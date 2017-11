Păgubiţii RCA, protejaţi de RAR împotriva abuzurilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) stabileşte noi reguli referitoare la păgubiţii RCA şi unităţile reparatoare. În cadrul unei dezbateri pe tema normei RCA, la care au participat reprezentanţi ai companiilor de asigurări, ai service-urilor auto, de la Registrul Auto Român (RAR), asociaţii de protecţia consumatorului şi experţi tehnici auto, s-au propus soluţii pentru corectarea unor practici confuse din piaţă.

Cea mai importantă modificare se referă la introducerea pe piaţa asigurărilor a unui arbitru. Astfel, Registrul Auto Român va verifica dacă soluţiile tehnice alese de asigurători pentru repararea unui maşini în baza poliţei RCA sunt sau nu conforme. Până acum, firmele de asigurări aveau libertatea totală asupra acestui aspect.

„S-a format un grup de lucru pe tema RCA pentru corectarea unor practici din piaţă confuze, pe care asigurătorii le interpretează, de obicei, în avantajul lor. Au fost propuse 19 teme de analiză, iar cinci au fost adoptate. Pentru împiedicarea abuzurillor de o parte şi de alta, de acum înainte, pe piaţă va exista un arbitru. Firmele de asigurări, care până acum alegeau singure soluţiile tehnice de reparaţii, dacă au vreun dubiu, se vor adresa Registrului Auto Român. Adică, dacă soluţiile sunt conforme sau neconforme. Firmele de asigurări nu au fost niciodată sancţionate pentru soluţiile neconforme avansate. Acum va fi un arbitru. RAR este singura autoritate cu atribuţii de ordin tehnic. RAR va verifica dacă a greşit cineva şi cine. Se aplică principiul cine greşeşte plăteşte. Dacă inspectorii de asigurări vor face exces de zel, riscă să rămână fără autorizaţia de practică“, a explicat, pentru „Adevărul“, Cristian Muntean, preşedintele Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI).

Piesele înlocuite, nu reparate

Concret, barele din plastic ale autovehiculelor şi jantele din aliaj avariate nu vor mai fi reparate, ci doar înlocuite, indiferent de soluţia tehnică neconformă stabilită de către inspectorul de daune.

În cazul în care un autovehicul are o piesă cu avarii preexistente, iar acea piesă este avariată, piesa se despăgubeşte integral şi nu 50% că până acum. Au fost nenumărate cazuri în care inspectorii de daune dădeau ca soluţie tehnică, de pildă, revopsirea doar pe jumătate a unei bare avariate.

Pe de altă parte, în nota de constatare vor fi luate în calcul doar documentele care intră exclusiv în sarcina pagubitului RCA. De multe ori inspectorii de daune scriau pe nota de constatare „necesar foto auto vinovat“ sau „necesar declaraţie vinovat“, condiţionând instrumentarea dosarului de daună de prezentarea acestor documente de către păgubitul RCA. Practic, puneau în sarcina acestuia rezolvarea onor probleme care intrau în obligaţia inspectorulului de daune.

O altă „anomalie“ sesizată de ASF se referă la calcularea valorii de piaţă a unui autovehicul în cazul unui accident cu daună totală. Firmele de asigurări omiteau, la calcul, o serie de dotări ale maşinii pagubitului RCA pentru a-i scădea valoarea de piaţă şi, implicit, a despăgubirii.

Poate 10% dintre soluţiile tehnice de reparaţii în service sunt incorecte

Specialiştii în asigurări spun că aceste prevederi sunt cu două tăişuri şi am putea asista acum nu la abuzuri din partea firmelor de asigurări, ci din partea şoferilor, care vor profita în cazul în care au deja avarii la maşină.

„Totul este cu două tăişuri. În primul rând, inspectorul de daune nu face nimic de capul lui, el este doar un executant, compania stabilişte cum sunt instrumentate dosarele de daune. Nu trebuie să fie abuzuri din partea asigurătorilor la adresa clienţilor. În lege se prevede că societatea de asigurări are un termen de 90 de zile să stabilească dacă dauna este reală, dacă nu cumva accidentul a fost înscenat. Au fost statistici care arătau că pe piaţa românească 30% din daunele care se plătesc sunt contrafaceri. Într-un fel, am putea asista la abuzuri din partea asiguraţilor. Nu ar fi tocmai corect ca un şofer care are bara zgâriată deja într-un colţ, o mai zgârie în celălalt, apoi o înlocuieşte pe banii firmei de asigurări. Toate costurile astea se vor regăsi, mai devreme sau mai târziu, în preţul poliţei de asigurare. Poate 10% dintre soluţiile tehnice de reparaţii în service sunt incorecte“, a explicat, pentru „Adevărul“, un broker de asigurări.

Potrivit acestuia, ASF şi Registrul Auto Român au emis să reglementeze alte aspecte importante, precum folosirea la reparaţii a pieselor de origine, care din cauza vidului legislativ, pot pune în pericol viaţa şoferilor.

„Marea problemă este alta. Pe piaţă, sunt piese de origin e şi piese aftermarket. Nu este nicio reglementare care să spună ce piese se pot folosi. Diferenţa de calitate între cele două categorii de piese este de multe ori uriaşă. Atunci, cum este corect să repari maşina? Realitatea este că cele mai multe service-uri, inclusiv cele ale reprezentanţilor producătorilor auto, folosesc piese aftermarket, mai slabe calitativ, care pot pune viaţa oamenilor în pericol“, a mai spus specialistul.