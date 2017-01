Instanţa supremă, aşteptată să dea o decizie în dosarul Bica-Simu-Pop. Procurorii au cerut pedepse cu executare

La ultimul termen, procurorii au cerut pedepse cu executare pentru cei trei inculpaţi. Decizia nu va fi definitivă, putând fi atacată la Completul de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.



Magistraţii instanţei supreme ar urma să dea, joi, o primă decizie în dosarul Bica-Simu-Pop, în care, la ultimul termen, în 19 decembrie 2016, procurorii au cerut pedepse cu executare, în timp ce avocaţii inculpaţilor au solicitat achitarea clienţilor lor.

Solicitările procurorilor DNA

Procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie le-a cerut, potrivit News.ro, judecătorilor să aibă în vedere în pronunţarea sentinţei că Alina Bica era magistrat când a comis fapta şi că nu era cazul să se compromită primind mită de la omul de afaceri Horia Simu.

Magistratul a solicitat condamnarea Alinei Bica la o pedeapsă cu executare pentru luare de mită, aplicarea unei pedepse complementare pe o perioadă de cinci ani, confiscarea a 17.500 de euro şi menţinerea măsurilor asigurătorii. Pe de altă parte, avocaţii Alinei Bica au solicitat achitarea acesteia, arătând că fapta de care este acuzată nu poate fi probată.

Procurorul a mai solicitat condamnarea la pedepse cu executare a fostului şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Şerban Pop pentru fapta de complicitate la dare de mită, precum şi confiscarea a 150.000 de euro, şi a lui Horia Simu, pentru dare de mită.

Sentinţa nu va fi definitivă şi va putea fi contestată la Completul de cinci judecători al instanţei supreme.

În septembrie 2015, fosta şefă a DIICOT Alina Bica şi fostul şef al ANAF Şerban Pop au fost trimişi în judecată de DNA pentru luare de mită şi respectiv complicitate la dare de mită, pentru soluţionarea favorabilă a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, trimis şi el în judecată pentru dare de mită.

Consilierul şi-a denunţat şefa

Pe 17 februarie 2015, fostul ofiter de poliţie judiciară Florentin Mihăilescu, cel care a consiliat-o pe Alina Bica în mandatul de şef DIICOT, a făcut un denunţ la DNA, în care arăta detaliile şpăgii care ar fi fost date de milionarul Horia Simu, prin intermediul fostului şef al Fiscului, Şerban Pop.

„În cursul anului 2015, am fost solicitat de Alina Bica să-l contactez pe fostul şef ANAF, Pop Şerban, care îi dăduse în prealabil un mesaj telefonic de salut. În baza solicitării m-am întâlnit cu Pop Şerban în incinta hotelului «Golden Tulip» din apropiere de Piaţa Muncii. După câteva întrevederi cu acesta în aceeaşi locaţie, acesta mi-a solicitat să adresez punctual rugăminte Alinei Bica de a-l sprijini pe Horia Simu (foto), pe care l-a menţionat ca fiind client al său, persoană foarte importantă şi care avea deschis în acel moment un dosar la DIICOT. Iniţial am refuzat, dar în urma insistenţei acestuia am acceptat să transmit mesajul.

Când am abordat-o privitor la solicitarea lui Pop Şerban, Bica Alina mi-a spus că nu cunoaşte situaţia respectivă, mai mult, a părut că ignoră mesajul. În decursul aceluiaşi an, aflându-mă în prezenţa Alinei Bica în incinta localului «Traffic» din zona Piaţa Alba Iulia, am observat că acolo se afla şi Pop Şerban, care ne-a salutat şi care a comunicat în particular cu Alina Bica. La câteva săptămâni după această întâlnire, Alina Bica mi-a comunicat faptul că, după verificări, a aflat într-adevăr că, există un dosar, care a fost redeschis, dar că nu sunt probe şi că probabil se va închide cu soluţia de neîncepere a urmăririi penale şi să-i comunic acest lucru lui Pop Şerban, lucru pe care l-am făcut la câteva zile după acest mesaj.

Ulterior, nu pot indica cu exactitate perioada, mi-a şi dat spre a-i înmâna lui Pop Şerban o copie a soluţiei, lucru pe care l-am făcut. În scurt timp, Pop Şerban mi-a promis că îmi poate transmite atât pentru mine cât şi pentru Alina Bica diverse sume de bani, deoarece are contract de reprezentare cu Simu Horia…în apropierea zilei mele de naştere mi-a dat ca şi cadou un ceas marca Rolex, uşor uzat, iar la o dată ulterioară, prin intermediul unui angajat al său de la hotelul «Golden Tulip», mi-a dat suma de 20.000 euro. Din suma menţionată am oprit 2.500 de euro, iar restul sumei i l-am transmis Alinei Bica, ca provenind de la Pop Şerban, în data de 08 noiembrie 2014. Suma i-am înmânat-o la domiciliul ei, aceasta ştiind de unde provin banii, drept recompensă”.

Bica, judecata in mai multe dosare

Alina Bica este judecată în mai multe dosare de corupţie. Fosta şefă a DIICOT a fost condamnată de instanţa supremă la patru ani de închisoare cu executare pentru favorizarea făptuitorului.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au dispus achitarea Alinei Bica pentru două fapte de abuz în serviciu şi o faptă de favorizare a făptuitorului, respectiv a lui Adriean Videanu, dar au condamnat-o la patru ani de închisoare cu executare pentru o altă faptă de favorizare a făptuitorului, repectiv a lui Ovidiu Tender .

Din pedeapsa Alinei Bica va fi scăzută perioada în care fosta şefă a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a stat în arest preventiv, respectiv din ianuarie până în iunie 2015.