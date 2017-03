Motivare. De ce a fost condamnat nepotul lui Traian Băsescu la doi ani şi şase luni de închisoare. Dragoş a fost acuzat că a cerut o şpagă de un milion de euro

Dragoş Băsescu (35 de ani) a pretins sume de bani, a precizat pentru ce anume urmează să-şi exercite influenţa, a lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor persoane din sistemul juridic, care ar fi putut rezolva problemele denunţătorului, ceea ce-l face – fără echivoc – autor al infracţiunii de trafic de influenţă.

Aceasta este concluzia judecătorului care a decis că Dragoş Băsescu, fiul lui Mircea Băsescu şi nepotul lui Traian Băsescu, este vinovat de trafic de influenţă şi l-a condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare cu executare. Decizia a fost contestată de tânăr la Curtea de Apel Bucureşti. Astăzi a fost primul termen din apel, dar dosarul a fost amânat.

Acuzaţile procurorilor DNA

Potrivit procurorilor DNA, pe 13 martie 2014, Dragoş Băsescu, împreună cu Nistor Ciprian, i-ar fi cerut lui Sandu Staicu, administrator la SC Activ Invest Construct SRL (denunţător în cauză), 500.000 de euro pentru respingerea arestării într-o contestaţie formulată de către DIICOT. Dragoş Băsescu ar mai fi cerut 500.000 de euro pentru o soluţie favorabilă în cauza respectivă, dar şi pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor denunţătorului.

În timpul procesului, Nistor Ciprian a recunoscut acuzaţiile şi a fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru complicitate la trafic de influenţă. De altfel, toţi cei implicaţi în cauză au recunoscut acuzaţiile procurorilor.

Cum s-a individualizat pedeapsa

Magistraţii au explicat de ce l-au condamnat la doi ani şi şase luni cu executare pe Dragoş Băsescu. Ei au atras atenţia asupra poziţiei oscilante a tânărului, dar şi faptului că nu a recunoscut acuzaţiile, deşi la DNA, atunci când a fost audiat iniţial, recunoscuse totul.

„La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, tribunalul va avea în vedere gradul de pericol social concret al infracţiunii săvârşite, împrejurările şi modul de comitere a acesteia, natura şi gravitatea rezultatului produs (de menţionat că infracţiunea s-a consumat la momentul pretinderii sumei de bani, remiterea în fapt a vreunei sume neavând loc) , persoana inculpatului (în vârstă de 35 ani, necunoscut cu antecedente penale, cu o conduită morală şi socială foarte bună până la momentul comiterii faptei deduse judecăţii, nivelul de educaţie şi cultură al inculpatului, mediul din care provine, împrejurarea că avea loc de muncă legal şi stabil), perioada mare de timp scursă de la momentul comiterii faptei şi până la data pronunţării unei condamnări (aproape 4 ani de zile, timp în care inculpatul – aflat sub măsura controlului judiciar pe cauţiune – şi-a îndeplinit cu stricteţe toate obligaţiile ce i-au fost impuse, nu a săvârşit vreo altă faptă de natură penală, s-a prezentat la toate termenele de judecată stabilite de instanţă şi nu a tergiversat în vreun mod desfăşurarea procesului penal), dar şi poziţia procesuală oscilantă a acestuia şi împrejurarea că a înţeles să finalizeze cercetarea judecătorească cu o declaraţie de nerecunoaştere a săvârşirii infracţiunii, ceea ce conduce la ideea că nu a conştientizat pe deplin consecinţele negative ale acţiunilor sale”, se arată în decizia de condamnare a lui Dragoş Băsescu.

Oscilant în declaraţii

Potrivit Tribunalului Bucureşti, esenţiale în acet caz au fost declaraţiile celor implicaţi, dar şi stenogramele unor discuţii ambientale şi un e-mail care ar fi fost trims de Dragoş Băsescu. Instanţa a atras atenţia că Dragoş Băsescu a avut o atitudine oscilantă în declaraţii.

