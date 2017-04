Membrii CSM reclamă că magistraţii nu ştiu ce prevede proiectul Legii salarizării. Toader spune că salariile nu vor scădea, dar unele sporuri sunt „în pericol”

UPDATE Salariile magistraţilor cresc în noua Lege a salarizării unitare, o majorare mai mare fiind la judecători, iar sporurile pot fi acordate în continuare, dar cu încadrarea într-un plafon de 30 la sută, au declarat joi, pentru News.ro, oficiali din Ministerul Muncii.



"Nu scade salariul niciunui magistrat. Atât salariile procurorilor, cât şi ale judecătorilor cresc în noua Lege a salarizării unitare, dar creşterea este mai mare la judecători. În toată Europa este la fel, judecătorii au salarii mai mari decât procurorii”, au spus oficiali din Ministerul Muncii.



Potrivit acestora, magistraţii pot primi în continuare sporuri, pentru că plafonul de 30% este stabilit pe ordonatorul de credite, nu pe angajat.



"Dacă angajatorul consideră că un anume angajat are rezultate bune în muncă, nu îl impiedica nimeni şi nimic să-i dea acelui angajat sporuri şi de 80%. Singura conditie este ca ordonatorul de credite să se angajeze, per total, să nu depăşească plafonul de 30% din salariile tuturor angajaţilor”, a precizat sursa citată.



Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, declara în urmă cu o lună, după discuţiile cu sindicaliştii pe proiectul Legii salarizării unitare, că în final toate sumele trebuie să se încadreze în anvelopa salarială de 32 de miliarde de lei, precizând că toţi bugetarii vor avea în sporuri un voucher de vacanţă şi două norme de hrană, iar acestea nu vor ridica probleme, pentru că se reduce nivelul de sporuri la 30 la sută pe ordonatori de credite.

Nemulţumirile din CSM

Gabriela Baltag a arătat în şedinţa Plenului CSM că magistraţii nu au fost invitaţi la discuţii pe actualul proiect al Legii salarizării unitare.



„Nu ştim, nu cunoaştem conţinutul acestui proiect al salarizării. Nu avem certitudinea că este varianta oficială. Domnule ministru, rugămintea este de a ne sprijini, în numele colegilor mei, în numele judecătorilor, de a ne comunica care este situaţia plăţilor restante salariale”, a spus Baltag.



În sprijinul acesteia a venit preşedintele CSM, Mariana Ghena, care a arătat că a cerut Ministerului Justiţiei sprijin în demersul de a fi consultaţi în situaţia în care se pune în discuţie o astfel de lege.



„Am făcut demersuri în formă scrisă şi la Ministerul Muncii, dacă există un astfel de proiect şi dacă el ne priveşte, să fim invitaţi şi noi”, a arătat Ghena.



Reprezentantul Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR) a avut aceeaşi solicitare. „Am văzut o serie de variante, nu avem un text de lege şi facem numai supoziţii. Este o stare de incertitudine. Unii zic că o să ne scadă salariile, alţii că o să ne crească. Acest proiect de lege care ne include ar trebui adus la cunoştinţă asociaţiilor de magistraţi şi Consiliului Superior al Magistraturii. Vrem o lege specială, avem un statut special”, a susţinut acesta.



Reprezentantul Asociaţiei Procurorilor din România, Bogdan Gabor, a spus că a fost exprimat un punct de vedere şi organizaţia profesională a înaintat CSM un memoriu în ceea ce priveşte garantarea independenţei financiare a magistratului.



„Nu avem niciun text oficial faţă de care să ne spunem un punct de vedere. Nici la CSM nu a fost înaintat un proiect de lege a salarizării. Vrem să subliniem că este esenţial ca la acest moment să ne sprijiniţi în a asigura şi prezerva drepturile salariale care sunt în acest moment în plata. Există o reală îngrijorare că ar putea să scadă indemnizaţiile magistraţilor, ceea ce este o problema”, a arătat Gabor.



El a făcut referire şi la afirmaţiile ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, potrivit cărora ar trebui să se facă o diferenţiere între indemnizaţiile judecătorilor şi cele ale procurorilor.



„Avem acelaşi statut, aceleaşi obligaţii şi interdicţii. În Franţa, Italia, Belgia, statutul procurorilor şi judecătorilor este acelaşi, la fel şi nivelul de salarizare”, a susţinut Gabor.



Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR), Andreea Ciucă, s-a plâns că negocierile pe proiectul Legii salarizării unitare se fac în mod netransparent.



