Tudorel Toader s-a întâlnit cu procurorul general al României. Augustin Lazăr: „O discuţie constructivă despre bunul mers al justiţiei”

UPDATE La rândul său, procurorul general a declarat, pentru News.ro, că discuţia a fost constructivă. "A fost o discuţie constructivă despre bunul mers al justiţiei", a spus Augustin Lazăr.

Toader urmează să se întâlnescă şi cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader (56 de ani), verifică activitatea procurorului general al României, Augustin Lazăr (59 de ani), şi a procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi (43 de ani).

„Evaluarea se va face sub aspect profesional, dar şi sub aspect managerial”, a precizat ieri ministrul. Toader a explicat că această analiză a activităţii Ministerului Public va fi gata în următoarele două săptămâni, urmând să ia în acel moment o decizie finală, inclusiv privind revocarea celor doi procurori.

Toader a sugerat demisia

Anunţul a fost făcut iniţial duminică seara la postul Antena 3. „Eu nu exclud ca în lipsa unei proceduri declanşate de mine să aibă dânşii iniţiativa unei proceduri lăuntrice individuale privind modul în care s-au poziţionat la dispoziţiile legale, constituţionale”, a spus Toader, la Antena 3.

Ministrul şi-a nuanţat luni declaraţia: „Nu am sugerat să îşi dea demisia, am spus şi am rugat să nu se speculeze pe tema aceasta, şi am invocat o instituţie care există în Codul Muncii”. Toader a mai spus că în zilele următoare va avea discuţii cu Lazăr şi cu Kovesi.

Dragnea: Aştept cu foarte mare interes poziţia dumnealui

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri, la finalul bilanţului MAI, că aşteaptă cu „foarte mare interes” poziţia ministrului Justiţiei în privinţa activităţii Laurei Codruţa Kovesi la şefia DNA şi a procurorului general, Augustin Lazăr, deoarece nu are rost „să ne ascundem după degete”, în condiţiile în care Curtea Constituţională a prezentat o motivare „amplă, destul de clară şi fără echivoc”.

„Nu l-am întrebat pe domnul Lazăr asta şi nu îi cer nici ministrului Justiţiei să mă informeze pe mine despre asta. Aştept cu foarte mare interes poziţia dumnealui, termenul pe care l-a indicat, sper să fie zece zile, pentru că nu are rost să ne ascundem după degete. Curtea Constituţională a prezentat o motivare amplă, destul de clară şi fără echivoc”, a precizat preşedintele PSD.

El a mai spus că îşi va prezenta punctul de vedere pe acest subiect numai după ce ministrul Justiţiei va avea o poziţie, deoarece nu vrea să îl influenţeze.

Surse: Iohannis este mulţumit de Lazăr şi Kovesi

Preşedintele Klaus Iohannis este foarte mulţumit de activitatea procurorului general Augustin Lazăr şi de cea a procurorului şef al DNA Laura Codruţa Kovesi, potrivit unor surse din Administraţia Prezidenţială.

"Preşedintele Klaus Iohannis este foarte mulţumit de activitatea procurorului general al României şi de activitatea procurorului şef al DNA", au declarat pentru News.ro surse din Administraţia Prezidenţială.

Precedentul Chiuariu-Ţuluş

Potrivit Legii 303/2004 privind statutul magistraţilor, revocarea şefilor din Parchetul General, DNA şi DIICOT se face de către preşedintele României, la propunerea minstrului Justiţiei, cu avizul consultativ al Consilului Superior al Magistraturii (CSM). Lazăr şi Kovesi au fost numiţi în aprilie 2016, iar mandatele lor în funcţiile de conducere expiră în aprilie 2019.

Singura procedură de revocare din funcţie a unui procuror şef a fost încercarea nereuşită, din 2007, a fostului ministru al Justiţiei, Tudor Chiuariu, în cazul procurorului Doru Ţuluş- şef al Secţiei a II-a din DNA. Traian Băsescu a respins solicitarea ministrului.

Motivul: OUG 13/2017

Întrebat de ce şi-a schimbat atitudinea faţă de activitatea procurorului general şi a procurorului-şef al DNA, după ce în urmă cu două săptămâni, la bilanţul DNA, îşi exprima aprecierea, Toader a explicat că nu e nicio schimbare faţă de ceea ce a spus. „Între timp a survenit şi decizia Curţii Constituţionale, cu considerentele pe care le ştim”, a precizat Toader.

El a făcut trimitere la decizia CCR care a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministerul Public - DNA şi Guvern în cazul anchetei privind OUG 13/2017.

Lazăr: Nu voi demisiona

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat luni că nu va demisiona: „Vă spun doar atât: Nu. Şi nici nu vreau să intru în polemici publice”, a spus Lazăr. DNA a anunţat ieri că potrivit legilor şi Constituţiei, „actele şi soluţiile dispuse de procurori sunt supuse controlului instanţelor de judecată, iar evaluarea profesională a procurorilor este realizată numai de către CSM”.

DNA a mai susţinut că cercetările în cazul OUG 13/2017 au fost făcute în concordanţă cu dispoziţiile legale şi cu jurisprudenţa Curţii Supreme, potrivit căreia procurorul are obligaţia să desfăşoare o anchetă pentru aflarea adevărului, inclusiv în situaţiile în care sesizarea priveşte adoptarea unor acte publicate în Monitorul Oficial. Ei au făcut trimitere la o decizie dată în acest sens în cazul „Erata Curţii Constituţionale”.

Ancheta continuă

Ancheta în cazul OUG 13/2017 a fost declinată de DNA la Parchetul General. Motivul: Din primele cercetări, procurorii DNAau stabilit că infracţiunea de corupţie pentru care au fost sesizaţi nu se susţine, însă au descoperit noi infracţiuni. În timpul anchetei s-a escoperit că angajaţi din Ministerul Justiţiei au distrus un document de la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul (MRP), condus de Graţiela Gavrilescu (ALDE), în care proiectul OUG 13/2017 primea, cu foarte puţin timp înainte de aprobarea în Guvern, aviz de oportunitate cu observaţii şi propuneri.

Parchetul General a anunţa că investigaţia este în curs „şi priveşte următoarele fapte prevăzute de legea penală: sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, fals intelectual”.