„Poziţia oscilantă a inculpatului, în sensul recunoaşterii săvârşirii infracţiunii în cursul urmăririi penale, pentru ca apoi în faţa instanţei să nu mai recunoască comiterea faptei, raportată şi la toate celelalte mijloace de probă administrate în cauză, confirmă pe deplin situaţia de fapt din rechizitoriul parchetului şi întăresc convingerea instanţei că faptele s-au desfăşurat aşa cum au fost descrise în acesta, conducând fără echivoc la concluzia vinovăţiei inculpatului în săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Declaraţia de nerecunoaştere dată de inculpat în faţa instanţei este în contradicţie cu toate celelalte mijloace de probă administrate în cauză, iar susţinerile inculpatului în sensul nevinovăţiei sale şi al nesincerităţii tuturor martorilor audiaţi (motivat de faptul că inculpatul are un nume cunoscut şi îl acuză pentru a-şi uşura ei înşişi situaţia lor juridică) nu au nici un suport probator”, au punctat magistraţii.

Cum a început totul

Potrivit judecătorilor de la Tribunalul Bucureşti, totul începe pe 20 aprilie 2014, atunci când afaceristul Sandu Staicu a făcut un denunţ la DNA. El a povestit că în data de 10 martie 2014 a fost reţinut de către DIICOT într-un dosar penal având ca obiect infracţiuni de constituire de grup infracţional şi spălare de bani, instrumentat de către procurorul Remus Tudoran Jurj. Pe 12 martie 2014, propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT a fost respinsă de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Procurorul Remus Tudoran Jurj este implicat într-o anchetă a procurorilor DNA privindu-l pe Radu Pricop (foto), ginerele fostului preşedinte Traian Băsescu. În iunie 2015, Sergiu Lucinschi, fiului fostului preşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, şi Radu Pricop, ginerele fostului preşedinte Traian Băsescu, au fost trimişi în judecată în dosarul privind şantajarea lui Alexandru Horpoş, de la care Lucinschi ar fi cerut patru milioane de euro pentru a-şi retrage o plângere de la DIICOT. Dsarul este pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

Discuţiile, în slip la spa

Sandu Staicu a povestit la DNA că pe 12 martie 2014 a fost contactat de Ioniţă Jenică care i-ar fi spus că Dragoş Băsescu vrea să-l întâlnească pentru rezlvarea problemelor. Ioniţă Jenică l-a recomandat drept persoană de legătură pe Ciprian Nistor. Sandu Staicu şi Ciprian Nistor au stabilit pentru data de 13 martie 2014 o întâlnire cu Dragoş Băsescu la la Clubul „Dinu Pescariu”. Discuţiile ar fi avut loc într-o saună, cei trei stând în slip.

Potrivit lui Sandu Staicu, Dragoş Băsescu ar fi scos dintr-o folie o listă cu nume de firme şi de persoane care erau în dosarul său de al DIICOT. Dragoş Băsescu i-ar fi cerut 500.000 euro pentru o soluţie de nearestare în contestaţia formulată de către DIICOT şi încă 500.000 euro pentru o soluţie favorabilă în dosarul respectiv şi pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor lui Sandu Staicu. Denunţătorul le-ar fi explicat că nu are posibilităţi financiare atât de mari şi a cerut o eşalonare în funcţie de evoluţia din dosar pe o perioadă de până la 2 ani. Dragoş Băsescu ar fi spus şi numele procurorului de caz.

„M-a luat prea tare şi eu m-am speriat…”

Pe 22 aprilie 2014, denunţătorul Sandu Staicu s-a întâlnit cu Ioniţă Jenică şi îi povesteşte cum ar fi decurs întâlnirea cu Dragoş Băsescu.

Sandu Staicu: Un milion frate. A cerut cinci sute de mii să nu mă aresteze săptămâna viitoare, cum ar fi fost… „Domnule, rezolvăm noi tot cu procurori cu tot” şi după ce aşa: „Încă cinci sute să-ţi ridice sechestrul, să-ţi ridice…”

Ioniţă Jenică: Bine, la el se putea negocia. Mă înţelegi? Se putea negocia…

Sandu Staicu: Da, măi, dar m-a luat prea tare, Jane. M-a luat prea tare şi eu m-am speriat…

Ioniţă Jenică: Dacă dădeai 500, da.

