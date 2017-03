Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, despre amendamentul senatorului Şerban Nicolae: Nu crede că graţierea ar trebui să se aplice şi faptelor de corupţie

Tudorel Toader participă, marţi, la bilanţul Ministerului Public. El a fost întrebat despre amendamentul senatorului Şerban Nicolae.

„Citesc şi eu propunerea şi facem un punct de vedere al Ministerului Justiţiei. Mai curând cred că este o opţiune personală, o iniţiativă a senatorului Şerban Nicolae", a declarat Tudorel Toader, la intrarea în sediul Institutului Naţional de Statistică (INS), acolo unde are loc marţi bilanţul Ministerului Public.

Procurorul general Augustin Lazăr a vorbit despre rezultatele Ministerului Public.

„Analizând calitatea urmăririi penale, numărul celor achitaţi a scăzut considerabil. Ponderea achitaţilor definitiv a fost de 1,3% din numărul celor trimişi în judecată. Activitatea DNA a fost considerabilă. A crescut numărul cauzelor soluţionate. Remarcăm condamnările definitive în cazul unor demnitari. DIICOT a avut de asemenea rezultate bune. În materia infracţiunilor la Codul silvic, activitatea nu este satisfăcătoare. S-a menţinut constant numărul cauzelor, dar o creştere a numărului de inculpaţi. Au crescut şi valorile măsurilor asiguratorii“, a spus Lazăr.

Augustin Lazăr a spus că anul trecut s-a înregistrat o scădere de aproximativ 10% a numărului de inculpaţi trimişi în judecată în stare de arest preventiv, situaţie explicată prin faptul că măsura are un caracter excepţional şi se ia doar atunci când alte măsuri preventive nu şi-ar putea atinge scopurile.

"O dovadă a acestui fapt constă în creşterea proporţională a numărului de cauze în care s-a dispus controlul judiciar. Această dezvoltare este un exemplu de adaptare a practicii Ministerului Public la jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO)”, a spus procurorul general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), la prezentarea raportului de activitate pe 2016 al Ministerului Public, la care participă şi preşedintele Klaus Iohannis.

Lazăr a arătat că exigenţa procurorilor a determinat scăderea cu aproximativ 5% faţă de 2015 a ponderii soluţiilor de renunţare la urmărire penală în numărul total de cauze soluţionate altfel decât prin trimiterea în judecată.

O creştere continuă, în ultimul deceniu, s-a înregistrat şi în materia infracţiunilor de corupţie în activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cea a altor parchete, fiind o triplare a numărului inculpaţilor trimişi în judecată pentru corupţie, a mai spus Lazăr.

Cei mai mulţi inculpaţi trimişi în judecată anul trecut au comis infracţiuni contra siguranţei publice, care este aproape suprapusă infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Klaus Iohannis: „Bilanţul vorbeşte de la sine, aprape 57.000 de dosare soluţionate. Sunt cifre impresionante. Principala misiune a Ministerului Public este garantarea respectării legii. Întărirea statului de drept depinde şi de capacitatea procurorilor de a-şi îndeplini activitatea cu echilibru. Justiţia este un serviciu public. Românii devin tot mai vigilenţi la abeterile de la ordinea drept. Faptul că la nivelul unei largi părţi a societăţii aceste principii sunt un mod de viaţă, atunci aşteptările sunt din ce în ce mai mari. Să vă exercitaţi atribuţiile cu obiectivitate, fără a fi influenţaţi. Avem nevoie de un Minister Public independent şi eficient, care să facă faţă tuturor provocărilor actuale. În cei 10 ani de la aderarea la UE, România a făcut progrese remarcabile în domeniul justiţiei. Ultimele raporte MCV au remarcat în mod constant progresele, dar au arătat şi nevoia de sustenabilitate. Obiectivul nostru este ca progresul să devină ireversibil“.

Klaus Iohannis: „Atacurile la adresa procurorilor şi a judecătorilor au conoscut o creştere îngrijorătoare. Justiţia trebuie să fie imună la factorii politici. Ministerul Public se va confrunta şi în continuare la provocări. Sunt convins că printr-un dialog constant, astfel de provocări vor fi lesne depăşite. Apreciez foarte mult faptul că Ministerul Public face eforturi pentru tragerea la răspundere a celro ce se fac vinovaţi de crime în perioada comunismului şi în perioadele tulburi de după aceea. Aştept ca anchetele în dosarele Revoluţiei şi Mineriadelor să fie făcute ca la carte“.

Cristina Tarcea, preşedintele Curţii Supreme: „Constat cifrele reci şi seci. Mă refer la supraaglomerarea parchetelor şi a instanţelor. Sunt puţini cei care realizează acest lucru. Vorbim şi de sedii improprii, de legislaţia instabilă şi inadecvată, dar şi de un mediu social ostil. Cu toate acestea, avem rezultate bune. Procurorul are un rol deosebit în ceea ce priveşte mecanismele de unificare a practicii judiciare. Comportamentul profesional, dar şi în viaţa privată, trebuie să fie impecabil. Am lecturat raportul Inspecţiei Judiciare. Mi-a atras atenţia concluzia. Deşi numărul cauzelor a rămas constant, s-a remarcat o creştere a numărului de abateri disciplinare. Este evident cât de mult contează imaginea şi comportamentul nostru şi ce rol important are în încrederea în justiţie“.

Mariana Ghena, preşedintele CSM: „Statul de magistrat îi asigură procurorului pârghia independenţei faţă de faptele şi persoanele pe care le anchetează. Suntem datori să opunem tuturor temelor de dezbatere activitatea şi conduita noastră. Sistemul judiciar este unit, solid, responsabil. Aceasta trebuie să rămână constanta sistemului judiciar, ferit de greşeli majore sau orgalii, care pot avea consecinţe ireversibile“.

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei: „Procurorii şi magistraţii în general reprezintă o putere, dar o putere stabilă. Exprim speranţa că vă veţi desfăşura activităţile în respect faţă de drepturile fundamentale ale cetăţenilor, luînd în considerare exigenţele constituţionale. Apreciez reducerea semnificativă a numărului de inculpaţi achitaţi. Apreciez, de asemenea, creşterea persoanelor juridice trimise în judecată. Constat creşterea numărului de infracţiuni cu violenţă în familie. Constat o scădere a măsurilor asiguratorii dispuse de procurori. Nu este suficient ca acestea să fie luate la concurenţa valorii prejudiciului. Apreciez eforturile susţinute în vederea corectei informări a opiniei opiniei publice, pentru că este necesară o corectă percepţie a actului de justiţie. Rămânem preocupaţi de procesul legislativ, care trebuie să se circumscrie evoluţiei statului de drept şi a respectării drepturilor cetăţenilor“.