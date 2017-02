Kovesi: Ordonanţa de modificare a codurilor penale a fost adoptată în timp ce redactam un punct de vedere asupra ei

Kovesi a relatat că, marţea trecută, era la birou când a primit un e-mail prin care i se solicita un punct de vedere asupra proiectului de ordonanţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală





"L-am primit seara târziu şi prima reacţie când am văzut modificările a fost să spun că este foarte grav. Am văzut termenul pentru trimiterea unui punct de vedere al DNA, era 9 dimineaţa a doua zi", a spus Kovesi.





Ea a precizat că s-a întrebat atunci care este urgenţa ca punctul de vedere al DNA să fie gata dimineaţa, dar a început să redacteze documentul.





"În timp ce scriam cu alţi doi colegi, un alt coleg ne-a spus: «Uitaţi-vă la televizor». Am văzut titlul «Breaking News: Ordonanţa privind modificarea codurilor a fost adoptată». Am crezut că jurnalistul nu a înţeles corect. Am schimbat postul şi am constatat că, într-adevăr, ordonanţa fusese adoptată", a mai spus Kovesi.





Anul trecut, din peste 400 de dosare trimise în instanţă, doar 1 % au fost restituite