Sandu Staicu: Eu nu am mai vorbit cu tine atunci. Ţi-am zis: „Măi gata…”. Că nu era cazul.

Ioniţă Jenică: Eu lui Ciprian ăsta i-am trimis de acum o lună de zile un mesaj…

Sandu Staicu: Au fost lacomi.

Ioniţă Jenică: Da. Au luat de peste tot.

...

Sandu Staicu: Eu l-am văzut… Am fost la piscină acolo, mi-a dat o pereche de chiloţi de baie, un abonament… Eu atunci l-am văzut prima dată. M-am uitat la el aşa, zic: „Ce dracu, puştii ăştia găozari…” Într-adevăr mergea un pic aşa paliu. M-am dus acolo, a scos o folie cu toate alea din dosar. Aveau tot, adică se ştia. Dar eu zic acum: „Bă, ce dracu…” Ok, mergeam pe mâna ta, că ai zis: „Măi Sandule, ai încredere. Este ok.” fără probleme, dar când am auzit cum mă ridică, zic: „Aici este…”.

„În înregistrarea respectivă, este că tu i-ai cerut 500.000 atunci”

Pe 11 iunie 2016, Dragoş Băsescu s-a întâlnit cu Ioniţă Jenică şi au discutat despre întâlnirea de la spa. El afimră că Ciprian Nistor „era curat”, adică nu purta tehnică de înregistrare.



Ioniţă Jenică: Zice: Băi, am înţeles că Nistor a făcut denunţ...

Dragoş Băsescu: Ştiam... Mai multe...

Ioniţă Jenică: Da, ceea ce mi-ai spus tu ieri. Că ne-a sunat Sandu ...tema cu tine ... şi zice „să nu fi făcut şi pe subiectul meu” că atunci, zic: dă de ce? Zice: că mi-a aprins o informaţie, zic: Hai mă lasă-mă cu prostii de-astea.

Dragoş Băsescu: Da.

Ioniţă Jenică: Zice: băi, dacă mă cheamă cineva eu am înregistrări. Zic: ce înregistrări ai mă? Hai, mă Sandule, termină cu prostiile...

Dragoş Băsescu: Îmhî.

Ioniţă Jenică: Tu ştii foarte bine cum stau lucrurile acolo. Şi mi-a adus, am mai stat vreo jumătate de oră şi mi-a adus ... un stick.

Dragoş Băsescu: Îmhî.

Ioniţă Jenică: Înţelegi?

Dragoş Băsescu: Îmhî

Ioniţă Jenică: El, în seara respectivă .... voi i-aţi dat un slip mai mic. Slipul era mai mic.

Dragoş Băsescu: Ştiu.

Ioniţă Jenică: Şi v-a spus: slipul e prea mic. Dar de fapt şi de drept şi-a pus un emiţător pe marginea slipului, da?

Dragoş Băsescu: Îmhî.

Ioniţă Jenică: Şi în care, în înregistrarea respectivă, este că tu i-ai cerut 500.000 atunci şi 500.000 după.

Dragoş Băsescu: Eu, Dragoş?

Ioniţă Jenică: Da. Tu, Dragoş! De ce? Este înregistrarea cu vocea ta. Ai înţeles? I-ai arătat nişte documente ...

Dragoş Băsescu: Da...

Ioniţă Jenică: Mai multe nume de companii... El întreabă în înregistrare „ ce e cu lista asta?”, zice „Uită-te pe companiile ăstea şi el a zis „ asta, asta, asta şi-asta”

Dragoş Băsescu: Da...

Ioniţă Jenică: Înţelegi? Aşa....Şi i-ai zis: „Hai mă lasă-mă că nici eu nu sunt maica Tereza, am şi eu...” ascultat de mine, ai înţeles?

Dragoş Băsescu: Îmhî.

Ioniţă Jenică: Trebuie să vedem cum facem. Eu zic: Bă, nu face nimic, vrea prostie. „Dom’ne, dacă mă cheamă la Parchet, eu mă duc şi vreau să mă scot pe subiectul ăsta”

Dragoş Băsescu: recomand din tot sufletul, s-o păstreze pentru el, dacă nu apare doamne fereşte, ceva, s-o păstreze. Atât timp cât acolo nu s-a plătit nimic...Deci...

