cu Gina Patrichi (ediţia I- 2008; ediţia a II- a- 2009); Teatrul şi cărţile lui (2009); Cu Ion Caramitru de la Hamlet la Hamlet şi mai departe (2009); 2009- Un an teatral aşa cum l-am văzut (2010), Spectator cu bilet de favoare. 2010 Un an teatral aşa cum l-am văzut, Spectator cu bilet de favoare- 2010 Un an teatral aşa cum l-am văzut (2011), Cu şi despre Mariana Mihuţ (2011), Geografii teatrale. 2012-Un an teatral așa cum l-am vazut. A colaborat la elaborarea cărţilor Teatrul românesc la Oradea (2000); Teatrul de artă,o tradiţie modernă (2010); Das rumäniche Theater nach 1990 (2010)