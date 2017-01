Kovesi a sesizat CSM cu privire la declaraţiile lui Ghiţă: „Sistemul judiciar este supus unui proces fără precedent de destabilizare şi decredibilizare”

Fostul parlamentar a făcut mai multe afimaţii în cadrul unei serii de înregistrări video, prezentate în mod succesiv de postul Romania Tv în perioada 28 decembrie 2016 - 5 ianuarie 2017 şi preluate şi de alte instituţii media.

Sesizările: 12 la CNA, 14 la CSM

Şefa DNA a mai susţinut astăzi că a sesizat în repetate rânduri mai multe instituţii, între care CSM şi CNA, în legătură cu atacurile la adresa Justiţiei făcute public de mai mulţi inculpaţi şi susţinătorii lor, dar aceste atacuri au continuat.



”Să lăsăm lucrurile ridicole, cucuvelele mov şi alte culori la o parte. Nu comentez declaraţiile unui inculpat fugar, care are mai multe dosare, unele instrumentate de DNA, unele trimise deja în judecată. Dacă vă aduceţi aminte, anul trecut, domnul Ghiţă de la tribuna Parlamentului a acuzat DNA şi a făcut afirmaţii denigratoare şi tendenţioase la adresa sistemului judiciar.



În ceea ce priveşte atacurile la adresa sistemului judiciar, sunt atacuri făcute de inculpaţi cercetaţi de DNA, trimişi în judecată sau condamnaţi ori de persoane care îi susţin.



Şi asta pentru că DNA şi-a permis să deranjeze inculpaţii. Am observat că, deşi am făcut demersuri instituţionale, aceste atacuri au continuat. Doar la finele anului trecut am făcut 14 sesizări cu privire la afirmaţiile împotriva DNA, unele chiar ridicole. Am sesizat şi CNA pentru 12 emisiuni şi chiar azi am reluat dialogul cu CSM, cu privire la afirmaţiile din decembrie şi ianuarie din partea mai multor persoane cercetate de DNA. Voi face acea sesizare publică”, a declarat Kovesi.

„Pot avea drept consecinţă crearea unei stări de neîncredere în justiţie”

Potrivit unui comunicat DNA, sesizarea Inspecţiei Judiciare are în vedere următoarele:

afirmaţiile tendenţioase şi mincinoase, făcute de o persoană care în prezent este inculpată în mai multe dosare (fie în curs de judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fie în investigare la Direcţia Naţională Anticorupţie) sunt de natură să submineze autoritatea judecătorească şi sunt de natură a pune în discuţie deontologia profesională a magistraţilor.

afirmaţiile urmăresc decredibilizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a activităţii procurorului şef al instituţiei, precum şi a sistemului judiciar în general, prin inducerea în opinia publică a ideii că activitatea procurorilor nu se desfăşoară în limitele cadrului legal.

afirmaţiile lansate în spaţiul public acreditează ideea că independenţa şi imparţialitatea procurorilor este influenţată de persoane cu anumite interese, iar soluţiile sunt dispuse în mod arbitrar, neavând la bază elemente de probaţiune administrate legal.

afirmaţiile pot avea drept consecinţă crearea unei stări de neîncredere în justiţie în ansamblul său, prin afectarea prestigiului justiţiei.

Ce se arată în plângere

„Prin prisma celor menţionate, se poate aprecia că afirmaţiile au un impact deosebit asupra opiniei publice, fiind de natură să aducă atingere independenţei sistemului judiciar”, arată Laura Codruţa Kovesi.



Acestea ar crea dubii greu de înlăturat cu privire la independenţa magistraţilor, acreditând ideea că activitatea procurorilor implicaţi în înfăptuirea procesului judiciar s-ar desfăşura cu încălcarea principiului consacrat de art. 2 din Codul de procedură penală, conform căruia procesul penal se desfăşoară conform dispoziţiilor prevăzute de lege.



„În sesizare se arată că afirmaţiile tendenţioase şi mincinoase lansate în spaţiul public de Ghiţă Sebastian Aurelian nu sunt singulare”, mai arată DNA.

CSM: Afirmaţiile lui Ghiţă, fără fundament

Sesizării i-au fost ataşate anexele din care rezultă că, începând cu luna aprilie 2016, chiar de la Tribuna Parlamentului României, apoi în mass media, Ghiţă ar fi avut constant manifestări publice prin care actul de justiţie ar fi fost diabolizat, justiţia fiind prezentată ca fiind un factor nociv pentru democraţie.



„Cu toate că prin deciziile Inspecţiei judiciare şi ale Plenului CSM s-a statuat că afirmaţiile acestuia din spaţiul public nu au fundament şi constituie o diseminare de informaţii tendenţioase, acesta a continuat să lanseze afirmaţii denigratoare, urmărind să inducă ideea că justiţia este abuzivă. Inspecţia judiciară, în rapoartele întocmite, a remarcat că acesta lansează acuzaţii în spaţiul public, în scopul dezinformării opiniei publice asupra modului de funcţionare a sistemului judiciar cu efect profund negativ asupra încrederii în sistemul judiciar”, arată Laura Codruţa Kovesi, în plângerea depusă la CSM.



Astfel, repetarea acestor afirmaţii tendenţioase ar necesita noi demersuri din partea CSM, singurul garant al independenţei justiţiei, deoarece au generat şi generează zilnic discuţii în cadrul emisiunilor televizate, în presa scrisă, „inducându-se şi accentuându-se ideea unei funcţionări anormale şi incorecte a sistemului judiciar, acreditându-se ideea că instanţele de judecată şi Direcţia Naţională Anticorupţie instrumentează dosarele preferenţial şi contrar legii”.



„Acest mod de expunere publică demonstrează existenţa unei campanii de presă pentru a induce în conştiinţa colectivă ideea că sistemul judiciar este la discreţia unor persoane cu funcţii de conducere care nu respectă Constituţia României şi legile ţării”, se arată în sesizarea citată.

„Sunt absolut necesare demersuri pentru a stopa acest lucru”

DNA mai arată că aceste aspecte au fost constatate şi prin raportul Inspecţiei Judiciare din 13.12.2016, nr. 7989/IJ/4215/DIJ/1792/DIP/2016, astfel că sunt absolut necesare demersuri pentru a stopa acest mod brutal în care, în ultimul an, „sistemul judiciar este supus unui proces fără precedent de destabilizare şi decredibilizare”.



În şedinţa din data de 15 decembrie 2016, Plenul CSM a apreciat că afirmaţiile lansate în spaţiul public prin intermediul unor emisiuni şi materiale de presă difuzate de posturile de televiziune „România TV”, „Antena 3” şi prin intermediul publicaţiei online www.luju.ro, referitoare la activitatea judecătorilor şi procurorilor în cazurile judiciare ale unor persoane cu funcţii publice, au adus o gravă atingere independenţei sistemului judiciar în ansamblul său, cu consecinţa subminării credibilităţii justiţiei.

Totodată, în temeiul Protocolului privind colaborarea dintre CSM şi CNA încheiat la data de 17 noiembrie 2011, Plenul Consiliului a hotărât sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului. Verificările au fost efectuate de Inspecţia Judiciară la solicitarea preşedintelui CSM, inclusiv ca urmare a sesizării DNA.