„Suntem pe teren nisipos. Nu ştim în ce moment se găseşte această lege a salarizării. Această situaţie trebuie să fie foarte transparentă. Nu am aflat mare lucru din declaraţiile de la Ministerul Muncii, afirmaţii care ne-au îngrijorat. AMR cere oficial Ministerului Muncii să comunice forma proiectului care va fi pus în dezbatere”, a precizat Ciucă.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a răspuns acestor critici şi a arătat că, în 2010, instanţa supremă a dat o hotărâre potrivit căreia procurorii şi judecătorii au acelaşi statut de magistrat.



„Diferenţele semnificative nu rezultă din salarii, ci din sporuri. Veţi vedea că diferenţele rezultă din aplicarea sporurilor pe diferite categorii, în cazul magistraţilor. De principiu, sunt de acord cu eliminarea acestor inechităţi salariale”, a arătat Toader.



El a dat ca exemplu o judecătoare care aproape toată cariera a fost magistrat de civil, dar „în ultima luna de activitate a combătut corupţia” şi apoi a încasat la pensie sporuri de judecător de penal.



„Cu privire la restanţele salariale ale magistraţilor, drepturi câştigate în instanţa, răspunsul de la minister a fost foarte simplu: Avem calcule, dar nu avem banii. Numai la rectificare este momentul când mai pot să întreb. Nu eu dau un orizont de timp pentru că nu intru în calcule. Mi s-a spus că undeva în aprilie - iunie cel târziu. Acesta a fost răspunsul primit şi de mine”, a precizat Toader.



Ministrul Justiţiei a dat asigurări că salariile magistraţilor nu o să scadă, precizând că cel mult unele sporuri „sunt în pericol”.



„Am primit asigurări că nu sunt scăderi salariale şi nici diminuări. Există o grilă pe care se fac proiecţiile pe familiile ocupaţionale. Sporurile diferă de la o structură la altă, dar nu pot să va asigur că au rămas neschimbate. Astăzi se discută forma şi apoi avem o întrevedere pentru a ne spune un punct de vedere”, a mai spus Toader.



În acel moment a intervenit judecătoarea Andreea Ciucă, care a arată că rezultă de la ministerul Muncii că totalul sporurilor individuale nu poate depăşi 25% din salariu.



„Un judecător are un total de sporuri între 28 şi 33%. Dacă sporul individual se plafonează la 25 de procente, vorbim de o scădere a venitului magistratului”, a arătat Ciucă.



În replică, ministrul Toader a răspuns că asta a spus şi el, salariile nu vor scădea, dar că este posibil ca veniturile din sporuri să scadă. ”Ne vom uita pe proiect. Nu la mine-i pixul care stabileşte salariile şi sporurile magistraţilor”, a încheiat Toader.



Proiectul Legii salarizării unitare, elaborat de Ministerul Muncii, urmează să fie semnat, în calitate de iniaţiatori, de către parlamentarii social-democraţi.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că joi, în şedinţa coaliţiei, de la Sinaia, va semna noua Lege a salarizării unitare ca iniţiativă legislativă, împreună cu premierul Sorin Grindeanu şi preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu.



Sindicaliştii Confederaţiei “Cartel Alfa” susţin că prezentarea Legii salarizării unitare în Parlament ca iniţiativă legislativă a unor parlamentari PSD este o sfidare din partea miniştrilor Muncii şi Dialogului Social la adresa partenerilor sociali şi cer premierului demiterea acestora, pentru incompentenţa cu care au abordat elaborarea proiectului, precum şi deblocarea transmiterii acestuia la sindicate, care nu l-au văzut nici după trei luni de la iniţiere.



Săptămâna trecută, după discuţiile din Consiliul Naţional Tripartit, liderul "Cartel Alfa", declara că premierul Sorin Grindeanu a garantat că se va întârzia înaintarea către Parlament a proiectului Legii salarizării unitare, pentru a exista timp suficient ”de discuţie, dezbatere şi sincronizare a disfuncţionalităţilor pe care fiecare sector în parte le-a semnalat până acum”.



Bogdan Hossu spunea atunci că el nu a văzut proiectul şi nu ştie pe nimeni care să fi spus că a văzut proiectul Legii salarizării în ansamblul său, respective corpul legii, anexele de salarizare pe fiecare an de promovare şi anexele legate de sporuri, “care rămân într-o anumită nebulozitate".