Invazie: urşii coboară de foame, jandarmii îi alungă cu girofarul

Atacurile urşilor în zonele locuite s-au intensificat în ultimul timp. Aproape zilnic la numărul de urgenţă 112 este semnalat un astfel de caz, iar autorităţile par rămase încremenite în proiecte şi ordine care nu sunt puse în practică. Asta în condiţiile în care a trecut mai bine de un an de la momentul în care un urs de 150 de kilograme a fost împuşcat în mijlocul oraşului Sibiu după ce timp de trei ore s-a plimbat liber prin tot oraşul fără ca nimeni să-l oprească. Atunci s-au întrunit comitete de urgenţă, au fost schimbaţi şefi din Poliţie şi s-a hotărât că se vor lua măsuri pentru ca populaţia să nu mai fie pusă în pericol de animalele sălbatice care coboară din munţi după mâncare.





O dată la câteva zile, oficialii Ministerului Mediului anunţă că problema e ca şi rezolvată. Ultima oară s-a întâmplat acum câteva zile, când Graţiela Gavrilescu a declarat că Ordinul privind intervenţiile de urgenţă pentru carnivorele mari, respectiv urşi şi lupi, „este pus la punct”. Practic, asta înseamnă că sălbăticiunile care atacă oameni pot fi împuşcate.





Până atunci, procedura de intervenţie în sistem de urgenţă este executată de Jandarmeria Română, cu care s-a semnat un protocol, astfel că angajaţii acestei instituţii intervin ori de câte ori este nevoie.





Atacurile nu contenesc





Numai în ultima săptămană aceştia au fost chemaţi în mai multe zone pentru a goni urşii coborâţi în oraşe. Câteva dintre aceste întâlniri cu urşii s-au lăsat cu grave spitalizări. Săptămâna trecută, un cioban din localitatea prahoveană Vâlcănesti a ajuns la spital după ce a fost atacat de un urs. În acelaşi timp, în mai multe zone din judeţul Prahova, localnicii au cerut sprjinul autorităţilor după ce au constatat prezenţa în zonele locuite a unor animale sălbatice - urşi şi porci mistreţi. De altfel, aici ultimul apel la numărul unic de urgenţă a fost primit luni seara, când a fost sesizat faptul că două ursoaice cu pui şi-au făcut apariţia în staţiunea Buşteni. La faţa locului au fost mobilizaţi jandarmii montani pentru a îndepărta animalele. Neavând cu ce, aceştia au pornit sirenele si girofarurile acustice ale autospecialei cu care s-au deplasat la faţa locului.

La fel de primitiv au intervenit şi jandarmii trimişi marţi dimineaţă, în zona magazinului Carrefour de pe Calea Bucureşti din Braşov, după ce la 112 a fost semnalată în zonă prezenţa unei ursoaice cu trei pui. Animalele au reuşit să fugă. Iar jandarmii au rămas să patruleze în zonă.

În total, de la începutul anului, jandarmii au avut peste o sută de astfel de intervenţii. „Nu avem instrumente la dispoziţie şi intervenţiile sunt destul de periculoase. Pot fi rănite animalele. Chiar şi personalul nostru poate avea de suferit. Există un proiect de lege în care se fac regulile şi se creează cadrul necesar în acest domeniu. Când vom avea legea respectivă care urmează să intre în plenul Parlamentului vom putea achiziţiona arme neletale cu tranchilizante, cuşti speciale pentru ca animalele capturate să nu fie rănite şi putem angaja personal cu cunoştinţe sanitar- veterinare pentru că şi dozarea tranchilizantelor este foarte importantă. Acum intervenim cu mâinile goale, cum s-ar spune. Folosim girofarul şi sirena şi uneori chemăm în ajutor oameni de la Direcţiile Silvice“, a precizat Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, pentru „Adevărul”.





Recoltarea... urşilor agresivi





La rândul lui, prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu, susţine că după aceste evenimente, Ministerul Mediului a aprobat „recoltarea celor doi urşi care au rănit oameni în ultima lună la Braşov”. Acum animalele sunt căutate de vânători, dar nu au fost încă găsite. În plus, prefectul a anunţat că se va constitui o comisie care să monitorizeze urşii care coboară din păduri. Potrivit specialiştilor, sălbăticiunile coboară în zonele locuite în căutare de hrană. Multe dintre ele s-au obişnuit să vină la tomberoane unde găsesc mai uşor hrană, nemaifiind obligate să caute prin pădure. „Urşilor li se duce mâncare în pădure. Am fost personal şi am verificat în câteva locuri şi este hrană pusă de administratorii fondurilor de vânătoare. Problema este că urşii s-au înmulţit mult de când a fost interzisă vânătoarea, iar cantitatea de mâncare este aceeaşi. De exemplu, ursul care a tot coborât la Cabană Postăvarul nu este violent. A fost sedat şi relocat de două ori în ultimele două săptămâni şi tot s-a întors. Scopul nostru nu este să împuşcăm urşii. Fiecare caz în parte va fi analizat. Vor fi recoltaţi doar urşii violenţi“, a mai spus Marian Rasaliu. ;





Îi luăm la numărat ca să-i dăm la export





Autorităţile susţin că s-au pus pe numărat urşi cu scopul declarat de a exporta o parte din excedent. Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat cu ceva timp în urmă că intenţionează să demareze un proiect pentru inventarierea urşilor din România, urmând ca parte dintre aceştia să fie trimişi, în urma discuţiilor avute cu unii ambasadori, în alte ţări. „România nu are o inventariere clară a acestei