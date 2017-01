Oroare la Măciuca! Cum erau „trataţi“ bolnavii internaţi la Centru de Boli Psihice din comuna vâlceană

Condiţiile în care au decedat mai multe persoane internate în centrele de recuperare pentru pacienţi cu afecţiuni neuropsihiatrice de la Băbeni şi Măciuca sunt anchetate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Asta după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora, în ultimii ani, în aceste centre au murit 59 de oameni fără ca cineva să facă verificări cu privire la condiţiile deceselor.



Zilele trecute, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), organizaţie care militează pentru respectarea drepturilor omului, a atras atenţia asupra abuzurilor la care sunt supuse persoanele cu dizabilităţi mintale închise în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Măciuca, judeţul Vâlcea, dar şi asupra lipsei de interes pentru prevenirea şi sancţionarea eficientă a angajaţilor centrului. Imaginile de la Măciuca, cu pacienţi legaţi de paturi, în condiţii mizere, au declanşat un scandal imens, iar ieri directorul centrului a fost demis.



Moartea, la ea acasă



Aflat în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, Centrul Măciuca se află la 20 de kilometri de Drăgăşani şi a fost fondat în 1972. Până la sfârşitul anului trecut, acolo au fost îngrijiţi 100 de pacienţi. Acum, au mai rămas doar 50 de oameni internaţi în unitatea în care nu există niciun medic şi niciun psihiatru.



Centrul de Resurse Juridice a solicitat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea date despre starea pacienţilor de la Măciuca. În 10 octombrie 2016, DGASPC Vâlcea a comunicat că trei pacienţi internaţi aici muriseră recent: unul de 39 de ani, cu dizabilităţi asociate, din cauza unei insuficienţe cardiorespiratorii acute, şi alţi doi (de 46 şi 79 de ani) din cauza unui stop cardiorespirator.



Cei de la Centrul de Resurse Juridice susţin însă că moartea este la ea acasă nu numai la Centrul Măciuca. În total, 21 de oameni internaţi în astfel de centre au murit doar în primele 9 luni din 2016 şi 59 din 2010 până în august 2016, numai în judeţul Vâlcea, arată CRJ. În locul lor au venit alte 35 de persoane menite să ocupe paturile lăsate goale. Formalităţile în cazul celor decedaţi sunt extrem de sumare, menite, potrivit specialiştilor, să ascundă cauzele deceselor.



„La Măciuca nu se moare oricum, ci fără autopsii, fără notificarea deceselor, cu informatii puţine, mai degrabă sub formă de note de subsol elaborate de acelaşi medic care i-a avut în grijă, decât detalii despre cauzele morţii – deşi decesele în astfel de cazuri sunt considerate suspecte, iar legea prevede clar că expertizele trebuie făcute şi cauzele bine stabilite“, atrag atenţia reprezentanţii CRJ.



Pacienţii, reprezentaţi de cei care îi neglijează



Condiţiile degradante în care sunt menţinuţi bolnavii duc la agravarea diagnosticelor acestora, mai explică experţii. Unii dintre pacienţi, abuzaţi de atâta timp, arată CRJ, dacă la început aveau doar o tulburare şi în mod real şanse la o viaţă normală, după o perioadă de internare ajung să nu mai facă diferenţa dintre normal si anormal.

Alţii, mai conştienţi, nu au voie să-şi contacteze rude, nu ştiu să ceară ajutorul unui avocat. Iar în foarte multe cazuri, se trezesc că reprezentantul lor legal, singurul căruia ar putea să i se plângă, e chiar statul, prin DGASPC-uri. Adică instituţia în „grija” căreia sunt trataţi inuman şi li se îngrădeşte libertatea.



Psiholog: Diagnosticele sunt «copy-paste»



Specialiştii consultaţi de „Adevărul“ confirmă semnalul de alarmă tras de CRJ: persoanele cu dizabilităţi şi cu handicap grav sunt abuzate şi neglijate în centrele aşa-zis de „recuperare“. Este nevoie de o colaborare permanentă între medicul psihiatru şi psiholog. Pacientul trebuie evaluat periodic, să vezi de ce are nevoie. Evaluarea trebuie făcută cel puţin trimestrial. Sunt pacienţi care au de 5 ani acelaşi diagnostic şi acelaşi tratament. Diagnosticele sunt «copy-paste» în documente. Neglijenţa faţă de pacienţi le agreavează diagnosticele.



Sunt persoane cu dizabilităţi şi cu handicap grav de care nimeni nu se mai interesează, nici familia, şi atunci devin victime ale sistemului. Este o realitate. Sunt multe cazuri de abuzuri împotriva pacienţilor cu handicap grav, sunt loviţi, legaţi. În niciun caz nu trebuie recurs la metode antiumane, cum ar fi legarea de paturi şi lăsarea lor în mizerie. Aceşti pacienţi au dreptul la aceleaşi condiţii de sănătate şi viaţă ca oricare alte persoane“, a explicat, pentru „Adevărul“, un psiholog specialist.



