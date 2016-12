Cum a ajuns Sebastian Ghiţă să acceseze informaţiile confidenţiale din Poliţie, Fisc şi Parchetele din Prahova. „Bem o cafeluţă, da?”/ Comisar-şef: „Sigur”

Fostul deputat Sebastian Ghiţă avea acces la informaţii confidenţiale din anchetele derulate de poliţiştii şi procurorii din Ploieşti (Prahova), potrivit procurorilor DNA.

Detaliile apar în rechizitoriul prin care fostul deputat este judecat pentru dare de mită, cumpărare de influenţă, spălare a banilor, şantaj, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Complicii: procurori-şefi şi comisari-şefi

În acest dosar mai sunt judecaţi Liviu Tudose - fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti (PCAP), Aurelian Mihăilă - fost procuror general adjunct al PCAP, comisarul -şef Viorel Dosaru - fost şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova şi fost secretar de stat în MAI şi comisarul - şef Constanin Ispas (foto) - fost şef al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Prahova.

Pe 6 decembrie 2016, Curtea Supremă a decis începerea judecării acestui dosar urmând să fie stabilit primul termen în proces.

Potrivit datelor din dosarul aflat la Curtea Supremă, martorii audiaţi la DNA şi interceptările făcute în acest caz, au dezvăluit că Sebastian Ghiţă şi-ar fi promovat în Poliţia şi Parchetele din Prahova oameni apropiaţi. Aceştia i-ar fi oferit şi infomaţii din anchetele aflate în curs, o parte fiind cauze aflate în monitorizare, în faza nepublică. Ghiţă ar fi avut acces la aceste infomaţii prin două căi: de la Poliţie, dar şi de la Procurori - care coordonau poliţiştii în ancheta din dosarele aflate în monitorizare.

Intervenţii pentru numirea şefului IPJ

„Tamara Scarlat” este unul dintre martorii cheie ai DNA, care a dat o declaraţie ca martor cu identitate protejată. „Cunosc personal că împuternicirea şi ulterior numirea lui Dosaru Viorel în funcţia de inspector şef al IPJ Prahova, s-a realizat prin intervenţia directă a deputatului Ghiţă Sebastian Aurelian la şeful Poliţiei Române de la acea vreme, Petre Tobă (foto)”, a declarat „Tamara Scarlat”, potrivit mărturiei aflate la dosarul de la Curtea Supremă.

Un alt martor cu identitate protejată, cu numele de cod „ Istvan Adrian”, a dat detalii interesante despre numirile făcute pe criterii politice în Prahova: „Cunosc că din anul 2012 şi până în prezent deputatul Ghiţă Sebastian Aurelian este persoana care hotărăşte promovarea, numirea definitivă sau temporară a unor persoane agreate de acesta în funcţii de conducere din cadrul unor instituţii descentralizate, ca de exemplu: doamna Lupea, actualul subprefect al judeţului Prahova, Adriana Nicolae, Emilian Tudose, Daniel Petre din cadrul Finanţelor Publice Prahova, Viorel Dosaru – în funcţia de inspector şef al IPJ Prahova… Ghiţă Sebastian Aurelian avea foarte multe informaţii referitoare la dosarele penale aflate în lucru la parchete şi poliţie”.



De altfel, Daniel Petre, fostul şef al Direcţiei de Finanţe Prahova, a fost arestat la începutul lunii februarie 2015, la solicitarea DNA Ploieşti, fiind acuzat că ar fi luat mită pentru a interveni în favoarea unor societăţi comerciale în timpul derulării unor licitaţii publice. El este judecat în acest moment pentru aceste acuzaţii.

Influenţa politică la numirile în Poliţie

Şi afaceristul Theodor Berna (foto), a dat declaraţii în faţa procurorilor. Acesta susţine că a fost şantajat de Sebastian Ghiţă. „Din mediul de afaceri, am aflat ulterior punerii mele în libertate, faptul că Ghiţă Sebastian are o influenţă deosebită la nivelul judeţului Prahova, numind în funcţii de conducere ale unor instituţii importante apropiaţi şi agreaţi de - ai săi...”.

Toate aceste declaraţii nu sunt surprinzătoare având în vedere că articolul 12, alineatul 3, din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române recunoaşte influenţa politică în numirea/eliberarea din funcţia de inspector şef al unui inspectorat de poliţie judeţean: „Directorul general al Direcţiei generale de politie a municipiului Bucureşti si inspectorii-şefi ai inspectoratelor de poliţie judeţene sunt numiţi si eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului de interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi cu avizul consultativ al prefectului”.

