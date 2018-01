VIDEO Cum se apără un primar din Spania după ce a sugerat că românii ar trebui împuşcaţi

„Ce, parcă mie nu-mi place să văd oameni împuşcaţi? Mi-ar plăcea să văd!“, a spus edilul în faţa unei mulţimi furioase din cauza unui accident rutier în urma căruia un autoturism în care se aflau români a lovit maşina unui localnic.

Vizat de critici, primarul din Pedrera (Andaluzia) se apără acum susţinând că a fost ironic.

„Regret ce am spus, pentru că nu a fost într-un moment bun. Nu a fost bine şi, chiar dacă am fost ironic, în acel caz atât de delicat nu trebuia folosită ironia. În niciun moment nu am crezut aceste lucruri, doar am încercat să aduc o notă ironică în faţa mulţimii adunate acolo... Pentru că asta spunea mulţimea: «Îi împuşcăm, îi agăţăm, îi dăm afară, îi omorâm», a spus cineva“, a explicat Antonio Nogales, potrivit Digi24.

Primarul din Pedrera urmează să primească vizita unei delegaţii a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, notează sursa citată.

