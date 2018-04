Ministerul Afacerilor Interne vrea să cumpere elicoptere noi. Cele aflate acum în flotă au şi 45 de ani vechime. Ce aeronave pot alege şi cât costă

MAI îşi motivează intenţia de achiziţie în primul rând prin vechimea apreciabilă pe care a are o mare parte din flota de elicoptere a IGAv. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne, prin operatorul său aerian dispune în prezent de 20 de elicoptere reprezentând un grad general de asigurare de 56% faţă de totalul prevăzut în Strategia dezvoltării aviaţiei Ministerului Administraţiei şi Internelor 2010-2020 aprobată printr-o Hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării anul din 2010. Vechimea acestor elicoptere aflate în dotarea MAI se încadrează între 1 şi 45 de ani, astfel 6 sunt de tip Mi-8/Mi-17 (vechime între 25 şi 45 de ani) de producţie sovietică, 2 sunt de tip IAR316B (vechime între 34 şi 40 de ani) de producţie românească sub patent franţuzesc, 12 sunt de tip EC-135/H135 (vechime între 1 an şi 15 ani) de producţie consorţiu Germania.





Nu pot fi folosite în unele misiuni de salvare





În plus, elicopterele MAI nu pot fi utilizate în unele misiuni de salvare în condiţii mai speciale. Astefel, “în prezent, din totalul de 14 elicoptere uşoare aflate în dotare, 10 sunt destinate executării misiunilor aeromedicale”. Aceste aeronave nu sunt “echipate conform specificului misiunilor de căutare-salvare, respectiv misiunilor de salvare din medii montane, mediu maritim sau greu accesibil”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de HG.





Concret, niciun elicopter nu este dotat cu echipamente pentru recepţia semnalelor emise pe frecvenţele de urgenţă şi nu dispun de echipare navalizată care să permită comunicaţia cu navele maritime implicate în acţiuni de căutare-salvare în mediu maritim. “În aceste condiţii, dotarea actuală a IGAv nu permite acoperirea din punct de vedere al dotării tehnice a aparatelor de zbor a tuturor misiunilor specifice gestionării situaţiilor de urgenţă”, se mai arată în document.





În plus, distribuţia teritorială a elicopterelor este actualmente stabilită preponderent pe principiul timpului de răspuns la urgenţe medicale şi nu permite o alocare rapidă a acestora în cazul acţiunilor de căutare-salvare, necesitând deseori adaptări ale echipării în funcţie de tipologia misiunilor care trebuie executată.





Se vor utiliza fonduri europene





Ministerul Afacerilor Interne vrea să cumpere aceste elicoptere prin fonduri UE. Responsabilii MAI au identificat o posibilitate de finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), în care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) este eligibil, independent sau împreună cu alte instituţii specializate care asigură gestionarea situaţiilor de urgenţă. IGSU şi unităţile subordonate, potrivit dotărilor şi expertizei deţinute, au calitatea de furnizor al echipelor de prim răspuns în cazul tuturor tipurilor de risc care au impact negativ asupra vieţii şi funcţionării normale a comunităţii. “Legislaţia incidentă privind acţiunile de salvare a persoanelor din toate mediile ostile vieţii - cu excepţia exploatărilor miniere subterane şi a mediului subteran speologic - a fost modificată în cursul anului 2015, IGSU şi unităţilor subordonate atribuindu-li-se aceste competenţe” precizează MAI în nota de fundamentare.

Care este oferta şi cât costă elicopterele

Cu un preţ maxim de aproximativ 2 milioane de dolari pe aparat, oferta de elicoptere uşoare de pe piaţă este una extrem de largă. Doi mari fabricanţi, Bell şi Airbus Helicopters, produc simultan chiar şi mai multe modele de elicoptere din această catergorie.

La capitolul elicoptere medii preţul creşte şi are ca plecare suma 3,5 milioane de dolari şi se opreşte la 8 milioane de dolari. Şi la această categorie companii ca Bell şi Airbus Helicopters sunt prezente cu mai multe modele dar aici mai apar şi alţi producători cu experienţă cum ar fi Agusta Westland.

La elicoptere grele sumele achitate pe un elicopter încep de la 10 milioane de dolari şi pot ajunge şi la 18 milioane de dolari. Ca producători mari, aici întâlnim Agusta Westland, Sikorsky sau Airbus Helicopters.