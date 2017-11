De ce vrea MApN să ia 54 instalaţii de lansare, rachete şi elemente de comandă şi control în valoare de 1,25 miliarde de dolari, fără TVA

Spre deosebire de sistemele moderne care angajează ţinte de suprafaţă până la distanţă de 300 de kilometri, folosind muniţii inteligente ghidate prin GPS şi prin sistem inerţial, cele româneşti par recuzită de antrenament.





MApN arată că forţele armate române au în înzestrare aruncătoare de proiectile reactive nedirijate calibru 122 mm şi lansatoare multiple de rachete multiple LAROM, pentru proiectile reactive nedirijate calibru 122 mm – GRAD şi rachete calibru 160 mm cu submuniţii LAR MK-4.





Fără GPS





„Sistemele multiple de rachete aflate în dotare prezintă limitări privind combaterea ţintelor la distanţe peste 45 Km şi pot lansa numai proiectile reactive nedirijate, cu o precizie relativă. Acestea nu pot combate ţinte punctuale şi ţinte situate la distanţe mai mari de 45 de Km”, arată MApN.





Mai mult, actualul sistem LAROM se confruntă cu ceva limitări cum ar fi inexistenţa unor sisteme de navigaţie inerţială sau prin GPS, muniţia nu este standard NATO sau nu este containerizată.





În plus, softul nu permite o dezvoltare ulterioară iar sistemul de comunicaţii este inefficient, nu rezistă la bruiaj şi şi nu deţin elemente de criptare automată a informaţiilor.

Modernizat prin 2001





LAROM a fost dezvoltat de către firma Aerostar Bacău din România şi firmele Elbit şi IMI din Israel. Acest sistem artileristic are la bază aruncătorul APRA-40, o variantă locală a sistemului sovietic BM-21 GRAD. Un program de modernizare a fost demarat în anul 1996, primele lansatoare fiind livrate Forţelor Terestre Române în anul 2001. În prezent, LAROM reprezintă sistemul de artilerie cu cea mai mare putere de foc din dotarea Armatei Române.





Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare





Reamintim că România a făcut deja demersuri pentru dotarea cu astfel de sisteme. Concret, Ministerul Apărării Naţionale a înaintat, în data de 27.03.2017, Departamentului Apărării al SUA, documentul Letter of Request (LOR) for Letter of Offer and Acceptance (LOA) în care şi-a manifestat interesul pentru trei sisteme HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) de tip batalion incluzând 54 instalaţii de lansare, rachete, elemente de comandă şi control inclusiv de nivel brigadă, elemente de suport logistic, nevoi de instruire şi senzori.





În data de 18.08.2017, Departamentul Apărării al SUA a transmis publicităţii, faptul că Departamentul de Stat al SUA a aprobat o posibilă vânzare către România a sistemului HIMARS cu elementele necesare de suport, în cadrul Programului Foreign Military Sales – FMS, costul estimat fiind de 1,25 miliarde de dolari, fără TVA.





Şi Polonia a mers pe varianta HIMARS





Polonia, aliatul nostru din NATO aflat şi el în plin proces de modernizare a forţelor armate a anunţat recent că a optat pentru dotarea cu rachete tactice sol-sol program care va fi, cel mai probabil, derulat cu producătorul american Lockheed Martin, adică vor merge pe mâna sistemului HIMARS.

Astfel sistemul de artilerie reactivă ce va fi fabricat de constructorul polonez PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A) va avea la bază sistemul de lansare al americanilor, sistem bazat pe un camion 6×6 de mare mobilitate.