Cazul „Răzvan Alexe”, fuga în SUA

Prima scurgere importantă de infomaţii din anchetele derulate de poliţiştii din Ploieşti a avut loc la sfârşitul anului 2013. Atunci procurorii anchetau o grupare de evazionişti, din care făceau parte afaceristul Răzvan Alexe- apropiat al fostului preşedinte CJ Prahova, Mircea Cosma şi al fostului deputat Vlad Cosma (foto), şi fostul consilier guvernamental, Marcel Păvăleanu - preşedintele PSD Plopeni. Pentru că ancheta ajungea la familia Cosma, Alexe a fost prevenit şi a fugit în SUA.

Partea cu politicienii din acest caz a fost declinată la DNA, iar fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat, pe 1 noiembrie 2016, de magistraţii Curţii Supreme la opt ani de închisoare, în timp ce fiul său, deputatul Vlad Cosma, a primit cinci ani de închisoare, pentru fapte de corupţie. Decizia a fost contestată la Completul de 5 judecători.

Un martor cu identitate protejată, care are numele de cod „Aurel Diaconescu”, a explicat la DNA că Alexe a părăsit ţara urmare informaţiilor obţinute din anchetă.

„Cunosc faptul că Alexe Răzvan a primit informaţii de la nişte apropiaţi de-ai lui Sebastian Ghiţă prin care acesta îi transmitea diferite date din dosarul instrumentat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti în care Alexe Răzvan era cercetat şi chiar l-a sfătuit pe acesta să părăsească ţara până la rezolvarea situaţiei şi să aştepte un semn pentru revenirea lui în ţară, lucru care s-a şi întâmplat”, a declarat „Aurel Diaconescu”, potrivit mărturiei aflate la Curtea Supremă.

Venea cu maşina DGA-ului la întâlniri

Potrivit declaraţiilor aflate în dosarul de la Curtea Supremă, martorul cu identitate protejată „Florin Cristescu” a explicat cum a fost posibil acest lucru: „cunosc că Ispas Constantin a dat curs acestor solicitări, iar când a aflat că există o mare probabilitate ca Alexe Răzvan, Păvăleanu şi alţii din grupul coordonat de aceştia, să fie reţinuţi şi ulterior propuşi pentru arestare, i-a comunicat lui Alexe Răzvan care, la scurt timp, a părăsit România cu destinaţia SUA. Ştiu că Alexe Răzvan a avut o întâlnire cu Ispas Constantin sub podul de la Combinatul Petrobrazi, unde acesta s-a prezentat cu un Logan albastru, reprezentând autoturismul din dotarea DGA Prahova”.



Din anchetă a reieşit că Ispas ar fi avut acces la aceste date de la procurorul Aurelian Mihăilă. După o vreme, Alexe Răzvan s-a întors din SUA şi a colaborat cu procurorii DNA. El a spus că a avut cu Ispas o înţelegere tacită, în sensul că, atunci când ofiţerul de poliţie ar fi avut nevoie de sprijin politic în vederea ocupării unor funcţii de conducere în aparatul central al MAI, Răzvan Alexe, prin prisma influenţelor pe care le-ar fi putut avea, ar fi putut să-l ajute în acest demers.

Schimbat de la SIPI la intervenţia familei Cosma

În confruntarea de la DNA, Ispas –Alexe, fostul şef al DGA a recunoscut posibilitatea acestuia din urmă de a hotărî numirea, avansarea sau destituirea din funcţii în cadrul MAI, având în vedere calitatea lui Alexe de membru în staff-ul de campanie al preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova - Cosma Mircea.

El a declarat că schimbarea sa din funcţia de şef zonal SIPI (Serviciul de Infomaţii şi protecţie Internă al MAI, denumit şi "Doi şi-un sfert") Prahova „s-a datorat intervenţiilor familiei Cosma la nivelul ministrului MAI – Dan Nica, la care participase şi Răzvan Alexe (…) Din câte am înţeles, faptul că aş fi făcut astfel de informări şi nu eram o persoană de încredere, acesta a fost motivul schimbării mele din funcţie. Această explicaţie s-a confirmat prin aceea că în locul meu şi a foştilor subordonaţi cu funcţii de comandă au fost numite persoane din anturajul familiei Cosma, de notorietate…”.



Unul dintre martorii cu identitate protejată, „Adrian Istvan”, a explicat procurorilor că Sebastian Ghiţă ar fi încercat să afle date despre anchete şi de la Petre Daniel (foto), şeful Fiscului din Prahova. În cazurile de evziune fiscală şi spălare a banilor, Fiscul colaborează cu poliţiştii şi procurorii.

„Adrian Istvan”: „Cunosc că în luna februarie 2014 Petre Daniel a fost chemat de Ghiţă Sebastian Aurelian tot la domiciliul său din Ploieşti, unde acesta din urmă s-a interesat de nişte verificări ce se efectuau de angajaţii Finanţelor la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, dorind să afle în mod special date şi relaţii în legătură cu firma Coneco Serv SRL din Blejoi, judeţul Prahova.”

