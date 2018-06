Ghidul Facultăţilor. Vrei să devii pilot de linie? Trebuie să poţi investi

Este adevărat că dacă există banii aceştia pentru a fi investiţi în şcoală, după absolvirea acesteia vor fi repede recuperaţi pentru că un comandant poate câştiga chiar şi 200 000 de euro pe an, în timp ce unul dintre cei mai prost plătiţi piloţi ajunge să câştige 36 000 de euro pe an.

Printre, operatorii aerieni care plătesc cel mai bine se numără Lufthansa, Sas Scandinavian, Condor, TUifly, KLM, sau Easyjet care oferă căpitanilor de zbor salarii minime de peste 100 000 de euro. Cel mai mare salariu este oferit de KLM, acolo unde cel mai bine plătit pilot câştigă chiar şi peste 250 000 euro pe an. Cel mai mic salariu pentru un pilot pe o linie comercială începe de la 36 000 euro pe an şi este oferit de Wizz Air. La Tarom, un comandant este plătit cu aproximativ 48.000 de euro pe an, plus 90 de euro pentru fiecare cursă externă.

Care sunt condiţiile de admitere

Fiind o meserie bănoasă şi şcolarizarea este una pe măsură. La Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (SSAvC) cursurile pentru formarea ca pilot de linie ATPL (airlines transport pilot license), care permit operarea de zboruri cu avioane ce transportă pasageri costă, conform informaţiilor oferite de instituţie, 43.325 euro. Sunt incluse toate cheltuielile de instruire din cadrul SSAvC, dar nu sunt acoperite taxele de examinare în vederea obţinerii licenţei la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Cheltuielile totale pentru obţinerea licenţei se pot ridica şi până la 60.000 de euro şi, din păcate, băncile din România nu acordă credite pentru finanţarea acestor cursuri care durează 2 ani. Oricum cei care se înscriu la o astfel de şcoală trebuie să deţină certificat medical clasa I, diplomă de bacalaureat şi să aibă cunoştinte temeinice de limbă engleză, matematică şi fizică.

În timpul şcolii, elevi trebuie să atingă 220 de ore de zbor (dintre care o parte pe simulator). La absolvirea cursurilor se susţin examene teoretice şi practice pentru obţinerea licenţei ATPL, care atestă cea mai înaltă calificare a unui pilot. Această licenţă este valabilă şapte ani, timp în care un pilot trebuie să acumuleze minimum 1.500 de ore de zbor, în caz contrar pierzându-şi licenţa.

Cum se poate obţine finanţarea

Şi cei care au doar 20.000 de euro au şanse să facă şcoala de piloţi de linie. Asta pentru că taxele de şcolarizare în cadrul Pilot Academy Wizz Air sunt de 65.000 de euro, iar diferenţa de 45.000 de euro va fi prefinanţată de operatorul aerian low cost. Studentul care optează pentru un astfel de împrumut va avea de plătit în final 51.000 de euro pentru că dobânda anuală efectivă (DAE) se ridică la 2,40%.

Oricum, împrumutul se acordă pe o perioadă de 89 de luni, dar plata în rate se efectuează pe o perioadă de 60 de luni, iar restituirea împrumutului începe după luna 30. Practic, returnarea sumei începe să se facă după terminarea cursurilor şi „intrarea în pâine” ca pilot începător în companie.

Ratele lunare sunt mai mici în prima fază. Astfel, se achita 340 euro/lună (între luna 30 şi luna 53), 1.100 euro/lună (între luna 54 şi luna 65) şi 985 euro/lună (între luna 66 şi luna 89)

La Pilot Academy Wizz Air se fac în total 750 de ore (teorie) la sol, 60 de ore în simulator şi 145 de ore de antrenament de zbor pe parcursul a 16 sau 21 de luni.

Ofiţer în marina comercială, cel puţin 1.500 de euro

Cu o meserie destul de bănoasă se vor alege şi cei care decid să devină ofiţeri în marina comercială. Pentru asta este obligatorie absolvirea Secţiunii civile a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân" (ANMB) din Constanţa care ofera programe acreditate de licenţă şi masterat pentru studii universitare în domeniul maritim, fluvial şi portuar. Există în totalitate 317 locuri la facultăţile Electromecanică Navală, Electromecanică, Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial şi Inginerie şi Management Naval si Portuar. În plus, mai există 305 locuri la frecvenţă redusă. Perioada de desfăşurare a admiterii este 9-31 iulie 2018.

Pentru aceste specializări, candidaţii pot da examen şi la Universitatea Maritimă din Constanţa unde pot opta pentru facultăţile de Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial, Electromecanică Navală, Electrotehnică, Inginerie economică în domeniul transporturilor, Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţie. Şi aici există cursuri la zi, dar şi cu frecvenţă redusă. Cei care vor să susţină admiterea la marină trebuie să se pregătească la Matematică. Ultima medie de admitere la buget a fost în ultimii ani puţin peste 8.00

Absolvenţii uneia din cele două Universităţi Maritime câştigă lunar minimum 1.500 de euro net pe lună, cu menţiunea că sunt plătiţi doar câtă vreme sunt pe mare. Însă salariul poate sări de 2.000 de euro-3.000 de euro pe lună chiar de la primul voiaj, în funcţie de navă, armatorii petrolierelor şi tancurilor pentru transportul gazelor lichefiate plătind cele mai mari salarii. Un comandant de navă poate câştiga şi 10.000 de euro pe lună.