Acesta atrage atenţia asupra lipsei cronice de personal, şi mai ales de personal specializat, din centrele de boli psihice.



„Şi în Occident sunt cazuri de pacienţi cu handicap grav, dar acolo personalul care îngrijeşte astfel de bolnavi este mult mai numeros, uneori este chiar unu la unu. Asta pentru că aceste cazuri trebuie monitorizate 24 de ore din 24. Ceea ce nu se întâmplă în România. Din păcate, o mare problemă a sistemului este insuficienţa medicilor specialişti. Este nevoie de creşterea personalului din centrele de recuperare. Un angajat nu poate face faţă la mai mulţi pacienţi, dacă sunt agresivi. În plus, personalul trebuie instruit special pentru a lucra în aceste centre“, afirmă psihologul.



„Bolnavii au muncit pentru gardul casei directorului“



Localnicii din comuna Măciuca (judeţul Vâlcea) se declară revoltaţi şi susţin că pacienţii din centrul de boli psihice au parte de condiţii inumane. Sunt lăsaţi nesupravegheaţi pe stradă şi umblă complet dezbrăcaţi. Sunt şi localnici care afirmă că pacienţii sunt utilizaţi ca formă de muncă.



„Angajaţii Centrului de Boli Psihice Măciuca, dar şi bolnavii au muncit pentru realizarea gardului casei unde locuieşte directorul unităţii spitaliceşti. Eu am văzut bolnavi legaţi în curte în spate, iar cu mâna pe inimă vă spun că sunt ţinuţi ca într-un lagăr. Anul trecut a fost cel mai greu pentru ei“, a povestit pentru „Adevărul“ Liviu Ştefănuţ, angajat în cadrul Centrului de Boli Psihice Măciuca din Vâlcea.



Directorul, demis



După ce au apărut în presă mai multe imagini cu pacienţi legaţi de pat sau în pielea goală, umblând prin comună, Sergiu Smărăndoiu, managerul centrului, a declarat că fotografiile ar fi fost făcute de unii angajaţi, ca să se răzbune pe el. Totuşi, s-au luat măsuri împotriva directorului.



„Directorul Centrului de Boli Psihice Măciuca a fost demis astăzi (n.r. – miercuri, 25 ianuarie), iar doctorul de medicină legală a fost sancţionat cu 10% din salariu pe o perioadă de trei luni. Până în momentul de faţă nimeni nu a recunoscut că a făcut pozele, iar autorii nu au fost identificaţi. I-au fost imputate probleme de organizare, de administrare, dar şi de management. Noi am fost şi anul trecut în control la centru şi atunci am sanţionat toţi angajaţii“, a spus Nicolae Badea, director Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.



Localnicii au povestit că în ultimii ani tot mai mulţi bolnavi internaţi de la Centrul din localitatea Măciuca au decedat. „Vărul soţiei era internat acolo, iar abia acum două zile am aflat că a murit. Pe noi nu ne-a anunţat absolut nimeni. Nu este normal aşa ceva. Eu cred că au făcut totul pe ascuns pentru că nu au vrut să vedem în ce condiţii era ţinut“, a povestit Vlad Savian, rudă cu un fost pacient.



„Nu am ce să îmi reproşez“



Directorul Centrului de Boli Psihie Măciuca a recunoscut că unii angajaţi şi bolnavi au fost folosiţi la muncă în propria ogradă, însă consideră că nu a încălcat legea. „Eu nu am ce să îmi reproşez. Este adevărat că i-am luat la mine acasă să muncească, dar nu i-am forţat. Bolnavilor le place să aibă activitate, aşa că am zis să le dau de lucru. Trebuie să precizez că noi nu am legat niciodată paienţii, iar eu cred că pozele au fost trucate“, a declarat şi Sergiu Smărăndoiu, fost director al centrului.



Oamenii din localitate au povestit că unii pacienţi umblă complet dezbrăcaţi prin comună, însă conducerea centrului nu crede că este o problemă. „Eu am mers la ei şi le-am arătat pozele cu ei dezbrăcaţi la mine în curte. Mi-au zis că nu au ce să le facă, pentru că sunt bolnavi. Ei nu fac rău nimănui, însă sunt lăsaţi total nesupravegheaţi“, a spus Casandra Diaconu.



Alţi localnici au povestit că s-au pomenit cu bolnavii complet dezbrăcaţi în curte chiar şi la miezul nopţii. „Eu am lucrat ca şi infirmieră acolo şi majoritatea bolnavilor mă cunosc. Vin la geam complet dezbrăcaţi şi încep să strige la mine. Îmi este teamă de ei, dar ce pot să fac eu? Vă daţi seama că nu este deloc plăcut absolut deloc ce se întâmplă, dar acest lucru nu inteesează pe nimeni“, a spus Verginia Radu.