Poliţist de la BCCO, avertizat

Emanuel Saghel (foto), ofiţer de poliţie judiciară, cu funcţia de şef Serviciu în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Ploieşti, a fost trimis în judecată săptămâna trecută fiind acuzat de şantaj, luare de mită, trafic de influenţă, divulgarea informaţiilor secrete de stat, şi sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, în formă continuată.

Saghel a fost interceptat atunci când spunea că a fost avertizat de Sebastian Ghiţă că este filat. Poliţistul a explicat că Ghiţă ar fi primit aceste infomaţii de la procurorul Liviu Tudose, şeful PCAP

Emanuel Saghel: „Eu am vorbit cu Ghiţă. Cu Sebi! De ce am vorbit cu Ghiţă, cu Sebi!? El a venit la mine şi mi-a zis: «Bă, prietene! Uite care-i treaba, din sursele mele, care sunt foarte demne de încredere, tu ai un dosar aici la Curte», a zis că i-a spus Tudose personal şi o lucrare mare la «Doi ş-un sfert» la Bucureşti şi a zis: «Sfatul meu este să faci aşa, aşa, aşa, cutare şi… neinteligibil…..» şi i-am zis: «Bă, dacă s-a întâmplat treaba asta….»”.

Procurorul a explicat relaţiile lui Ghiţă

Liviu Tudose (foto), fost procuror general al PCAP a explicat în declaraţia de suspect care erau relaţiile lui Sebastian Ghiţă, potrivit mărturiei din 21 martie 2016, aflate în dosarul de la Curtea Supremă.

„La momentul anului 2013 cunosc faptul că Ghiţă Sebastian Aurelian avea relaţii deosebit de apropiate cu primul ministru Victor Ponta, procurorul general Niţu Tiberiu, generalul Oprea Gabriel – vicepremier şi ministru al afacerilor interne, ministrul justiţiei – Cazanciuc Robert, George Maior – directorul SRI. La rândul lui, Mircea Cosma beneficia şi el de trecere şi de sprijin politic, fiind liderul organizaţiei PSD Prahova şi preşedintele Consiliului Judeţean Prahova”, a declarat Tudose.

Interesul lui Ghiţă ar fi fost ca ancheta în care erau implicaţi Alexe şi Păvăleanu să nu ajungă la familia Cosma. „Cel mai probabil într-o fază în care cercetările erau conturate, Ghiţă Sebastian Aurelian, aflându-se în vizită la mine, s-a aşezat în genunchi, în bucătărie, în faţa mea şi m-a rugat «să-l salvez pe moşu» referindu-se la Cosma Mircea”, a precizat Tudose.

„Să nu mă uitaţi şi pe mine cu ce v-am rugat!”

De altfel, Sebastian Ghiţă a fost interceptat atunci când discuta telefonic cu Viorel Dosaru (foto), şeful Poliţiei Prahova. Limbajul folosit de aceştia era eliptic, lipsit de informaţie. Prin respectivele discuţii telefonice, iar cei doi stabileau de fapt doar anumite aspecte rezultate din întâlniri anterioare.

De exemplu, Sebastian Ghiţă l-a contactat pe 9 decembrie 2013, ora 10.34, pe Viorel Dosaru - care folosea o cartelă prepaid. Ghiţă îi reaminteşte poliţistului un anumit aspect, pe care evident îl discutase anterior.



Viorel Dosaru: Alo! Da.

Sebastian Ghiţă: Bună dimineaţa!

Viorel Dosaru: Neaţa.

Sebastian Ghiţă: Să nu mă uitaţi şi pe mine cu ce v-am rugat!

Viorel Dosaru: Nu, nu! Nu, nu.

Sebastian Ghiţă: Cu vizita aia.

Viorel Dosaru: …neinteligibil…

Sebastian Ghiţă: Bine! Mulţumesc! Să trăiţi!



Câteva ore mai târziu, la 17.34, Dosaru l-a contactat pe Ghiţă pentru a aranja întâlnirea, de care deputatul s-a arătat foarte interesat.

Sebastian Ghiţă: Da.

Viorel Dosaru: Bună seara!

Sebastian Ghiţă: Bună seara!

Viorel Dosaru: Mâine dimineaţă când plecaţi spre Bucureşti, înainte de a pleca...

Sebastian Ghiţă: Bem o cafeluţă. Da.

Viorel Dosaru: Da?

Sebastian Ghiţă: Da, bem un ceai amândoi. Sigur!

Viorel Dosaru: Mulţumesc mult!

Sebastian Ghiţă: Mulţumesc! V-am pupat!

Viorel Dosaru: Pa, pa!

