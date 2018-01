Godină, despre consilierul de la Rutieră al lui Carmen Dan: În afară că e din Teleorman şi că pune virgulă între subiect şi predicat, ce l-a recomandat?

„Mă surprinde totodată că atunci când doamna ministru a făcut publice mai multe decizii radicale contra neregulilor din sistem, în loc să văd asumări şi implicări ale şefilor, am văzut o adâncă linişte. Culmea, singura voce energică a fost un atac împotriva mea, a consilierului pe probleme sindicale. Asta este penibil!”, spunea Riciu.

Precizarea lui Riciu vine după ce în mass media au apărut articole în care sunt citaţi lideri ai unor sindicate din Poliţie care au contestat demiterea chestorului şef Bogdan Despescu şi care au atras atenţia că unul dintre consilierii personali ai ministrului de Interne, Carmen Dan, ar fi lucrat chiar cu poliţistul acuzat de pedofilie şi totuşi nu este înlăturat.

În articolele din presă, liderul SNPPC Dumitru Coarnă a arătat că ministrul Carmen Dan îl are drept consilier personal pe Valentin Riciu, care a lucrat la Brigada Rutieră Bucureşti şi care "de foarte multe ori se vedea cu acest învinuit pentru infracţiuni", ceea ce este "o problemă".

De asemenea, conform declaraţiei de interese datată 27 martie 2017, postată pe site-ul IGPR, Riciu Valentin este preşedinte SNPPC-DGPMB-Brigada Rutieră.

Marian Godină nu a stat prea mult pe gânduri şi a răspuns. Susţinând că îl cunoaşte de ceva timp, de pe vremea accidentului rutier cu autor necunoscut ce a avut loc în Bucureşti. Cei doi au colaborat pentru prinderea autorului prin intermediul unei campanii pe Facebook. Şi au avut succes.

“La ceva timp...îmi trimite un coleg un link cu ce postase dl Vali Riciu. Ştiţi sentimentul ăla când cineva la care nu te aştepţi, ţi-o dă de nu te vezi? Cam asta am simţit atunci. M-am simţit mic şi naiv şi mi-am dat seama că încă mai am de învăţat cum stau lucrurile într-o lume plină de "lupi" şi de caractere îndoielnice. Dl Riciu postase un text cu titlul "IPOCRIZIE", în care cel ipocrit eram eu, pentru că eu am primit mulţumiri scrise, iar el nu a primit nimic de la Bucureşti, pentru că făcusem eu o postare, în loc să las doar share-ul lui şi multe alte aberaţii. Rămăsesem mască şi i-am scris să îl întreb ce a păţit, ce vină am eu că nu a primit şi el mulţumiri şi că i le trimit pe ale mele dacă îl încălzesc cu ceva. A şters postarea deşi i-am zis să nu o şteargă pt că nu mă deranjează.

Apoi, acelaşi domn, foarte implicat în activităţi sindicale şi foarte acid la adresa ministerului, a fost numit consilier al ministrului de interne. El e din Roşiorii de Vede, Teleorman, asta aşa ca o simplă coincidenţă. Acum are altă gândire şi poartă costum şi cravată, nu mai are aceleaşi păreri.

Foarte bine, domnule Riciu, dar lăsaţi lecţiile de moralitate, unii ştiu ce vă poate capul, eu am învăţat pe pielea mea.

Şi dacă tot vă începeţi postarea cu "Noi, avem treabă!", poate că ar trebui să reluaţi treaba de la ciclul primar şcolar, acolo unde ar fi trebuit să învăţaţi că între subiect şi predicat nu se pune virgulă.

Chiar, tot dumneata o consiliezi pe doamna minstru şi în materie de comunicare? Ar avea sens.