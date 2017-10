Mihai Fifor: Achiziţionăm elicoptere de la Airbus care vor fi produse în fabrica din Braşov

„Am avut o întâlnire luni, la sediul Guvernului, alături de premierul Mihai Tudose, cu reprezentanţii companiei Airbus. La această întâlnire a participat şi ministrul Economiei, domnul Gheorghe Şimon. Este o discuţie mai veche pe parteneriatul pe care România îl are cu Airbus prin IAR Braşov. Într-adevăr, vor fi achiziţionate, în perioada următoare, un număr de elicoptere care vor intra atât în dotarea Armatei Române, cât şi în dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Noi ne dorim ca, în aceeaşi paradigmă, companiile partenere să investească în industria de apărare românească, nu doar să vândă echipamente în România. Or, cred că acest parteneriat, de mai bine de 40 de ani, pe care România îl are cu compania Airbus acum se concretizează şi prin achiziţia aceasta de elicoptere, dar elicoptere care vor fi produse pe linia de la Braşov', a precizat Fifor , după ceremonia militară care a avut loc în Parcul Carol cu ocazia Zilei Armatei Române.

Întrebat când s-ar putea da comanda, ministrul Apărării a spus că partea română o să facă prima parte a contractării anul acesta, arată economica.net.

'Dar aceste elicoptere se vor produce pe linia de la Braşov, linie care intră în producţie anul viitor, după câte am eu informaţii. Este vorba de modelul H 215', a menţionat Fifor.

Reamintim că, în prezent, mai este în curs de realizare un program în urma căruia Fortele Aeriene vor fi dotate cu elicoptere de către americanii de la Bell Hellicopters. Este vorba de celebrul aparat de atac AH-1Z Viper.

Referitor la tranzacţia cu americanii Mihai Fifor a declarat recent că 's-au semnat primele documente cu o companie renumită tot în domeniul producţiei de elicoptere, mă refer la Bell Helicopters, pentru 45 de elicoptere. Este, practic, pentru prima dată când această companie ar urma să producă elicoptere în afara Statelor Unite şi dânşii doresc să aducă în România o linie de producţie'.