Limbaj disimulat

Pe 10 decembrie 2013, în ziua în care cel mai probabil avusese loc întâlnirea stabilită, are loc o nouă discuţie între Dosaru şi Ghiţă iar din aceasta reiese „urgenţa” cu care poliţistul îi solicită deputatului să se vadă. Dosaru apelează la folosirea unui limbaj disimulat spunându-i parlamentarului „că doreşte să-şi achiziţioneze un calculator şi vrea să se consulte cu acesta”. Ghiţă înţelege în cele din urmă importanţa întâlnirii şi îl întreabă pe Dosaru dacă nu cumva se poate deplasa în Bucureşti, din discuţie rezultând că ofiţerul de poliţie acceptă propunerea parlamentarului de a se întâlni cu acesta în Bucureşti. Dosaru are o atitudine obedientă repetând de mai multe ori la telefon „Mulţumesc mult!” sau „Cer scuze că vă deranjez”



Sebastian Ghiţă: Alo?

Viorel Dosaru: Cer scuze că vă deranjez.

Sebastian Ghiţă: Nu-i problemă.

Viorel Dosaru: Mi s-a părut că sunteţi prin oraş. Sunteţi prin oraş?

Sebastian Ghiţă: Nu sunt. Sunt la Bucureşti. Abia am ieşit din Parlament. Am avut rapoarte, comisia... Vorbim mâine dimineaţă. Ne auzim…

Viorel Dosaru: Mâine dimineaţă o să fiu eu plecat...

Sebastian Ghiţă: Păi şi eu!

Viorel Dosaru: Ă…

Sebastian Ghiţă: Pe seară, nu-i bai!

Viorel Dosaru: Pe seară, da?

Sebastian Ghiţă: E vreo grabă, e ceva?

Viorel Dosaru: Nu, nu.

Sebastian Ghiţă: Sunteţi Ok? Toate bune?

Viorel Dosaru: Eu da! Dar aş fi vrut să ... Vreau să-mi cumpăr un calculator. Şi vreau să mă consult un pic cu tine.

Sebastian Ghiţă: Păi ştiu, da... Sunt în Bucureşti! Veniţi în Bucureşti mâine, sau nu?

Viorel Dosaru: Îhî…Ba da! Că pe marţi...

Sebastian Ghiţă: Păi, atunci ne auzim! Păi, când sunteţi în Bucureşti, daţi-mi un semnal.

Viorel Dosaru: E-n regulă!

Sebastian Ghiţă: Şi ne vedem în Bucureşti.

Viorel Dosaru: E-n regulă! Mulţumesc mult.

Sebastian Ghiţă: Dacă e totul bine, asta e important!

Viorel Dosaru: E-n regulă! E-n regulă!

Sebastian Ghiţă: Restul le vorbim noi! Doamne ajută!

Viorel Dosaru: Da, da, da. E-n regulă. Salut!

Sebastian Ghiţă: V-am pupat!

Viorel Dosaru: Da, da, da.

Sebastian Ghiţă: Bine. V-am pupat!

Prins cu minciuna

În timpul anchetei, Dosaru a acceptat testarea cu poligraful (detectorul de minciuni), iar la una din întrebările relevante cauzei „Minţiţi când afirmaţi că nu aţi furnizat date şi informaţii din dosarul penal 465/P/2013 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, numitului Ghiţă Sebastian Aurelian?”, răspunsul negativ al acestuia a provocat modificări specifice comportamentului simulat.



Când a fost audiat la DNA, Dosaru a recunoscut că s-a întâlnit cu Ghiţă, dar a negat că ar fi oferit informaţii: „În acest context, referindu-mă la întâlnirea de la restaurantul Best la care am participat eu, Ghiţă Sebastian şi Vlad Cosma, Ghiţă Sebastian m-a întrebat de un dosar la care lucrau ofiţerii delegaţi XXX YYY şi XXX YYY. Pentru a-i da un răspuns evaziv i-am comunicat acestuia că ofiţerii delegaţi nu lucrează la IPJ Prahova în mod efectiv, de aceştia răspunde colegul meu XX YYY şi eu nu cunosc nimic despre dosar. Auzind numele ofiţerilor precizaţi mi-am dat seama că Ghiţă Sebastian ştia deja despre existenţa dosarului de la Parchetul de pe lângă Curte de Apel Ploieşti şi atunci am făcut legătura că se referă la acest dosar”.

„Întâlnirea a avut loc la solicitarea lui Ghiţă Sebastian care a venit însoţit de Vlad Cosma, întâlnirea a durat 5-7 minute şi pe lângă discuţia la care am făcut referire anterior, am vorbit şi despre un meci de baschet. Întâlnirea a avut loc spre sfârşitul verii întrucât îmi amintesc că Vlad Cosma avea o ţinută de vară. Precizez că am mers la această întâlnire în considerarea faptului că Ghiţă Sebastian avea calitatea de deputat şi nu am ştiut că va fi însoţit de deputatul Cosma Vlad”, a conchis Viorel Dosaru.