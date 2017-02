Cum poţi să-ţi primeşti banii înapoi din taxa auto eliminată la 1 februarie

De la 1 februarie, au dispărut opt taxe care ţin de regimul permiselor de mediu şi a înmatriculării autovehiculelor, printre care şi controversata taxă de mediu pentru înmatricularea autoturismelor. Numai că, odată cu eliminarea timbrului de mediu a fost sistată şi procedura de restituire a taxei. Asta pentru că ambele erau prevăzute în acelaşi act normativ care a fost abrogat.

Prin urmare, cei care nu au depus până la 1 februrie cereri de restituire a taxei nu mai pot cere returnarea banilor. În schimb, cei care au făcut-o pot sta liniştiţi. Aceştia îşi vor primi în continuare banii la care au dreptul deorece legea civilă nu retroactivează.

„În acest caz se aplică principiul neretroactivităţii. Legea civilă dispune numai pentru viitor şi este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă. Legea retroactivează doar în anumite împrejurări clar definite. În speţă, sunt două: legea penală mai favorabilă şi normele de interpretare care se aplică din momentul intrării în vigoare a legii. Ceeea ce în această situaţie nu e cazul. Deci, cei care au depus cereri de restitituire înainte de eliminarea timbrului de mediu îşi primesc banii înapoi. Cei care nu au depus cereri de restituire nu mai beneficiază pentru că au ieşit din termen. Numai în cazul în care se va iniţia o altă procedură de restituire, pentru că unii au dat deja nişte bani şi se creeză un principiu de inechitate“, a explicat, pentru „Adevărul“, avocatul Daniel Fenechiu.

Astfel, Articolul 15 alineat (2) din Constituţia României prevede că „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile“. „Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor“, prevede noul Cod Civil.

Cu alte cuvinte, deciziile emise proprietarilor de maşini înainte de 1 februarie 2017 au fost stabilite în baza procedurii de restituire care era încă în vigoare, astfel că îşi păstrează valabilitatea.

Pentru şoferii care vor să ceară de acum încolo restituirea taxei este nevoie ca autorităţile să elaboreze o nouă procedură de restituire pentru a nu se încălca principiul echităţii.

Taxa, recuperată în 5 ani

Procedura care permitea proprietarilor de maşini să ceară restituirea integrală a vechii taxe auto a intrat în vigoare în aprilie 2016, fiind abrogată la 1 februarie.

În septembrie 2015, prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, s-a stabilit că persoanele care au plătit taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pot să ceară toţi banii înapoi, fără a fi nevoite să deschidă o acţiune în instanţă. Până la acel moment, legislaţia prevedea că se putea solicita doar restituirea parţială a vechii taxe auto, atunci când aceasta era mai mare decât actualul timbru de mediu.

Potrivit procedurii, restituirea taxei şi a dobânzii datorate contribuabilului se eşalonează pe o perioadă de 5 ani calendaristici, în fiecare an restituindu-se 20% din obligaţie.

Cum va arăta noul sistem de taxe auto

Specialiştii estimează că timbrul de mediu va fi înlocuit curând cu o altă formă de taxare, astfel încât să se descurajeze importul de maşini vechi la mâna a doua foarte poluante. O soluţie vine de la producătorii de autoturisme, direct interesaţi să-şi protejeze interesele financiare.

Astfel, reprezentanţii producătorilor şi importatorilor de automobile din România (APIA) susţin introducerea unui sistem cumulativ de taxe, ca alternativă la eliminarea timbrului de mediu.

În viziunea APIA, noul sistem ar trebuie să cuprindă atât taxarea la înmatricularea unui autovehicul, cât şi un impozit aplicat diferenţiat pentru maşinile noi şi cele rulate.

„Există deja de ceva vreme pe agenda APIA o iniţiativă care presupune, în egală măsură, legiferarea intrării în ţară a vehiculelor şi, de asemenea, a posesiei. Asta înseamnă o taxare la înmatriculare şi, în acelaşi timp, un impozit care să catalizeze interesul consumatorului pentru maşinile mai noi, mai puţin poluante. Asta este propunerea pe care o veţi regăsi în mai toate statele din Europa, unde parcul auto naţional are nişte indicatori civilizaţi. Propunerea cuprinde, practic, un impozit mai mic pentru maşinile noi şi un impozit mai mare pentru maşinile vechi. APIA recomandă, deci, nu de acum, ci de câţiva ani, folosirea unui sistem cumulativ de taxe care să legifereze în egală măsură intrarea vehiculelor în ţară şi, totodată, posesia lor”, a declarat Cristian Milea, membru în Consiliul director al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile.

Ce taxe percepute de Ministerul de Interne au fost eliminate

• Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – şase lei;

• Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV – 28 de lei;

• Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 de lei;

• Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv – 60 de lei;

• Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 de lei;

• Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – nouă lei;

• Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 de lei;

• Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – cinci lei.