Recunoaşterea de la DNA

În acest context, la data de 17 iunie 2015, când a fost audiat la DNA, Dragoş Băsescu a recunoscut săvârşirea faptei reţinută în sarcina sa, convins fiind de existenţa înregistrării ambientale a discuţiilor purtate la SPA Pescariu.

„În faţa judecătorului, inculpatul Băsescu Dragoş şi-a schimbat total atitudinea, declarând că a fost la întâlnirea de la clubul „Pescariu” ştiind că se întâlneşte cu Nistor Ciprian şi cu un potenţial client pentru serviciile financiare pe care firma unde lucra le putea oferi; că atunci l-a cunoscut prima dată pe Staicu Sandu şi i-a aflat numele când a făcut cunoştinţă cu el; că nu a avut loc nicio discuţie referitoare la probleme juridice ale lui Staicu Sandu; că nu a văzut nicio hârtie, nicio listă cu nume de firme”, arată Tribunalul Bucureşti.

Magistratul arată că în afara faptului că această declaraţie nu se coroborează cu nicio altă declaraţie – nici chiar cu declaraţia lui Dragoş Băsescu dată în faţa procurorului – tribunalul constată că „argumentele” pe care tânărului le aduce în susţinerea împrejurării că această ultimă declaraţie este adevărată sunt contradictorii şi nesusţinute.

„Astfel, nu a putut da o explicaţie credibilă faptului că s-a întâlnit «cu un potenţial client», pentru servicii financiare, la un club în zona SPA (unde pentru a intra avea nevoie de slip pe care îl avea asupra sa, deşi de această întâlnire şi de locaţia întâlnirii a aflat chiar în ziua respectivă, cu puţin timp înainte!)”, susţine Tribunalul Bucureşti.

Mail-ul trimis către Ciprian Nistor

Una dintre probele importante a fost depusă de Ciprian Nistor, un e-mail trimis Dragoş Băsescu de la adresa dragosbas@gmail.com către adresa nistorcprn@yahoo.com la data de 19 mai 2014, având următorul conţinut: „Salut. Am ataşat situatiile financiare ale sc Severnav sa. Am nevoie de 400k eur pentru a achizitiona 40% din actiuni. Am 100k. Cu cine pot sa vorbesc? D”.

„Această împrejurare este de natură să întărească ideea că, în perioada comiterii faptei (primăvara anului 2014), inculpatul Băsescu Dragoş avea nevoie de sume mari de bani pentru derularea unor afaceri”, au notat judecătorii.

Magistraţii au amintit că în cadrul primei discuţii dintre Dragoş Băsescu şi Ioniţă Jenică, cel dintâi spunea: „eu sunt un biet nepot de fost preşedinte, eu nu ştiu cum se scriu cifrele astea”, negare contrazisă de e-mailul anterior menţionat.

„Autor al infracţiunii de trafic de influenţă”

„Inculpatul Băsescu Dragoş a efectuat acte de executare în realizarea activităţii infracţionale, respectiv a pretins sume de bani, a precizat pentru ce anume urmează să-şi exercite influenţa (neinteresând şi identitatea funcţionarului asupra căruia va fi exercitată), a lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor persoane din sistemul juridic, care ar fi putut rezolva problemele denunţătorului, ceea ce-l face – fără echivoc – autor al infracţiunii de trafic de influenţă”, conchide Tribunalul Bucureşti.

Magistraţii mai arată că pentru existenţa acestei infracţiuni nu este necesar ca pretinderea banilor să fi fost urmată de executare, adică de satisfacerea pretenţiei, fiind suficient actul pretinderii sumei de bani chiar neurmat de remiterea ei.

„Nu este necesar nici ca actul ce intră în atribuţiile funcţionarului public să fi fost sau nu efectuat, este necesară numai precizarea actului pentru a cărui îndeplinire urmează a se exercita reala sau presupusa influenţă a inculpatului”, au precizat magistraţii.