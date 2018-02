Fugarul Ghiţă, afaceri cu statul sârb. Contract de un milion de euro cu Ministerul de Finanţe de la Belgrad

Astfel, pe 7 aprilie 2017, prin semnătură secretarului de stat Andrijana Ćurčić, o asociere din care făceau parte firmele Teamnet Business Solutions şi Teamnet International SA şi o firmă din Serbia a câştigat o licitaţie pentru un contract de 120 de milioane de dinari, un pic peste un milion de euro, arată publicaţia.

Contractul viza achiziţia de soluţii software pentru Ministerul de Finanţe de la Belgrad. Firma sârbească, "Prointer IT Solutions and Services" aparţine lui Slobodan Kvrgic, un apropiat al preşedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic şi al preşedintele Asociaţiei de Fotbal din Serbia, Slavisa Kokez, mai arată sursa citată.

Conform publicaţiei, firma lui Kvrgic controlează practic toată piata IT din Serbia.

Reamintim că omul de afaceri Sebastian Ghiţă - reţinut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie şi plasat apoi în arest preventiv - a fost eliberat pe cauţiune, în baza unei decizii a Curţii Supreme din Serbia. Cuantumul cauţiunii a fost stabilit la 200.000 de euro. În momentul în care fugise din România, Sebastian Ghiţă garantase o cauţiune de 13 milioane de euro.

În afara interdicţiei de a părăsi oraşul Belgrad fără permisiunea prealabilă a instanţei de judecată, Sebastian Ghiţă are obligaţia de a se prezenta de două ori pe lună la poliţie, iar paşaportul i-a fost reţinut.



Omul de afaceri aşteaptă o decizie privind cererea de extrădare formulată de autorităţile române. Pe numele lui Sebastian Ghiţă există două mandate de arestare în lipsă, el având cinci dosare penale în România.

Cauţiunea de 13 milioane de euro

Atunci când a fugit din România, fostul parlamentar era pus sub control judiciar sub o cauţiune de 13 milioane de euro încă de anul trecut când a fost trimis în judecată de DNA Ploieşti alături de foşti şefi din poliţie şi parchete, după ce, în primăvară, Camera Deputaţilor respinsese cererile privind reţinerea şi arestarea parlamentarului. Procurorii au încercat să se asigure că Ghiţă nu va dispărea şi atunci când l-au pus sub control judiciar i-au fixat şi o cauţiune de 13 milioane de euro. Ba mai mult, pe 22 noiembrie, Curtea Supremă a decis definitiv că Sebastian Ghiţă rămâne sub control judiciar pe cauţiune, instanţa respingând, totodată, cererea acestuia de a putea părăsi teritoriul României fără încuviinţarea judecătorilor.

Garanţiile depuse de Ghiţă în contul cauţiunii de 13 milioane de euro includ atât activele unei firme pe care o controlează, cât şi mai multe imobile.