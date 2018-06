Ovidiu Tender le-a prezentat-o pe Alina Bica ambasadorilor Olandei şi Israelului drept „o fată de perspectivă“

Tender le-a spus judecătorilor că a organizat o cină cu ambasadorii Olandei şi Israelului, cărora le-a prezentat-o pe Alina Bica, spunându-le că este „o fată de perspectivă“ şi că are nevoie de susţinere internaţională.



Acesta a relatat şi despre întâlnirile avute cu fosta şefă a DIICOT şi cum i-a cerut Sorin Ovidiu Vîntu suma de 4 milioane de dolari pentru a nu i se face un dosar penal.

Ovidiu Tender a declarat că, în ianuarie 2005, au fost începute cercetări în dosarul "RAFO", fiind efectuate controale la cele 30 - 40 de firme pe care le avea. Ulterior, în luna mai 2005, spune el, a fost chemat de Sorin Ovidiu Vîntu la locuinţa acestuia din Otopeni, unde i s-a propus să dea 4 milioane de dolari pentru a nu i se face dosar penal.



“I-am spus că mi se pare exagerat de mult, pentru că eu nu am făcut nimic. Vîntu nu mi-a spus cine urma să primească banii, dar mi-a făcut precizarea că suma nu e mare, pentru că sunt opt persoane şi fiecăreia îi va reveni câte 500.000 de dolari. I-am zis că nu am 4 milioane de dolari cash. El mi-a dat un termen de două luni de zile să mă descurc. (...) La o săptămână după ce m-am întâlnit cu Vîntu, Alina Bica m-a chemat la DIICOT şi mi-a spus pe hol: 'Vă felicit domnule Tender că v-aţi descurcat'. Eu i-am mulţumit pentru felicitări. (...) La întâlnirea cu Vîntu i-am spus: 'Băi, vreau o dovadă că nu e ţeapă şi că nu iei tu banii'. Să îmi dea un semnal. Vîntu mi-a spus că o să fiu chemat la DIICOT şi o să mi se dea un semnal. (...) La întâlnirea cu Bica, când m-a felicitat, am înţeles că acela era semnalul despre care mi-a vorbit Vîntu. (...) Pe 25 iulie 2005, m-am întâlnit din nou cu Vîntu şi i-am spus că nu am făcut rost de cei 4 milioane de dolari, iar el a afirmat: 'Asta este. Oamenii consideră că le-ai tras ţeapă. Să îţi iei soarta în propriile mâini'. (...) La ambele întâlniri cu Vîntu a participat şi Liviu Luca, liderul de sindicat de la Petrom“, a explicat Tender, potrivit Agerpres.



Procurorii susţin că, în anul 2013, Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obţine o condamnare cu suspendare în dosarul RAFO - Carom, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Sprijinul a fost cerut prin intermediul lui Ionuţ Mihăilescu, fost ofiţer de poliţie judiciară şi consilier al fostului şef DIICOT, care între timp fusese angajat la compania Prospecţiuni SA, deţinută de Tender.