Minciuna neverosimilă cu care i-a păcălit pe judecători interlopul care a tăiat un poliţist cu sabia

Interlopul Alexandru Huţuleac a primit miercuri mandat de arestare preventivă după ce marţi dimineaţa a atacat cu sabia un luptător din Poliţie în timpul descinderilor făcute într-un dosar în care bărbatul era suspectat că face trafic de droguri. Acum, pe lângă infracţiunea de trafic de droguri, interlopul trebuie să răspundă şi pentru acuzaţia de tentativă de omor. Miercuri, în faţa judecătorilor care au dispus arestarea sa preventivă, Alexandru Huţuleac nu a arătat prea multe remuşcări. Tudor Sălăjanu, avocatul interlopului, a declarat că acesta nu regretă fapta comisă, însă regretă incidentul în sine. „Ne rugăm... Nu, nu îşi regretă fapta. Regretă incidentul. Singurul lucru pe care putem să-l facem, atât el cât şi familia, este să ne rugăm pentru starea de sănătate a agentului şef lovit cu sabia“, a spus Tudor Sălăjanu.

Însă, tragicul incident căruia i-a căzut victimă poliţistul Dan Ciprian Sfichi ar fi putut fi evitat dacă o altă anchetă în care Alexandru Huţuleac este protagonist nu ar fi trenat mai bine de un an. Interlopul este recidivist, fiind arestat, în 2016, pentru trafic de droguri. Ulterior, a fost plasat sub control judiciar, până în octombrie 2017 când I s-a ridicat şi această interdicţie.

Minciuna: „Plec în Spania”

Alexandru Huţuleac, zis „Duţu”, a scăpat de controlul judiciar din dosarul în care era cercetat pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi spălare de bani după ce a spus instaţei că vrea să plece la muncă în străinătate. Detaliile apar în hotărârea Tribunalului Suceava, care a admis pe 13 octombrie solicitarea interlopului. „Vreau să plec în Spania, am o ofertă de muncă acolo. Nu am cu ce să-mi mai întreţin familia, am măsura controlului judiciar de un an şi trei luni”, a explicat Huţuleac. Interlopul a fost arestat în acest dosar, timp de câteva luni, apoi a fost cercetat în stare de libertate, sub control judiciar. În cadrul acestei măsuri, el nu avea voie să părăsească judeţul Suceava şi trebuia să se prezinte regulat la o secţie de poliţie. Apărătorul lui Huţuleac a dat şi alte detalii instanţei, cum că clientul său are o ofertă de muncă fermă ca muncitor în bucătăria unui restaurant. Huţuleac avea împreună cu iubita lui un copil minor, care este la grădiniţă „şi necesită unele cheltuieli suplimentare”. „Acolo i se oferă un venit de 1.200 euro şi cazare şi masă”, a explicat avocatul.

Ofertă pentru postul de spălător de vase

Apărătorul a depus şi un înscris din iulie 2017, care ar fi venit din partea unui afacerist spaniol. Este vorba despre o ofertă de muncă pentru postul de spălător de vase. În faţa judecătorului, procurorul DIICOT şi-a arătat îndoiala că oferta de muncă ar fi veridică: „este arhicunoscut faptul că, în această ţară rata şomajului este una foarte ridicată”. În plus, acuzarea a atras atenţia că Huţuleac ar fi luat legătura cu o persoană cu care nu avea voie să vorbească, încălcând măsura controlului judiciar. Însă instanţa a decis ridicarea măsurii preventive.

Tribunalul Suceava a motivat ridicarea controlului judiciar prin faptul că ancheta în acest dosar a fost deschisă în urmă cu un an şi două luni şi că nu există riscul îngreunării modalităţii de finalizare a urmăririi penale. „Inculpatul a luat cunoştinţă de acuzaţiile aduse, are apărător ales şi domiciliu stabil în România, la fel cum dispoziţiile procesual penale şi modalităţile de cooperare judiciară internaţională în materie penală la nivelul UE reprezintă suficiente garanţii că desfăşurarea procedurilor nu poate fi împiedicată prin comportamentul celui vizat”, a explicat judecătorul.

În stare critică

Între timp, agentul de la trupele speciale tăiat cu sabia de Huţuleac se zbate între viaţă şi moarte. Starea sa este critică, fiind intubat la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi. Pronosticul rămâne în continuare rezervat, au anunţat, miercuri, medicii din Iaşi. „Nu au apărut schimbări în privinţa stării de sănătate a pacientului. Este internat la Terapie Intensivă, fiind intubat şi ventilat. Pot apărea oricând complicaţii, leziunile suferite fiind severe. Pronosticul este în continuare extrem de rezervat“, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi.