Miluţă Flueraş, supravieţuitor al tragediei de la Colectiv: ,,Singura schimbare pe care o văd este în oameni. Sunt mai responsabili“

„Adevărul“: Se apropie data de 30 octombrie. Cum te simţi?

Miluţă Flueraş: Pentru mine nu trebuie să se facă 30 octombrie ca să îmi amintesc de acele momente. E ceva ce face parte din mine. Nu poate să îmi trezească alte sentimente faţă de cele pe care le am deja.

Ce ai făcut în ultimii doi ani? Cum a arătat viaţa ta?

Am continuat să fac fotografie. De fapt, după ce s-a încheiat perioada de spitalizare, care a durat 42 de zile, am început să fotografiez destul de repede. Asta e principala mea activitate pe lângă jobul de zi (inginer la Centrul Naţional de Cartografiere). În acelaşi timp, făceam recuperare. Trei luni de zile a durat recuperarea intensivă, iar anul acesta am mai suferit nişte intervenţii de chirurgie plastică la nivelul mâinii drepte şi al capului. Operaţiile mi le-am făcut în mediul privat. Au fost clinici care şi-au oferit sprijinul în mod gratuit. Plus că mă simţeam mai în siguranţă decât la stat.

Eşti mai atent acum când mergi la astfel de evenimente?

Eu întotdeauna sunt atent în privinţa locurilor unde merg în sensul de măsuri de siguranţă. Şi în seara respectivă am fost vigilent. Imediat ce am realizat că pericolul e mare, m-am îndreptat către ieşire. Problema a fost că s-a produs panică şi foarte mulţi oameni s-au împiedicat, iar astfel s-a produs un blocaj înaintea ieşirii.

Cum te-a schimbat Colectiv?

Mă bucur mai mult de viaţă, ca şi cum m-aş fi născut pentru a doua oară, pentru că mă gândesc că lângă mine în acea noapte au fost oameni care nu au fost la fel de norocoşi. În rest, cred că puţine lucruri s-au schimbat. Numai dacă ne gândim la faptul că imediat după Colectiv, aproape toate cluburile au fost închise, iar aceleaşi, în prezent, funcţionează din nou. Exemplul care îmi vine acum în minte este Romexpo, unde se ţin foarte multe evenimente mari, deşi nu are aviz ISU. Singura schimbare reală pe care o văd este în oameni. Cred că sunt mai atenţi şi mai responsabili

atunci când ies în locuri publice.

Ce le reproşezi membrilor din actuala clasă politică?

E o întrebare dificilă. Nici nu ştiu de unde să încep şi unde să termin. Prima chestie care îmi vine în minte este legată de cum se cheltuiesc banii publici. În România sunt şcoli şi spitale care nu avize ISU. Pentru acestea trebuie luate măsuri imediate.

Dacă ai avea vreo putere de decizie în România, care ar fi primul lucru pe care l-ai face?

Aş pune mai mult accent pe protecţia muncii şi, implicit, pe normele care trebuie respectate sub acest cadru legal. În anii ’90 se acorda mai multă atenţie acestui aspect. Când eram la şcoală, noi făceam serios protecţia muncii, ori în ziua de azi mi se pare că se face la modul superficial. Am văzut că firmele sau corporaţiile mai fac simulări de incendiu, dar la instituţiile de stat nu prea am observat. În al doilea rând, m-aş axa pe educaţie mai mult. Cel mai important este să informezi oamenii în legătură cu ce ar trebui să facă în situaţii de urgenţă. Iarăşi, foarte important este să avem un spital de arşi cu toate dotările.

Ce mesaj le transmiţi tinerilor?

Cel mai important sfat pe care aş putea să îl dau tinerilor este să-şi asculte inima şi să îşi trăiască visurile. Să nu renunţe niciodată la ceea ce cred.

Te-ar putea interesa şi:

O supravieţuitoare a tragediei Colectiv povesteşte chinul prin care a trecut în timpul recuperării: „Tremur de durere în timp ce asistenta mă unge peste plăgi”